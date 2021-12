Meester Bert was een tuinman, en meer dan dat

'Meester Bert' Ydema.

Een schooljongen had een kikker doodgetrapt. ‘Dan maak jij hem ook maar weer levend’, droeg Bert Ydema – landelijk bekend als ‘Meester Bert’ van een schooltuinencomplex in het Amsterdamse Westerpark – zijn leerling op. Hij liet de jongen water over het levenloze beestje gieten, waarna het uit z’n schijndood verrees en wegsprong, de kinderen met grote ogen achterlatend.

‘Toen was meester Bert even God’, zegt filmer en documentairemaker Roel van Dalen, die als schoolouder het wonder zelf had aanschouwd. Het was de vonk voor zijn geprezen documentaire De groene hemel (2007), waarin de tuinman de harten van vele kijkers stal als bevlogen ‘groene onderwijzer’ die kinderen van alle komaf leerde over alles wat groeit en bloeit. ‘Een soort droomvader’, typeert Van Dalen de schooltuinman. ‘Hij bereikte de kinderen, behandelde ze als volwaardige mensen en gaf ze immateriële waarden mee.’ De vergelijking met de Franse film Être et avoir (2002), over een leerkracht op het Franse platteland aan het einde van zijn loopbaan, drong zich op.

Bert Ydema overleed op 11 november op 77-jarige leeftijd. In de veertig jaar als schooltuinman moet hij zo’n zestienduizend leerlingen in zijn klas hebben gehad, berekenden zijn nabestaanden. ‘Als we door Amsterdam liepen, werd hij voortdurend begroet’, zeggen zijn weduwe Tineke, zoon Sybren en dochter Maartje.

Zijn liefde voor de natuur heeft er altijd ingezeten, zegt Tineke. Als ‘nakomertje’ in een Amsterdams gezin met zes kinderen – moeder huisvrouw, vader timmerman – was hij de enige met zo’n groen hart. Toen hij naar de Tuinbouwschool wilde, verklaarde de hele familie hem voor gek.

Na een korte betrekking bij een anjerkwekerij vond hij zijn roeping in het onderwijs op het schoolcomplex. Toen hij de bijbehorende dienstwoning aan het einde van zijn loopbaan moest verlaten, vond hij dat moeilijk, maar, zo zegt weduwe Tineke (54 jaar getrouwd met de lange blonde Fries waarop ze was gevallen): ‘Het Westerpark was stiltegebied, nu zijn er aldoor feesten. Er valt niet meer te wonen.’

Zijn kracht was dat iedereen meetelde. ‘Bert was al ‘inclusief’ ver voordat het zo ging heten’, zeggen zijn kinderen. Zijn bevlogenheid had ook een andere kant: de tuin moest er spic en span uitzien. Op het dwangmatige af. Zoon Sybren: ‘Zodra we van zomervakantie terugkwamen, ging hij onkruid wieden, tot in de weekends. Zo veeleisend als hij voor zichzelf was, kon hij ook voor anderen zijn. Dat botste soms.’

Bert was ijdel genoeg om te genieten van zijn bekendheid na de film en drie succesvolle boeken. Een zekere geldingsdrang was hem niet vreemd. Sybren: ‘Hij kon goed voetballen en tafeltennissen. Daarin was hij competitief en super fanatiek. Logisch misschien, als nakomer in een groot gezin. Als er thuis onvoldoende stoelen voor de visite waren, moest Bertje altijd op het krukje.’

Longfibrose belemmerde hem het laatste jaar zijn gang naar de moestuin in zijn woonplaats Almere. Dat heeft hij erg gevonden. Maar Bert bleef optimist. Ook toen een longontsteking hem overviel. Binnen twee dagen na zijn ziekenhuisopname overleed hij, toch nog onverwacht.

De rasverteller hield van verhalen en poëzie. Ontroerend in de film was de scène waarin meester Bert zijn klas een gedicht (begin: ‘Ik ben een tuinman, niets dan dat’) voorlas van Ida Gerhardt, niet de meest toegankelijke taal voor 10-jarigen. En nou wordt het een tikkie triest’, leidde Bert de laatste strofe in: Delft straks uw spa voor mij de wig,/ vergeet waar ik geborgen lig.//Voorbij mijn moeite, nood en pijn/ moet er een tuin van sterren zijn.

De kinderen luisterden ademloos. Meester Bert was een tuinman, en meer dan dat. Van de rouwkaart: ‘Na een prachtig leven nu voor altijd in de groene hemel’.