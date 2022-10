Het kan in het leven altijd gekker maar ook, blijkt nu, ingewikkelder. Brandpunt+ (‘een groep jonge makers die journalistieke verhalen vertellen’ op NPO3) meldt dat melk een ‘hondenfluitje van extreemrechts’ is geworden.

De verzuring is begonnen met een stel Trumpaanhangers die met een literpak in de hand racistische leuzen riepen, verspreidde zich daarna via de hashtag #MilkTwitter, en dus poseren nu ook types als Eva Vlaardingenbroek met een paar kloeke melkflessen in de arm. De achterliggende gedachte: melk drinken zou helpen ‘de verzwakking van het witte ras’ tegen te gaan.

Holy cow! Geen makkelijke boodschap voor iemand zoals ik, die opgroeide met de reclames van Joris Driepinter, die aan zijn drie dagelijkse glazen melk eenzelfde oerkracht ontleende als Popeye aan een blik spinazie. ‘Melk is goed voor elk’ luidde toen de slogan. Dat moet nu dus iets worden als: ‘Melk, elke dag een glas helpt het witte ras’ of ‘Melk, ook Lancelot is erop verzot’.