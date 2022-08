Melancholie is haar uitlaatklep, maar waar haar liedjes precies over gaan, vertelt Eefje de Visser liever niet

Eefje de Visser Beeld Foto: Passian Smit, visagie: Pascale Hoogstraate

Aan de gevel van het huis aan een drukke straat midden in Gent, gelegen tussen snackbar Super Friet en patisserie Diva, hangt een opgekruld briefje. ‘Kloppen ipv bellen ivm slapende baby.’

Kloppen haalt niets uit, aanbellen ook niet op deze drukkende, bewolkte zomerdag. Dan komt opeens muziekproducent Pieterjan Coppejans uit een auto gestapt; guitige blik, bruine krullen, blakende baby op de arm. Precies op dat moment doet ook Eefje de Visser de deur open van hun gezamenlijke huis. Deze Eefje, in een witte sweater en met haar zwarte haren in een slordige vlecht, vormt een ontwapenend contrast met de gedistingeerde, haast mystieke verschijning die ze op het podium is. ‘Ach, sorry’, verontschuldigt ze zich, terwijl ze haar baby aanneemt van zijn vader. ‘Ik dacht dat we een telefonisch interview zouden hebben, en zat al helemaal klaar, ik dacht: wie belt er nou aan?’

In de moderne tussenwoning vol schilderijen van familieleden biedt Coppejans partjes watermeloen in een kommetje aan. Hij stelt voor om bij de baby te blijven, zodat we voor het interview naar de studio kunnen, twee deuren verderop. Maar eerst wordt er geknuffeld met Pablo, een opmerkelijk knappe baby van tien maanden, de jonge ouders reflecteren op zijn dag op de crèche, ze aaien over zijn hoofdje.

Alles is veranderd in het leven van zangeres en componist Eefje de Visser (36). Ze is getrouwd, ze heeft een koophuis, ze is sinds tien maanden moeder van een babyzoon. Ze is neergestreken, nadat ze zich jarenlang had verplaatst van stad naar stad. ‘Ik ben dol op Franse tulpen en anemonen, maar ik kon nooit bloemen kopen, want ik was nooit langer dan twee dagen thuis’, vertelt De Visser als we in de keuken zitten van de studio, een 400 vierkante meter tellend pand met hoge plafonds, Perzische tapijten op de vloer, gitaren aan de muur, en een zijkamer met matrassen en een stapelbed voor logés. ‘Ik heb op zoveel plekken gewoond.’ Ze somt op: Moordrecht, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Tilburg, Utrecht, Gouda, toen weer terug naar Utrecht, en toen Gent. ‘Ik heb altijd veel gereisd. Daar maakte ik me ook wel zorgen over toen ik zwanger werd. Ik had overal wel vrienden of familie bij wie ik langsging, ik was bang om die vrijheid kwijt te raken. De waarheid is: ik ga ook veel minder bij mensen langs. Maar de rust is ook goed.’

Synchroon aan alle veranderingen in haar privéleven, beleefde singer-songwriter Eefje de Visser de afgelopen twee jaar het (voorlopige) hoogtepunt van haar carrière. Ze was met haar poëtische teksten en haar melancholische elektronische arrangementen altijd al geliefd bij recensenten. Maar de woorden waren nog nooit zo lovend, en het publiek nog nooit zo groot als nu. Haar manager Hanne Valckenaers rekende aan de telefoon uit: 35 duizend concertkaartjes zijn er dit jaar verkocht, en dan telt ze de vele festivals niet mee: Dauwpop, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Pukkelpop, en Lowlands, dit weekend in Biddinghuizen.

Haar laatste album Bitterzoet werd eind 2020 door muziekjournalisten uitgeroepen tot de beste plaat van dat jaar – dat was nog nooit eerder gebeurd met een Nederlandstalig album. De Volkskrant schreef: ‘De intrigerende zinnen, de sensuele en melodieuze melodielijnen, de elektronische arrangementen: wat een weergaloze totaalproductie.’

En ook de strak geproduceerde liveshow vol bedwelmende lichteffecten en intrigerende choreografieën ontving niets dan accolades. NRC noemde het optreden op Noorderslag het ‘onbetwiste hoogtepunt’. De redactie van 3voor12 riep haar show in juni dit jaar uit tot beste act op Pinkpop.

De Visser wordt tijdens haar optredens geflankeerd door twee achtergrondzangeressen, met wie ze in sierlijke, mysterieuze bewegingen samenvalt. Ze liet zich in haar dans inspireren door gebarentaal, Chinees waaierdansen en synchroonzwemmen.

Hoe kwam je erbij om je te laten inspireren door synchroonzwemmen?

‘Het was al lange tijd een droom om iets met choreografie te doen op het podium. Ik ging eerst op zoek in de hoek van het kunstschaatsen, want ik vond die bewegingen en die pakjes als kind al heel mooi. Via het schaatsen kwam ik bij het synchroonzwemmen uit. Synchroonzwemmers doen aan de waterkant hele gekke, onthechte poses. Dan duiken ze in het water, en maken ze wonderlijke bloemachtige vormen met hun armen en benen. Het is mooi, en ook een beetje eng. Ik heb zo’n beetje alle filmpjes die ik kon vinden van de Olympische Spelen vanaf 2000 bekeken, dat is urenlang aan filmpjes selecteren en liken.’

Beeld Passian Smit, visagie: Pascale Hoogstraate

Kun jij jezelf verliezen in obsessies?

‘Zeker, als ik iets wil, of geïnspireerd raak, dan vergeet ik volledig de tijd. Ik heb altijd kleine verslavingen gehad. Als kind gamede ik veel, en speelde ik eindeloos het spelletje Mijnenveger, dan zag ik in mijn bed alle patroontjes voor me, en was ik alle stappen aan het herhalen.’

Jouw manager Hanne vertelde hoe verbaasd je steeds reageert op lovende recensies of uitverkochte zalen. Dringt het wel tot je door, het succes dat jou ten deel valt?

‘Ja, ik geloof het nu wel. Ik heb dit keer ook heel veel tijd genomen, wel vier jaar, om een goede plaat en show te maken. Ik was bezig met hoe ik op festivals een extase teweeg kon brengen, hoe ik een spanningsboog kon opzetten, door te vertrekken vanuit een elektronische kickdrum, of gebruik te maken van bepaalde filters en synths. Als we nu spelen, merk ik aan alles dat dit heeft geholpen. Maar ik denk nooit: nu moet ik vijf sterren scoren. Ik ken genoeg artiesten die zo werken, maar ik krijg daarvan stress. Misschien is het omdat ik uit een heel gewoon, bijna volks gezin kom. We hadden nooit veel geld, mijn moeder leefde eerst lang in de bijstand, later werkte ze in de thuiszorg. Er werd van mij niet te veel verwacht of verlangd.’

Heeft je verhuizing naar België bijgedragen aan dit succes?

‘Ja, het doet me echt goed om hier te wonen. Ik ben bevriend geraakt met Vlaamse muzikanten als Sylvie Kreusch en de jongens van Balthazar, die zoveel lef hebben, ze scheppen een hele eigen wereld, ze durven excentriek te zijn, en zich aan grote buitenlandse artiesten te spiegelen. Een zangeres als Charlotte Adigéry toert zo’n beetje de hele wereld over en Tamino is niets minder dan een wereldster.’

Jouw liedjes zijn Nederlandstalig, vormt dat geen barrière voor een internationale doorbraak?

‘Ik krijg veel reacties vanuit het buitenland, en we doen binnenkort een kleine tour door Duitsland en Zwitserland. Het is natuurlijk moeilijker, maar ik denk dat ook Nederlandstalige muziek kan aanslaan. Er is zoveel muziek die we niet kunnen verstaan maar waar we toch graag naar luisteren, neem het gigantische succes van Rosalía (Spaanse singer-songwriter, red.). Uiteindelijk zit het gevoel dat ik wil overbrengen ook het meeste in de muziek, in de melodieën en arrangementen. Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse klank niet de overhand neemt ten opzichte van de muziek.’

Jouw muziek wordt vaak vergeleken met andere zangeressen die in het Nederlands zingen: S10 en Froukje. De Belgische krant De Morgen kopte: ‘De invasie van de Nederlandstalige meiden’.

‘Oh dat vond ik zo storend, zo’n kop kan toch niet meer tegenwoordig? Ik vind het vervelend om steeds vergeleken te worden met andere vrouwen, terwijl mannelijke Nederlandstalige artiesten als Snelle en Goldband in dit soort rijtjes niet voorkomen. Het voelt dan alsof wat wij doen een stijltje is, we worden in één hokje geplaatst, terwijl we heel andere muziek maken.’

Heb jij in je carrière last gehad van seksisme?

‘Dat is er altijd wel een beetje. Als je iets meisjesachtigs over je hebt, dan word je al snel niet serieus genomen. Ik ben in de Volkskrant ook wel eens ‘muziekmeisje’ genoemd, daar zit toch iets kleinerends in. Ik besloot toen: ik ga niet meer zo vrolijk en lief doen tegen iedereen, ik ga serieus over muziek praten. Seksisme is tegelijkertijd een moeilijk onderwerp, ik probeer ervandaan te blijven. Ik profileer me ook niet online met dit onderwerp.’

Waarom niet?

‘Ik wil mijzelf niet als slachtoffer neerzetten. Als er kleinerend over mij geschreven wordt, dan houd ik mijn mond, en kies ik ervoor om stug door te gaan. Dat is mijn manier om me niet te laten doen, zo noemen ze dat in het Vlaams. Ik wil ook niet meedoen aan panels over ‘vrouwen in de muziek’, met alleen vrouwen, over vrouwen. De verandering moet namelijk ook van mannen komen. Eigenlijk vind ik dat we een nationale emancipatiedag moeten hebben, waarop we het kunnen hebben over hoe mannen en vrouwen benadeeld en gestereotypeerd worden. Want mannen moeten ook aan allerlei idealen voldoen.’

Welke idealen?

‘Mannen mogen hun zwaktes en emoties veel minder laten zien, en er wordt nog steeds neergekeken op het huisvaderschap. Het zou zo cool zijn als mannen evenveel zorg dragen voor hun kinderen en voor hun ouders als vrouwen. De mannen met wie ik omga zijn gevoelig, ze schamen zich niet voor hun emotionele en zorgzame kanten. En ik vind het ook mooi om te zien hoe een nieuwe generatie jongens veel androgyner gekleed over straat gaat.’

Ondertussen is de muziekindustrie nog steeds een door mannen gedomineerde plek.

‘Zeker, zeker, en er is nog steeds een gebrek aan vrouwelijke headliners. De industrie moet echt veranderen, en dat gebeurt nu ook. Maar ik vond het ook heel goed dat Down The Rabbit Hole in 2019 veel vrouwelijke headliners had, en dat niet benadrukte. Zo bestendig je een nieuwe norm, door het gewoon te doen.’

Beeld Passian Smit, visagie: Pascale Hoogstraate

Wat jij gewoon doet, is je baby meenemen op tour. Je manager vertelde hoe ingewikkeld dat was te organiseren, omdat niemand ervaring had met baby’s op tournee.

‘Pieterjan doet tijdens mijn optredens het geluid, dus die kan ook niet thuisblijven met Pablo. We hebben uiteindelijk een systeem opgetuigd waarbij er steeds een nanny meegaat, die ’s nachts in een andere kamer in het hotel bij Pablo is, zodat ik kan doorslapen en mijn energie bewaar voor het volgende optreden. Ik vond het in het begin zo moeilijk om mijn baby mee te geven aan een vreemde. Maar nu werkt het heel goed, de nanny’s zijn dol op hem. Ik denk dat het goed was voor ons beiden, anders waren we te lang aan elkaar vastgeplakt.’

Jij en Pieterjan zijn niet alleen ouders en partners, jullie werken ook samen. Wat is zijn muzikale invloed op jou?

‘Hij is op een heel diepgaande manier bezig met sound. Hij maakt mooie soundscapes, een soort klankbedden waar je concrete arrangementen overheen kunt maken. Hij heeft mijn hele plaat gemixt. Ik denk dat Bitterzoet daarom zo goed klinkt. Hij is geen purist maar hij werkt wel veel met hardware, met oude vintage-effecten en vintagemicrofoons. Hij voegt ontzettend veel karakter toe aan het geluid.’

Pieterjan zei aan de telefoon: ‘Eefje is de baas’. Maar hij klonk ook overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en inzichten. Geeft het ook spanning, met je geliefde samenwerken?

‘O, we hebben in het begin ook verschrikkelijke ruzie gehad en ik ben weleens weggelopen. Hij is zo doortastend en vasthoudend, dat ik er op een gegeven moment helemaal gek van werd. Want uiteindelijk is het wel mijn muziek. Ik ben gewend dat als ik iets wilde, de producer dat gewoon deed. Nu weet hij beter: als zij het echt niet wil, dan gaan we het ook niet doen. Ik laat hem juist meer toe.’

Lopen jullie als Nederlandse en Vlaming ook aan tegen cultuurverschillen?

‘De communicatie is hier een stuk vager, alles is ambiguer. Toen ik net met Pieterjan was, begreep ik soms niet wat hij bedoelde.’

Toen jullie elkaar ontmoetten op een festival, was zijn openingszin: ‘U heeft een verzorgd voorkomen.’

‘Ja, dat was dus verwarrend, ik wist niet of hij een grapje maakte, of dat het iets Belgisch was. Ik wist sowieso niet wat ik van hem moest vinden: ik vond hem wel heel knap, maar ook te gladjes, te makkelijk met flirten. Toen we weken later via Facebook in gesprek raakten, stelde hij zich meteen heel kwetsbaar op. Ik bleef nog even voorzichtig met hem, maar ik voelde ook: als ik iemand vind met wie ik gelukkig kan zijn, dan ga ik er alles aan doen om die relatie te doen werken. Ik heb in mijn leven veel scheidingen gezien, en zelf het verdriet meegemaakt. Ik wil met iemand oud worden. Toen ik hem zag, dacht ik: dit is hem wel, dit is wat ik zou willen in mijn leven.’

***

Het werk van Eefje de Visser werd altijd al gekenmerkt door nostalgie. In woord en klank is ze meester van de tegenstrijdige gevoelens. De liedjes op haar vierde album Bitterzoet lijken nog meer te gaan over hoop en weemoed, over versmelten met en verwijderd raken van de ander, zoals in de titeltrack:

Zie je niet misschien?

Je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst dan?

Zie je niet, je verblindt me met tegenlicht

maar blijf, maar blijf

Verblind me met tegenlicht

Maar blijf, maar blijf

Rob, je vader, zei aan de telefoon: ‘Als Eefje gaat zingen, zeilt ze zo je hart binnen.’ Muziekjournalist Robert van Gijssel van de Volkskrant schreef: ‘Bij het eerste nummer is het al raak: kippenvel tot achter de oren.’ Wat maakt dat jij mensen zo kunt ontroeren?

‘Ik denk dat er hoop zit in mijn muziek, maar ook veel verdriet, dat is een onderdeel van mij. Ik ben melancholisch ingesteld, en voor mij is muziek altijd een uitlaatklep geweest. Tegelijkertijd probeer ik onduidelijk te houden waarover ik zing. Ik denk dat als ik zou vertellen waar mijn liedjes over gaan, het te veel over mij zou gaan, dan zou ik mensen niet zo kunnen raken.’

De Visser werd in 1986 geboren in Rijswijk, als helft van een tweeling. Ze groeide met haar tweelingbroer Tim en jongere zus Tessa op in een muzikaal gezin. Moeder Paula zong, vader Rob was naast ambtenaar op een ministerie ook bassist, gitarist en koorarrangeur. Hij bedacht een methode waarbij koorleden hun partij op cd kregen toegestuurd, en wist daarmee zoveel koren bijeen te krijgen voor een optreden, dat hij er het Guinness Book of Records mee haalde.

Het gezin – het tweede voor vader Rob, uit een eerder huwelijk had hij al drie kinderen – woonde in een rijtjeshuis in Moordrecht. ‘Met een bruine bank en bruine vloerbedekking, dat was kennelijk hip in die tijd. En ik herinner me onze witte kerstboom, met witte kerstballen.’ Thuis werd er veel gezongen. ‘Mijn ouders hadden samen met mijn oom in verschillende bandjes gezeten. Ze namen zelf hun muziek op met een drumcomputertje, heel cool was dat. Als mijn oom op visite kwam bij ons, dan zongen we met zijn allen die nummers.’ Van die oom, en van een oudere halfbroer leerde De Visser gitaarspelen, van haar vader kreeg ze een viersporencassetterecorder, waarmee ze eindeloos demo’s zat op te nemen in haar kamer.

Heb je een sterke band met je tweelingbroer?

‘We zijn echt heel verschillend, je zou niet zeggen dat wij een tweeling zijn. Onze band is wel verbeterd, maar lange tijd begrepen we elkaar niet zo goed. Mijn broer is heel intelligent, een echte denker, hij heeft filosofie gestudeerd, terwijl ik meer intuïtief en creatief ben. Hij houdt zich bezig met sociale rechtvaardigheid: met racisme en genderongelijkheid. Hij was woke ver voordat die term bestond, en kan heel rechtlijnig daarin zijn. Hij heeft hemiplegie (een halfzijdige verlamming, red.), dat is gebeurd bij de geboorte, en daardoor heeft hij een lichte beperking aan zijn hand en een voet. Ik denk dat hij zich lange tijd heel anders heeft gevoeld, en wij te lang niet hebben doorgehad wat voor invloed zijn beperking had op zijn gevoelsleven. Ik heb veel over de bevalling nagedacht: mijn broer was eerst, en heeft toen zuurstoftekort gehad. Ik heb me daar niet schuldig over gevoeld, dat is het niet. Maar ik heb in mijn leven wel zorgen over hem gehad.’

Toen je 7 was, gingen je ouders uit elkaar. Wat kun je je herinneren van die scheiding?

‘Als kind weet je dat er iets niet goed zit, maar je kunt het niet helemaal beseffen. Ik weet nog hoe mijn ouders ons aan de hand van legopoppetjes lieten zien dat er voortaan twee huizen zouden zijn, eentje met papa en eentje met mama. ‘En jullie krijgen een hond’, zeiden ze. Ik was blij om dat hondje, maar mijn tweelingbroer moest huilen.’

Je vader beschreef de scheiding als een heel moeilijke periode, ook omdat hij niet wilde scheiden, en jullie daarna minder zag.

‘Mijn moeder heeft last van manisch depressiviteit. Het is een ziekte, die ertoe heeft geleid dat het een paar keer in haar leven helemaal mis is gegaan, ze schiet dan in een psychose. Dat speelde ook tijdens de scheiding. Ik wil daar verder niet te veel over kwijt, omdat het over mijn moeders leven gaat, maar het was heel moeilijk. Ze heeft een zware periode achter de rug, maar ze krijgt nu de juiste medicijnen, ik heb haar nog nooit zo stabiel gezien.’

Jullie woonden daarna meestal bij je moeder. Hoe is het om op te groeien met een manisch-depressieve ouder?

‘Het speelt zich vooral af in het onderbewuste. Ik herinner me dat ze veel op de bank lag, ze was vaak moe. We moesten stil zijn omdat ze vaak overdags sliep. En ook al waren we dat ook vaak niet, en werden we ook vrijgelaten, we pasten ons toch aan. Ik wilde onbewust mijn moeder niet tot last zijn, en ik denk dat dit ertoe heeft geleid dat ik me op latere leeftijd soms ook te veel heb aangepast en mijzelf kwijtraakte, ik heb daar mijn weg in moeten vinden. Je gaat je niet al te veel afzetten tegen een ouder die mentale problemen heeft, maar daardoor moet je later in je leven door een soort pubertijd.’

Je liet in eerdere interviews doorschemeren dat je vlak na je debuutalbum De koek uit 2011 door een paar moeilijke jaren ging. Wat gebeurde er?

‘Er ging een ontzettend belangrijke relatie uit, met rapper en producer Marcel Tegelaar, bekend als Skiggy Rapz. Ik was erg aan hem gehecht. ik voelde me zo ontredderd. Toen dat wegviel heb ik me jaren ontheemd gevoeld, en geworsteld met het leven. Ik verzette me en liep vast op alle dingen die ik moeilijk vond. Nu kan ik beter relativeren en pieker er niet continu meer over, dat is ook gelukt door therapie.’

Waarom denk je dat die breuk jou zo ontregelde?

‘We waren onafscheidelijk, en vonden houvast bij elkaar toen we elkaar leerden kennen. Maar we waren ook broer en zus geworden. Ik heb het nota bene zelf uitgemaakt. Ik wist dat het niet voor altijd was, ik hield alleen zoveel van hem. Twee jaar later zijn we elkaar weer voorzichtig gaan zien. Het is nu goed, hij is mijn beste vriend en we kunnen weer over alles praten.’

Die tegenstrijdige verlangens van willen opgaan in een ander, en je autonomie bewaken, klinken door in Bitterzoet. Is dat een belangrijk thema in je leven?

‘Ik ben altijd op zoek geweest naar symbiotische relaties, maar zie ook het verstikkende daaraan. Je wil een veilig gevoel hebben bij iemand, je wil één zijn met iemand, maar je hebt ook behoefte aan autonomie, aan grenzen. Die symbiose voelt als een vlucht, als de hele tijd zoeken naar een plek die je maar niet kunt vinden.’

Is die hang naar symbiose het gevolg van opgroeien met een ouder die niet altijd bereikbaar was?

‘Ik vind het altijd moeilijk om er zo over te praten, het is te simpel gesteld. Als je een ouder hebt met mentale problemen, moet je als kind je stabiliteit zien terug te winnen, je moet meer zelf uitzoeken. Maar er waren er ook zoveel normale momenten bij ons thuis: samen de hond uitlaten, en als mijn opa en oma op bezoek waren, speelden we rummikub. Mijn moeder verspreekt zich altijd, daar kon ik altijd heel erg om lachen. Ze was groot fan van Fiona Apple, en dan luisterden we samen naar haar platen. En ze nam ons als alleenstaande moeder mee naar de Ardennen op vakantie. Dan zongen we op de achterbank hard mee met Gorillaz, of K’s Choice, we hadden de plaat Cocoon Crash woord voor woord uit ons hoofd geleerd.’

Veel mensen gaan in therapie om hun trauma’s te verwerken en wijzen naar hun ouders en hun jeugd. Jij lijkt je ouders niet te veel te willen verwijten.

‘Ja, ik vind het vaak zo kort door de bocht om alles wat misgaat aan je ouders op te hangen. Want ook al maken ze fouten, en schuilt daarin soms veel verdriet, bijna iedere ouder doet zo ongelooflijk veel voor zijn kind, dat maak ik nu zelf mee met Pablo. Het is ook hard voor jezelf, om te denken dat je ouders je verpest hebben. Ik denk dat veel mensen een moeilijke jeugd hebben, en dat het belangrijk is om je verdriet daarover te uiten, maar je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.’

Ben je bang dat je erfelijk bent belast met de ziekte van je moeder?

‘Het is wel genetisch, mijn oma had het, haar moeder had het ook, maar ik heb die ziekte niet in mij. Maar ik heb wel moeite met onbevangen leven, ik kan ook blijven hangen in de donkerte. Maar ik verzet me daar ook tegen: ik wil gelukkig zijn, een goed leven leiden en voorkomen dat die donkere en instabiele kant het overneemt. Dat vergt een soort discipline, mijn werkethiek is daarvan een voorbeeld, muziek heeft me enorm geholpen. Maar ik zorg ook dat ik voldoende slaap, en niet uit de band spring met drank en drugs. Daarnaast neem ik mijn eigen geluk niet voor lief; hoe ons leventje nu is, deze studio waar we in zitten, het huis twee deuren verder dat we zelf hebben verbouwd, ik ben zwanger geraakt.’

Beeld Passian Smit, visagie: Pascale Hoogstraate

Je man Pieterjan komt op mij over als een bourgondiër, en een inherent vrolijk iemand. Helpt zijn aanwezigheid jou om de donkerte af te houden?

‘Hij weet heel goed hoe je het leven leuk kan maken, ook al heeft hij het als jongen ook zwaar gehad, omdat hij ADHD heeft, en het moeilijk had op school. In dit werk kan hij al zijn energie kwijt. Hij kookt graag voor veel mensen, en is extravert; het tegenovergestelde van mij. Dat kan soms ook wel ver gaan. Toen ik hoogzwanger was hadden we elke dag eters. Hij organiseert in de studio graag feestjes, dan nodigt hij een paaldanseres uit, of een tatoeëerder. En hij zet op die feestjes graag piercings bij iedereen.’

Piercings?

‘Echt, hij heeft een piercingpistool gekocht, en liep daar op Down the Rabbit Hole ook mee rond, het scheelde weinig of hij had bij Thom Yorke (Britse zanger, frontman van de band Radiohead, red.) een piercing geschoten, die is er toen snel tussenuit geglipt. Ik vind hem heel erg grappig.’

Pieterjan zei dat het moment dat Pablo geboren was, hij een ‘ondoorbreekbare straalverbinding’ zag tussen jou en je kind. Hoe heeft het moederschap je veranderd?

‘Muzikaal weet ik het nog niet, want Bitterzoet is opgenomen vóór de zwangerschap, en ook veel liedjes op mijn nieuwe plaat zijn gemaakt tijdens of voor de zwangerschap. Maar als mens heb ik veel meer rust gekregen, daarvoor voelde ik me nog altijd toch wat stuurloos. Ik denk ook: geluk bestaat uiteindelijk toch uit intieme relaties. Ik heb er een heel hechte band bij door de komst van Pablo, waardoor ik meer vertrouwen heb in het leven, en in mijzelf. Tijdens de lockdown heb ik de nummers Startschot en Storm geschreven, die zijn opvallend hoopvol voor mijn doen. Er zal op mijn nieuwe plaat nog altijd melancholie doorklinken. Maar er zitten ook warme, mooie teksten bij, want er is veel warmte bij gekomen in mijn leven. Ik kan er wel wat mee, levensgeluk.’

CV Eefje de Visser 8 februari 1986 Geboren in Rijswijk. 2006 Studie Rockacademie (niet voltooid). 2009 Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. 2011 Debuutalbum De koek. 2013 Tweede album Het is. 2016 Nachtlicht. 2020 Bitterzoet. Geen optredens wegens de covidpandemie, maar een concertfilm. 2020 Zingt Liedje van verlangen op Hennie Vrientens album Tussen de Regels. 2020 Wordt voor optreden Duitse Reeperbahn-Festival genomineerd voor een Anchor Award. 2020 Bitterzoet wordt door muziekblad Oor verkozen tot beste album van het jaar. 2021 Twee Edisons, in de categorieën ‘Alternative’ en ‘Album’. 2021 Zingt Golven bij de opening van de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival 2021 in Rotterdam Ahoy. 2022 Wordt door 3voor12 verkozen tot beste act op Pinkpop. Eefje de Visser is getrouwd, heeft een zoon en woont samen in Gent.