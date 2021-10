Mees (29) leefde lang als vrouw: ‘Het begrip non-binair moest vijftien jaar geleden nog worden uitgevonden’

Beeld Max Kisman

Mees (29): ‘Mijn puberteit was een drama. Ik herinner me hoe ik onder de douche stond en keek naar mijn beginnende borsten en huilde. Ik probeerde zo min mogelijk in de spiegel te kijken. Ik haatte mijn vrouwelijke heupen, mijn menstruaties, mijn hoge stem. Natuurlijk had ik gehoord over vrouwen en mannen die, zoals dat toen werd genoemd, waren ‘geboren in een verkeerd lichaam’ maar dat was ik niet. Ik wilde weliswaar geen vrouw zijn, maar ook geen man. Ik wilde geen borsten, maar ook geen penis en er zat niks anders op dan verder te leven in dit schimmige schemergebied waarin ik me al mijn leven lang bevond, maar dat nu pijnlijk begon te knellen. Mijn lichaam wilde een andere kant op dan ik, maar welke kant ik op wilde, wist ik niet. Van een vrolijk kind veranderde ik in een somber schichtig iemand die niet gezien wilde worden door anderen. Als ik toen had geweten dat er bij een transitie meer mogelijkheden zijn dan óf man, óf vrouw, was ik misschien nog wel wat meer gaan uitzoeken, maar ik had werkelijk geen idee. Het begrip non-binair moest vijftien jaar geleden nog worden uitgevonden en bovendien had ik simpelweg het lef niet. Ik wist meteen – en weten is een groot woord, want dat impliceert een helderheid die ik om mezelf te beschermen nou juist vermeed: als ik iets aan mijn ­lichaam verander, zullen mijn conservatieve ouders daar niet blij mee zijn. Ik kan me maar beter koest houden. Want als ik laat zien wie ik ben, houd ik straks niemand meer over.

Het was mijn vrouw die me aan het praten en denken zette. Ik leerde haar in 2012 kennen op de geitenboerderij waar we werkten, we werden verliefd en trouwden een paar jaar later. Maar zo’n vijf jaar geleden had ze het plotseling helemaal gehad met mijn onbestemde onzekerheid. Waarom had ik toch zo’n hekel aan zwemmen bijvoorbeeld, aan de dameskleedhokjes, en aan het kopen van nieuwe kleding? Ze begreep het niet. Ik haalde mijn schouders op, zelf was ik gewend geraakt aan mijn remmingen, ik stond er niet meer bij stil. Ik was ook bepaald niet doodongelukkig. Mijn strategie was bevredigend genoeg: ongemakkelijke situaties vermeed ik simpelweg zo veel mogelijk. En dat ging me goed af. Het onderwerp kinderen vond ik ingewikkeld, ik zag mezelf niet op een schoolplein staan tussen al die ouders. Als wat? Vader? Moeder? Maar ik had buiten mijn vrouw gerekend. Zelf mocht ik me dan hebben neergelegd bij mijn beperkingen, zij niet. Niet dat ze teleurgesteld was omdat ik haar verwachtingen niet waarmaakte. Vóór ze mij leerde kennen was ze nooit eerder verliefd geweest, alles aan onze relatie was nieuw voor haar, ze had helemaal geen verwachtingen. En veel meer dan alleen haar lesbische vriendin, zag ze me als iemand van wie ze hield. Toen ze merkte dat ik het niet fijn vond als ze mijn borsten aanraakte, wees ze me niet af, maar probeerde te begrijpen wat er aan de hand was. In mijn familie wordt nooit gepraat, maar zij heeft mij verleid te gaan benoemen – met die hoge stem die ik zo verafschuwde – wat eraan scheelde, waar die onbekende schaduw vandaan kwam, die me overal achtervolgde. Dat ondefinieerbare ongemak dat zich zo verweven had met mijn wezen, dat ik niet meer wist wat nu echt bij me hoorde en wat niet.

Mijn vrouw besloot die kluwen wél te gaan ontwarren, en ging onverstoorbaar door met googlen. Op een avond ontdekte ze begrippen waar ik nog nooit van had gehoord. ‘Androgyn’ en ‘genderneutraal’. Verrast zei ze: ‘Kijk nou, ik vind hier iemand die heeft wat jij hebt en die heeft haar borsten laten verwijderen. Maar slikt geen mannelijke hormonen, maakt geen transitie door naar man. Dat kan dus wel.’ Haar stem klonk blij en die avond begon ik voor het eerst zicht te krijgen op een oplossing die voor mij op maat gemaakt leek: vrouw noch man.

In het begin maakte haar speurtocht me alleen maar onzekerder, maar ineens begon ik langzaam iets van bevrijding te voelen. Mijn vrouw zei heel praktisch: “Ga gewoon naar de genderpoli van het VUmc, doe je verhaal en dan zien we wel.” Van begin af aan was dit het avontuur van ons beiden. Voor haar was het ook spannend, zij was immers gevallen op mij als meisje, zij hield wél van mijn borsten – zou ze me zonder ook nog aantrekkelijk vinden? Eenmaal bij het VUmc was ik snel klaar, ik hoefde niet meer uit te zoeken wat ik wilde, dat wist ik inmiddels wel. Ik hoefde niet begrepen te worden, want mijn vrouw begreep me en dat was voor mij genoeg. Het enige wat ik wilde, was alle nodige gesprekken zo overtuigend mogelijk voeren om snel erkenning te krijgen voor mijn genderdysforie, en de weg naar borstamputatie vrij te maken. Zes maanden later was het zover. Een dag later stond ik voor de spiegel en wist ik: ja, zo plat, dit is hoe mijn lichaam altijd al bedoeld was – nu klopt het. Voor het eerst. Bevrijd van een grote last.

Altijd had ik me zo klein en onopvallend mogelijk gemaakt, voor anderen was ik het zielige, dikke meisje, en nu ben ik een lekker mens dat weer grappen maakt en ook voor mijn vrouw veel beter te genieten is. We hebben intussen een zoon, een tweede kind is onderweg. In alle vrijheid ben ik toch begonnen met hormonen, niet om alsnog man te worden, maar omdat het me beter past. Mijn stem is al veel lager. Soms zegt mijn vrouw lachend: ‘Nooit gedacht dat ik al die nieuwe vrolijkheid van je er zomaar gratis bij zou krijgen.’ ’s Zomers loop ik in zwembroek met mijn kind over het strand en het interesseert me niks dat iedereen mijn littekens ziet. Mijn vader heb ik al heel lang niet gezien, dat doet pijn, maar mijn kinderen weten straks niet beter dan dat ik non-binair ben. Wat een progressie.’

Op verzoek van de geïnterviewde is de naam Mees ­gefingeerd.