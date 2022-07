Meetrappen, dat is het geheim van de vroege Nederlandse e-bike, dankzij pionier Peter Ariese

Beeld Gino Bud Hoiting

In het schuurtje van e-bike-pionier Peter Ariese werd na zijn plotselinge dood in 2020 een aandoenlijke, gedateerde elektrische fiets aangetroffen. Een doorleefd exemplaar, in het blauw uitgevoerd met losse accu en lader ernaast, klein van stuk, met een ijzeren mandje voorop – vooral anders dan alles waar Ariese de afgelopen 25 jaar aan had gewerkt.

Zijn vriendin Cecile Cuppens had het Ariese weleens gevraagd: Nou ben je de hele dag met de nieuwste elektrische fietsen bezig, waarom heb je zelf geen ultramoderne, glimmende speedpedelec maar wel dat maffe Japanse fietsje? Het interesseerde hem niet, daar kwam het op neer, zegt Cuppens, ‘hij was niet zo van de spulletjes.’

Robert Steenmeijer, veertig jaar bevriend met Ariese: ‘Toen hij 50 werd, deden we het spelletje ‘Petje op, petje af’. Eerste vraag: Wat doet Peter met oude kleren? Petje op: hij gooit ze weg. Petje af: hij draagt ze. Iedereen had het goed. Peter was zuinig als het om fysieke dingen ging, zoals kleren, auto’s, huizen of fietsen. Maar in zijn relatie met mensen was hij gul, lief en loyaal. Iedereen was dol op Peter.’

Han Goes, bevriend fietsenspecialist: ‘Hij trakteerde zichzelf liever op een uitje met familie of vrienden, zoals een whiskyproeverij in Schotland, een motorrit door Spanje of een pelgrimstocht op Athos. Hij was ook geen echte fietser, hij vond het interessant om te onderzoeken hoe het beter kon. Hij zag de e-bike als een fenomeen, iets waarmee hij aan de slag kon als uitvinder, knutselaar en bedenker. Maar niet als iets voor hemzelf.’

Op zijn rouwkaart viel een opsomming te lezen van welke rollen hij had vervuld. ‘Fietsenmaker’ kwam pas op de vijftiende plek, ver na ‘geliefde’, ‘broer’, ‘charmeur’, ‘verbinder’ en ‘meesterknutselaar’.

Achter zijn Bussumse huis stonden overigens nog twee fietsen, ook al niet extreem nieuwerwets, en niet elektrisch bovendien. Van het blauwe fietsje wilde hij nooit afstand doen, en het was elke vakantie een vaste waarde. Begin jaren negentig had hij het vehikel meegenomen uit het moederland van de e-bikes, Japan. Het was het type Enacle, al in 1989 door de Japanse elektronicafirma Sanyo op de markt gebracht als een ongekende noviteit, met een batterij die eruitzag als een melkpak, net achter de trapas. In Japan had Ariese als productontwikkelaar van fietsenfabrikant Sparta gezien hoe de toekomst in zijn branche zich ging ontwikkelen: elektrische fietsen waren booming.

Peter Ariese Beeld privéfoto

‘We moeten echt voor elektrisch gaan, drukte hij de Sparta-directie met volle overtuiging op het hart’, weet toenmalig Sparta-collega Nico van den Broek nog. ‘Peter wilde vernieuwen en had de potentie van de elektrische fiets in Japan gezien. Hetzelfde doen was niet goed, dan ben je een volger, zei hij. Met die instelling was hij ook binnengekomen als chef Productontwikkeling. Hij wilde innoveren. Hij was ook niet de doorsnee baas in een pak met stropdas die eens zei hoe het moest. Hij kwam in zijn gewone kloffie, en had oog voor de mensen.’

Zonder enige achtergrond in de fietsbranche had hij die baan gekregen bij Sparta. Daarvoor, aan de Technische Universiteit in Delft, had hij gewerkt bij een onderzoeksgroep die zich bezighield met armprotheses voor kinderen. Zoals voor de 6-jarige dochter van Anke Swier, Susan, die haar linkeronderarm miste. Ariese maakte voor haar een speciale prothese, een zogeheten ‘open elleboog-reconstructie’, een langdurig proces van meten en passen. ‘En toen is de liefde tussen ons opgebloeid’, zegt ex-vriendin Swier, die langer dan 25 jaar een relatie had met Ariese. ‘Hij was zo getalenteerd, en niet alleen op het gebied van elektrische fietsen. Hij was ook een pionier op het gebied van armprotheses. Een visionair, en wat hij aan bijzonders bedacht, voerde hij ook uit. Dat hadden ze bij Sparta goed in de gaten.’

Wat Peter Ariese bij zijn komst bij de fietsenfabrikant vooral wilde, was een vervanger bedenken voor de Spartamet – een fiets met benzinehulpmotor, ‘een fiets met iets’. Een bescheiden verkoopsucces in Nederland, beloond met een innovatieprijs, maar Ariese zag het als ‘een verschrikkelijk ding’, vertelt Han Goes. ‘Hij noemde de Spartamet onbetrouwbaar, hekelde de stank en vervuiling van de motor. En dan dat aanzwengelen met een touwtje! Hij zei: de Spartamet is geen fiets, maar een prothese voor gehandicapten en hoogbejaarden. Je wilde er niet op worden gezien. Daarom deed hij marktonderzoek, en hoorde wat de doelgroep zelf wilde: kan het niet elektrisch? Nou, daar ging hij voor zorgen.’

***

Amper ironisch kon Peter Ariese vertellen dat hij op een haar na ploeggenoot was geworden van Michael Jordan, de grootste basketbalster aller tijden. Want hij mocht dan niet langer zijn dan 1,85 meter, scouts van het universiteitsteam van North Carolina zagen in hem een goeie spelverdeler met een scherpe blik en een zuiver schot. En net als Jordan, zou hij dan onder coach Dean Smith aan de slag gaan.

In de zomer van 1977 moest hij eerst flink revalideren van een knieoperatie, en dan kon hij alsnog beslissen of hij toe was aan zo’n grote stap. Met het gezin uit Ouderkerk aan de Amstel – twee jongens, zus en vader en moeder – verbleven ze in Noorwegen. De vader van Peter was Dick Ariese, sportverslaggever van NRC Handelsblad, tevens auteur van De bal is rond – speelse dribbel door het rijk van Koning Voetbal. Voor zijn krant ging hij naar grote sportwedstrijden, zoals Olympische Spelen en wereldkampioenschappen voetbal.

Beeld Gino Bud Hoiting

‘Mijn vader had veel stress’, vertelt Peters broer Freek Ariese. ‘Hard werken, jarenlang veel gerookt. Veel eisen van zichzelf. Hij had de vakantie echt nodig om bij te tanken.’ Voor Peter was vader zijn idool, allebei dol op sport. Zijn andere held was zijn opa, ingenieur van Philips, die hem de liefde voor techniek bijbracht. Met zijn vader ging hij mee naar voetbalwedstrijden, en dan in de kleedkamer nog napraten met de spelers. Of de sporters kwamen bij hen thuis, zoals judoka’s Wim Ruska en Anton Geesink.

Op een atletiekbaan in Noorwegen, waar hij samen met zijn zoon een trainingsrondje rende, ging Dick Ariese even zitten en stond niet meer op, pas 44 jaar oud. De verslaggever overleed voor de ogen van Peter. Freek: ‘Zijn wereld stortte in. Hij was er stuk van, maar heeft zich er nooit over uitgelaten wat dat met hem heeft gedaan. Wel stond vast dat hij niet meer naar Amerika wilde. Hij moest op moeder letten, en dat bleef hij doen.’

***

De Sparta Pharos, de eerste elektrische fiets, werd in 1998 officieel gepresenteerd, maar Ariese en zijn team werkten er al volop aan sinds begin jaren negentig. De tweewieler was vernoemd naar de vuurtoren van Alexandrië. Ariese had voor het ontwerp van de fiets een jonge designer van de Technische Universiteit Delft geplukt, Robbert Broekhof. De goede contacten met Japan had hij ook verzilverd, want Sparta mocht het Power Assist System (PAS), het aandrijfsysteem van Yamaha, inpassen. ‘Let op het woordje assist’, legt fietshistoricus Aad Streng uit. ‘Dit was de eerste fiets waarbij de elektriciteit je als het ware assisteerde, je een extra zetje gaf, een duwtje in de rug. Bij andere elektrische fietsen was de elektromotor niets anders dan de vervanging van de benzinemotor. Bij de Sparta Pharos moest je zelf meetrappen.’

Het bedenksel van Ariese was zeker niet de eerste en enige elektrische fiets in Nederland. In 1930 ontwikkelde Philips al een elektromotor voor fietsen, en vijf fietsfabrikanten gingen ermee aan de slag. ‘Maar het werd een mislukking’, zegt Streng. ‘Je kon er echt wel 10 tot 20 kilometer mee rijden, maar het opladen van de batterij duurde minimaal 10 uur. Dit ontwerp was ook niet gebaseerd op meetrappen, dus wanneer de accu leeg was, stond je met deze zware fietsen echt stil.’

Er waren daarna nog vele dappere pogingen, zoals van de Friese fietsfabrikant Rivel met zijn Rivolt (1988) en in de jaren negentig de firma’s Antec en Van Dreumel. Maar geen van die e-bikes wist de fietsmarkt definitief te bestormen.

‘De Sparta Pharos was gelijk een blijvertje’, zegt Streng. ‘Dat je zelf moet meetrappen, geholpen door het Japanse PAS-systeem, was de sleutel tot het succes. Dat had Peter goed in de gaten. Het droeg bij tot de snelle acceptatie van de elektrische fiets, en het afbreken van het imago, ‘alleen voor oudere mensen’, dat de Spartamet had. Hierna wilden alle fietsfabrikanten een elektrische fiets. Maar de Pharos is het absolute begin. Alles wat hierna kwam, en waar we nu in al zijn massaliteit naar kijken, werd toen ingezet. Sparta Pharos was de revolutie voor de e-bikes.’

Dat succes maakte de geestelijk vader niet meer mee bij Sparta. Ariese werd in 1997 weggekaapt door Giant, een Taiwanese fabrikant met elektrische fietsplannen. De Giant Lafree Twist (2000) was het resultaat. In 2009 trad hij in dienst als productieleider bij IDbike, een toonaangevend bedrijf in Noord-Brabant op het gebied van technologie voor e-bikes. En in al die jaren groeide het aantal verkochte elektrische fietsen gestaag. In 2007 was het 6 procent van de totale verkoop, en de aanwas leek niet te stoppen. In het sterfjaar van Ariese, 2020, werd de magische grens van 50 procent bereikt, zo’n half miljoen stekkerfietsen.

Dat Peter Ariese binnen de branche werd gezien als ‘een pionier’, ‘de grondlegger van het e-bikesegment’, dat zei hem niks. Hij bleef ook altijd in loondienst, en zag er het nut niet van in om zijn status te verzilveren. Freek Ariese: ‘Hij heeft wel een soort adviesbureautje gehad. Het mag geen naam hebben. Al dat gedoe, al dat papierwerk. Die belastingen. Hij had geen zin in geneuzel.’

Had je er niet meer uit moeten halen?, vroeg zijn vriendin Cecile Cuppens hem weleens. Moet je niet mee met de hype? Flink geld verdienen? ‘Hij wilde vooral werken in een kleine groep met leuke mensen’, zegt ze. ‘Dan was hij in zijn element. Bij die grote bedrijven, zoals Sparta en Giant, paste hij uiteindelijk niet.’

Bij het opruimen van het huis stuitte Cuppens op dozen met schrijfsels, schetsen, onaffe probeersels en knipsels. Het mooiste moment noemde Ariese het moment dat een idee nog vers was, er nog geen bedenkingen waren. Dat ja-maar er nog niet was, of: dat kan niet zo. Dat je er nog op los kon fantaseren. Hij bedacht dimmers voor lampen, voordat er dimmers voor lampen bestonden. Een klok bestaande uit twee kogeltjes. Zijn eigen elektrische gitaar. Een kliefmachine voor het hout. Cuppens: ‘Hij bleef toch altijd een uitvinder, een ontdekker, en zeker geen knutselaar. Daar werkte hij te precies voor, en met zijn hele ziel en zaligheid’

***

‘De man is dood.’ Robert Steenmeijer had zijn vriend Peter aan de lijn in december 1993, en het was een geschrokken uitgesproken mededeling. ‘De man?’, probeerde Steenmeijer nog. ‘Wie bedoel je?’ De Amerikaanse componist en muzikant Frank Zappa was dus overleden op 53-jarige leeftijd, en Ariese was als Zappafiel volkomen van slag. Zijn huis stond vol Zappa-muziek en boeken, en hij was dol op Zappa’s eigengereide humor, intelligentie, maatschappelijk commentaar en notoire hekel aan bullshit. Op zeker moet hij de zwart-witbeelden kennen van zijn held die een fiets als instrument bespeelde in de Amerikaanse Steve Allen Show (1963). ‘Hoelang speel je al fiets, Frank?’ Antwoord Zappa: ‘Al twee weken.’

Beeld Gino Bud Hoiting

‘Ook in dat tegendraadse vond hij zeker inspiratie bij Zappa’, vertelt Steenmeijer. ‘En aan zijn hekel aan uniformen. Als een geüniformeerde op zijn strepen ging staan, werd Peter op slag recalcitrant.’

‘A mind is like a parachute. It doesn’t work if it is not open’, meende Frank Zappa, en zo stond het ook op de rouwkaart van Ariese. Tijdens de herdenkingsdienst klonk Bolero, een Zappiaanse avant-gardistische interpretatie van de compositie van Maurice Ravel.

Achteraf gezien was Ariese al een tijdje niet in goeden doen, concludeerden familie en vrienden na zijn dood. Alsof hij in de geest van Zappa zijn parachute niet meer openkreeg. Hij leek futloos, en zijn ongekende sociale actieradius in tal van vriendengroepen haperde. Er was stress vanwege zijn demente moeder die hij vanwege corona niet mocht zien, en hij maakte zich druk over zijn werk bij IDbike, en twijfelde of daar wel zijn toekomst lag. Uiteindelijk overleed hij op 25 mei 2020 op 61-jarige leeftijd aan acuut hartfalen, net als zijn vader eerder, en vond zijn vriendin Cecile Cuppens hem in de keuken van zijn huis in Bussum.

Steenmeijer: ‘Het lag vast dat Peter op mijn begrafenis zou komen, en iets zou moeten zeggen. Ik was degene die al een keer zijn nek had gebroken, en die als berggids de meeste kans had op ongelukken. Dus dit was niet de afspraak, dat ik nu op zijn begrafenis moest spreken.’

Freek Ariese opent zijn schuurtje, en daar achter zijn huis in Diemen, staat het blauwe Japanse fietsje van Peter. ‘Het is een charmant aandenken aan mijn broers loopbaan in de elektrische fietsen’, zegt hij. ‘En als ik de fiets zie, denk ik altijd even aan Peter. Ik vind het plezierig dat-ie hier zo staat.’ Freek heeft ’m meegenomen na zijn broers dood in 2020, en er een paar keer op gefietst, net als logerend bezoek. Ook de twee andere fietsen van zijn broer bewaart hij. Echt elektrisch wil deze elektrische fiets van Peter maar niet worden, hij krijgt die accu (nog) niet aan de praat. ‘Maar wegdoen ga ik Peters fiets nooit, dat is ondenkbaar’, zegt hij. ‘Deze moet in de familie blijven.’