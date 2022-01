‘Mensen in nood helpen geeft een onbeschrijfelijk gevoel’

Beeld Anna Boulogne

Aankomend directeur Micha Bruinvels (50) van Nationaal Monument Kamp Amersfoort is zoon van een oorlogswees. ‘Mijn vader heeft als enige van zijn gezin de oorlog overleefd. Hij werd, 5 maanden oud, achtergelaten in Amsterdam. Mijn oma en haar oudste kind zaten in dezelfde trein als die waarin ook Jules Schelvis van Westerbork naar Sobibor is getransporteerd.’

Schelvis werd nationaal bekend door als overlevende van Sobibor indrukwekkend te getuigen over de Jodenvernietiging in Polen. Micha’s opa werd in november 1943 vermoord, nadat hij in nazikamp Dorohucza dwangarbeid had verricht. Zijn oma en haar zoontje werden bij aankomst in Sobibor vergast. Micha’s vader, Jacob, overleefde de oorlog als Hansje de Wit in een pleeggezin, een lot dat hem ook na de bevrijding trof. Hoe liefdevol de pleeggezinnen en tehuizen ook waren, ‘een echt thuis’, zegt Micha, ‘had hij nooit.’

Jacob, roepnaam Hans, trouwde en kreeg met zijn vrouw twee zonen en een dochter. Er voltrok zich een drama: bij het varen verongelukte Micha’s grote broer. ‘Hij stief in de armen van mijn vader.’ Een jaar na het ongeluk strandde het huwelijk. De dochter groeide op bij de moeder, Micha, 11 inmiddels, bij vader in Amersfoort.

Was je getuige van het ongeluk?

‘Ja. Het heeft grote indruk op me gemaakt, maar de invloed op mijn leven kan ik moeilijk duiden. De jaren erna waren niet traumatisch. Ik wist mijn weg te vinden in een eenoudergezin en bouwde mijn persoonlijkheid op. Je weet niet beter. Mijn jeugd was niet onprettig, met veel vrienden en voetbal.’

Praatte je vader over zijn verleden?

‘Er waren boeken en films om ons kennis over de oorlog bij te brengen, maar we werden weggehouden van zijn persoonlijke geschiedenis. Ik heb nooit geweten hoe hij zich heeft gevoeld. Of hij zocht naar geluk, en of hij dat heeft gekend.’

Na de dood van zijn zoon raakte Jacob arbeidsongeschikt. ‘Wat ik van hem leerde is: je moet dóór, hoe zwaar dat ook is’, zegt Micha. Jacob hield tot 1988 vol. Toen zag hij geen toekomst meer en pleegde zelfmoord. ‘Het was een bewuste keuze. Hij was geboren voor het ongeluk.’

Dat moet traumatisch zijn geweest.

‘De basis werd onder me weggeslagen. Maar tegelijk werd ik gesterkt in mijn overtuiging dat je altijd, iedere dag iets positiefs moet nastreven.’

Micha, 19 intussen, werd opgeroepen voor militaire dienst. ‘Een goede tijd. Samenwerken in een groep, veel sport.’ Hij werd hospik en werkte in Noord-Irak bij de interventiemacht die vervolgde Koerden opving. ‘Daar heb ik ervaren hoe het is om mensen in nood te helpen. Een onbeschrijfelijk gevoel. Ik zag veel doden en gewonden, maar ik zag het leven ook weer terugkeren.’

Beeld Anna Boulogne

Na een afgeronde studie en eerste werkervaring kwam Micha bij World Press Photo. ‘Geweldig om mee te werken aan een prijs die wordt overhandigd aan iemand die je bewondert, niet alleen voor zijn oog, maar ook voor vasthoudendheid en moed. Vanuit mijn familiegeschiedenis heb ik me altijd teweergesteld tegen de gedachte dat World Press Photo een heftig wereldbeeld laat zien. Dat moet juist wél, omdat dan later nooit kan worden gezegd dat het niet is gebeurd.’

Na ruim 18 jaar was het tijd voor iets nieuws. Micha voltooide projecten die verbonden waren met de Tweede Wereldoorlog en zijn familiegeschiedenis. En hij werd vader, van een zoon. De echofoto van de ongeborene ligt in Sobibor verborgen onder een herdenkingsteen – milde wraak op de nazi’s, die het geslacht Bruinvels niet hebben kunnen wegvagen.

En toen kwam, alsof het was voorbestemd, Nationaal Monument Kamp Amersfoort op zijn weg: het zocht ‘een wezenlijk betrokken boegbeeld’. Micha werd aangenomen. Zijn opdracht: de nieuwe generaties bereiken voor wie de oorlog ver weg is. Ze leren begrijpen wat vervolging, oorlog en onvrijheid aanrichten. ‘Daarnaast blijft mijn persoonlijke doel: de gevolgen begrijpelijker maken op microniveau. Zoals voor een gezin in het dagelijks leven. Wat als onrecht, discriminatie en intolerantie in simpele woorden begint, kan, als je het toelaat, uitgroeien tot een sluipmoordenaar.’