Meghan, de nieuwe Diana? Of gewoon ‘een lastige hertogin’?

De Hertogin van Sussex, Meghan Markle, wordt ‘net zo door de pers opgejaagd als Prinses Diana en we hebben gezien hoe dat is geëindigd’. Met deze vergelijking heeft George Clooney, een boezemvriend van de hertogin, beroering veroorzaakt. Op de achtergrond speelt de turbulentie die de uitgesproken en glamoureuze Amerikaanse actrice (37) heeft veroorzaakt binnen Huize Windsor. Vooral met haar schoonzus Kate, de hertogin van Cambridge, is de relatie stroef, heeft de Britse pers ontdekt.

Directie aanleiding van Clooneys klacht, geuit in het Amerikaanse magazine People, is de publicatie van passages uit een emotionele, vijf pagina’s tellende brief die Meghan had geschreven aan haar 74-jarige vader Thomas, met wie ze een uiterst moeizame relatie heeft. Paleisjuristen overwegen juridische stappen te nemen omdat er volgens het Engelse recht sprake is van een schending van Meghans copyright. De inhoud van de openhartige brief stond ook in Amerikaanse bladen, die meer publicatievrijheid hebben.

Gedupeerd

‘Ze wordt hierdoor erg gedupeerd’, klaagt de acteur. De brief was gelekt door de vader, die een goede relatie onderhoudt met journalisten. In de aanloop naar de bruiloft, waar hij de grote afwezige was, zocht Thomas voortdurend de roddelpers. Zo liet hij zich onder meer fotograferen in een internetcafé, waar hij deed alsof hij informatie zocht over zijn aanstaande schoonzoon, prins Harry.

Ook de halfzus van Meghan, Samantha, verschijnt regelmatig in de kranten en op de televisie, meestal om te zeggen hoezeer de hertogin haar familie in de steek zou hebben gelaten en hoe ondankbaar ze is. Koningin Elizabeth zou Markles familiesores een ‘nachtmerrie’ hebben genoemd. Volgens critici kan Clooney beter zijn beklag kenbaar maken bij Thomas en Samantha. Bovendien zou Meghan, gewend aan publiciteit, hebben geweten dat haar brief uiteindelijk openbaar zou worden.

Het verwijt dat paparazzi Meghan achtervolgen en zwartmaken, heeft verbazing gewekt. Fleet Street-veteranen hebben beweerd dat de situatie nu onvergelijkbaar beter is voor leden van het koningshuis. De pers wordt vakkundig op afstand gehouden en er verschijnen amper ongewenste foto’s van Meghan in Britse tabloids. Sinds de dood van Diana, 22 jaar geleden, en het afluisterschandaal van 2011, zijn Britse journalisten en fotografen aantoonbaar een stuk terughoudender.

Hollywood vs countryside

In The Daily Telegraph schreef Camilla Tominey dat voor de buitenwereld niet eens bekend is hoe de labrador van Meghan en Harry heet, ‘laat staan dat er foto’s verschenen zijn van het stel tijdens het uitlaten.’ Harry en Meghan hebben Kensington Palace, waar ze woonden met William en Kate, dit najaar verruild voor een boerderij niet ver van Windsor Castle en dichtbij het landgoed van Clooney en zijn vrouw, de advocate Amal Alamuddin. De Clooneys worden mogelijk peetouders van Meghans baby die dit voorjaar wordt verwacht.

Er zou sprake zijn van onmin tussen Meghan en haar schoonzus Kate, de echtgenote van kroonprins William, volgens The Daily Mail. Meghan, die door assistenten ‘Duchess Difficult’ zou worden genoemd volgens de tabloid, zou Harry hebben verboden rond de kerstdagen deel te nemen aan de traditionele eenden- en fazantenjacht. Kate daarentegen liet zich na Kerst fotograferen als een plattelandsdame, met kaplaarzen en een jachtgeweer.

Prins Charles, een ervaren rot op het gebied van familieproblemen, heeft proberen te bemiddelen tussen zijn totaal verschillende schoondochters; een progressieve, feministische Hollywoodster en de ander een wat gereserveerde telg van de Britse middenklasse. Het ene deel van de Britse bevolking lijkt weg te lopen met Kate, het andere ziet meer in Meghan. Twee hertoginnen als pionnen in een cultuurstrijd.