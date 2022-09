Mee met de euthanasie-arts: ‘Als ik niet meer kan werken, wil ik dood’

Henk Zuidema’s afscheidsbrief. Beeld Jamie van den Heuvel

De vogels fluiten vrolijk door het openstaande slaapkamerraam naar binnen, maar de 79- jarige Venlose mevrouw Scholten lijkt ze niet te horen.

‘Wat fijn dat jullie aan de vroege kant zijn’, begroet ze huisarts Constance de Vries en verpleegkundige Tineke Kiem, beiden verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie, opgelucht vanuit haar bed.

Ze kan niet wachten op wat er komen gaat.



Voor haar twee kinderen en hun partners is dat heel anders. Zij zitten bedrukt in de woonkamer, ze hadden gehoopt hun moeder nog wat langer bij zich te kunnen houden. Om hen aan het idee te laten wennen heeft mevrouw Scholten haar euthanasiewens nog wat maanden uitgesteld, maar nu wil ze echt niet meer. Ze krijgt steeds vaker longembolieën, waarvan ze de laatste ternauwernood overleefde door op de grond naar het portiek te kruipen en daar om hulp te roepen. Om haar kinderen het verdriet te besparen hun moeder te zien overlijden, heeft ze besloten het sterven zonder hen te doen.

Haar schoondochter kijkt vanuit de deuropening nog een allerlaatste keer naar haar schoonmoeder. ‘Haije!’, roept mevrouw Scholten geëmotioneerd naar haar. Ze herhaalt de Limburgse afscheidsgroet een aantal keer terwijl er almaar meer tranen over haar gezicht glijden. Haar ‘haije!’ klinkt steeds meer als: het spijt me, ik hoop dat jullie het me kunnen vergeven.

Constance de Vries pakt een zalmkleurige roos uit haar dokterstas. ‘Ik geef u deze omdat ik het zo dapper vind dat u dit doet’, zegt ze. Mevrouw Scholten ruikt eraan en drukt de roos tegen haar hart. ‘Als je iets echt wilt, is er geen moed voor nodig’, zegt ze beslist. ‘Ik vind het alleen zo erg voor mijn kinderen.’ Ze begint weer te huilen.

Huisarts De Vries vraagt of ze er nog steeds achter staat dat ze zo dadelijk een middel toegediend krijgt waaraan ze zal overlijden. Mevrouw Scholten is vastbesloten, zoals alle zes de keren dat De Vries langskwam. Ook aan de SCEN-arts, die haar bezocht om een onafhankelijk oordeel te vellen, bevestigde ze dat. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland; zo’n arts, of een andere onafhankelijke arts, moet verplicht worden geraadpleegd voordat er groen licht wordt gegeven voor euthanasie.

Mooie herinnering

Constance de Vries haalt twee injectiespuiten uit haar tas en legt mevrouw Scholten uit dat ze eerst een middel krijgt waardoor ze in coma raakt en daarna het middel dat haar zal doen overlijden. Mevrouw Scholten knikt instemmend. Constance vraagt haar naar een mooie vakantieherinnering, en net als mevrouw Scholten begint te glimlachen, spuit ze het eerste middel in. Mevrouw Scholten stopt abrupt met ademen, haar mond valt open en haar ogen komen wijdopen tot stilstand.

Ter controle checkt Constance of haar wimpers reageren op een aanraking. Als dat niet het geval blijkt, dient ze de dodelijke dosis toe. Ogenschijnlijk verandert er niets bij mevrouw Scholten, maar van binnen stoppen haar hart en hersenen met werken.

Even is het doodstil. Dan vult een lachsalvo van bouwvakkers die buiten aan het schaften zijn de kamer.

Verpleegkundige Tineke strijkt mevrouw Scholten zachtjes over haar voorhoofd. Daarna tilt Constance haar oogleden op en schijnt ze met een lampje in haar ogen. Geen reactie. Ze doet de oogleden dicht, noteert het tijdstip van overlijden en belt met de forensisch arts die moet komen controleren of alles volgens de wet is gegaan. Ondertussen kleurt mevrouw Scholten langzaam een beetje blauw. ‘Dat trekt later wel weer wat weg’, zegt Constance.

De hand van mevrouw Scholten ligt nog altijd op de roos.

Verdrietig en blij-verdrietig

‘Je hebt grofweg twee soorten euthanasie’, vertelt Constance, die tien jaar ervaring heeft met levensbeëindiging, op het terras waar ze na de de dood van mevrouw Scholten met verpleegkundige Tineke een kopje koffie drinkt. ‘Je hebt verdrietige en blij-verdrietige. Ondanks dat deze euthanasie heel verdrietig is voor de nabestaanden, was hij voor mevrouw Scholten blij-verdrietig. Ze wilde het zo graag.’

Toch blijft het moment van de euthanasie altijd een enorme stap, weet Constance. Hoe zeer de patiënt er ook naar uitziet, als het moment daar is, is de hobbel van het afscheid nemen toch altijd weer een heel hoge. Daarom willen sommige mensen er liever geen dierbaren bij. Laatst, bij een euthanasie van een jongen van 28, zei die jongen: ‘Ik wil mijn ouders er niet bij hebben als ik sterf, want het verdriet in hun ogen kan ik niet aan.’

Hoe dankbaar de mensen die euthanasie krijgen ook zijn, toch merken Constance en Tineke dat er nog altijd een taboe op rust. ‘Vrienden van mij, artsen nota bene, willen mijn verhalen vaak niet horen’, vertelt Constance. ‘Heb je weer een dodelijke ontmoeting gehad?’, vragen ze dan gekscherend. ‘Ja’, zeg ik dan, ‘maar wel een dodelijke ontmoeting die prachtig was.’ Toch is verpleegkundige Tineke blij dat zij de fatale injectie niet hoeft te geven. ‘Ik vind het altijd weer knap van Constance, ze doet het toch maar, daar heb ik heel veel respect voor. Ik ben blij dat ik op dat moment alleen maar hoef toe te kijken.’

Constance: ‘Ik ben de verantwoordelijke, ik ga bij wijze van spreken de gevangenis in. Niet dat het ooit is gebeurd, maar de straf bij een drankje is maximaal vier jaar gevangenisstraf en bij een injectie twaalf jaar. Sommige artsen hebben daarom liever dat de patiënt zelf een drankje neemt dan dat zij de injectie moeten zetten, maar mijn voorkeur gaat uit naar de prik. Bij een drankje duurt het langer voordat iemand overlijdt, soms wel een half uur, en in die tussentijd kan diegene gaan spugen of in slaap vallen.’

Het moeilijkst vindt ze het als de patiënt in tranen overlijdt. ‘Dat gaat door merg en been. Ik heb meegemaakt dat de patiënt vooraf zei: als ik ga huilen, trek je er niks van aan hè, want ik ben een enorme jankerd. Dat gebeurde inderdaad ook. Iemand dan de injectie geven is vreselijk.’

Tineke: ‘Toch zie je daarna vaak opluchting, er valt een last van ieders schouder.’

Constance: ‘Ja. Want als mensen aankloppen bij het Expertisecentrum Euthanasie, een netwerk van 140 artsen en verpleegkundigen, hebben ze vaak al een lange weg achter de rug. Wij zijn de laatste strohalm. Pas als de huisarts heeft aangegeven het niet te willen doen, uit principe, vanwege de geloofsovertuiging, omdat hij of zij de patiënt te jong vindt of de casus te complex – bijvoorbeeld bij dementie, een psychiatrische aandoening of een opeenstapeling van klachten – komen ze bij ons. Vervolgens moeten wij nog zorgvuldig onderzoeken of iemand echt uitbehandeld is, er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, er een medische oorzaak aan het lijden ten grondslag ligt, de patiënt wilsbekwaam is en of het een vrijwillige beslissing is. En dat vrijwillig geldt dan zowel extern als intern: het moet de wil zijn van de patiënt en niet die van zijn omgeving, maar het moet ook niet intern ingegeven zijn door een te behandelen depressie.’

Henk Zuidema en zijn gezin

Iemand die ook bij het Expertisecentrum aanklopte omdat hij euthanasie wil, is de 59-jarige Henk Zuidema, al vraag je je bij de eerste indruk af waarom. Vrolijk zwaaiend komt de Friese tegelzetter aanrijden bij de bushalte in Drachten. Naast hem zit zijn 32-jarige dochter Froukje. ‘Kom maar voorin zitten, dan ga ik wel naar achteren’, zegt ze hartelijk, waarna haar vader de auto behendig naar zijn huis in het Friese dorpje Boelenslaan stuurt. Henk heeft alzheimer en zal over dertien dagen dood zijn. Vader en dochter wonen op tien meter afstand van elkaar. Naast het huis waar Henk woont met zijn jeugdliefde Grietje met wie hij veertig jaar samen is, woont Froukje met haar man en hun zoontjes Henk (4) en Bennie (9). Ertegenover woont Henks zoon Douwe met zijn vriendin; zijn andere zoon komt veel langs. Het is een hecht gezin, die al twee jaar rondloopt met een groot geheim.

Thuis bij Henk. Op de schouw een portretfoto van hem. Beeld Jamie van den Heuvel

‘Dat mijn vader euthanasie wilde heeft hij in het eerste gesprek na de diagnose alzheimer meteen aangegeven’, vertelt Froukje aan de keukentafel, waar naast haar ouders, ook haar broer Douwe is aangeschoven.

‘O ja, heb ik dat meteen aangegeven?’, vraagt Henk. ‘Zie je, dat zit dan niet meer in me, hè?’

Zijn vrouw Grietje vult aan: ‘We kregen de uitslag en daarna zei die arts dat je niet meer mocht autorijden. Toen had jij meteen zoiets van: nou, als het zo moet.’

Henk: ‘Dat was verschrikkelijk.’

Grietje: ‘Henk was nog volop aan het werk en kon dat niet doen zonder rijbewijs. Dan kan ik net zo goed voor de trein springen, zei hij. Hij vond het nog erger dan de diagnose.’

Froukje: ‘Als we ook maar enigszins aan zijn rijkunsten twijfelden, hadden we dat meteen aangegeven. Maar mijn eigen kinderen laat ik ook nog gewoon met mijn vader meerijden. We hebben heel veel moeite moeten doen om een herkeuring te krijgen zodat hij zijn rijbewijs kon behouden.’

‘Ik was een beetje vergeetachtig, maar je wilt liever niet zo denken, hè’, antwoordt Henk op de vraag of hij de diagnose alzheimer zag aankomen of dat het een complete verrassing was. Zijn vrouw Grietje vult aan dat Henk een keer een hersenschudding heeft gehad. ‘En als hij dan wat vergat of dubbel vertelde, grapten wij: ah, dat komt door die hersenschudding. Maar op een gegeven moment viel het ons zodanig op dat we toch maar eens naar het ziekenhuis gingen.’

Froukje: ‘Het eerste dat mijn vader na de diagnose vroeg was: hoe lang heb ik nog? Dat wisten ze niet.’

Henk: ‘Ik heb meteen gezegd: als ik niet meer kan werken, wil ik dood.’

Froukje: ‘Maar niemand wilde hem euthanasie geven. Mijn vaders huisarts niet, mijn huisarts niet, de arts in het ziekenhuis niet. ‘Daar zijn we niet voor’, zeiden ze. Dus toen zijn we bij het Expertisecentrum het traject ingegaan, al voelde dat voor ons nog heel vroeg.’

Henk: ‘Het is nooit te vroeg. Maar te laat kun je wel zijn.’

Tot wanneer ben je blijven werken?

Henk: ‘Hoe lang werk ik nu niet meer?’

Froukje: ‘Zes maanden.’

Grietje: ‘Toen is hij opgehouden omdat hij bang was dat hij fouten ging maken.’

Froukje: ‘En mijn vader wil zijn alzheimer per se geheimhouden. Alleen ons gezin weet het, en een goede vriend van Henk. Maar zijn familie, zelfs zijn broer en zus, zijn vrienden, collega’s, en mensen uit het dorp weten het allemaal niet.’

Henk: ‘Dan krijg je reacties als: o jongen, wat zielig. Hou op, daar heb ik geen zin in. Dan gaat iedereen je ineens anders behandelen.’

Froukje, geëmotioneerd: ‘Het voelt alsof we al twee jaar een dubbelleven leiden.’

Henk: ‘Corona was voor ons in die zin een uitkomst.’

Froukje: ‘Het was een soort dekmantel zodat het leven van mijn vader nog wat langer kon duren. Anders waren anderen het gaan merken. Want als je kort met mijn vader zit, is er niet zoveel aan de hand. Pas als je langer met hem praat kan het gaan opvallen.’

Grietje: ‘Als mijn schoonzusje vraagt: ‘Hoe is het met jullie?’, zeg ik altijd dat het goed gaat. In mijn achterhoofd denk ik dan: ze moest eens weten. Thuis kan ik best weleens even janken, maar tegenover een ander gaat het altijd goed. We zijn in ons gezin sowieso geen klagers.’

Froukje: ‘Niet klagen maar dragen.’

Henk: ‘Straks zijn ze allemaal boos op jullie.’

Stel dat je op een onbewoond eiland woonde, zou je dan ook niet meer willen leven?

Henk: ‘Dan zou ik misschien langer doorgaan. Maar we leven nou eenmaal niet op een onbewoond eiland.’

Grietje: ‘Henk heeft van begin af aan gezegd: het is in de luier of euthanasie, en dan kies ik voor euthanasie. Want ik wil echt niet in een luier, en zeker niet naar een tehuis.’

Froukje, huilend: ‘Maar dat laatste hoefde ook niet. Je had je tijd hier thuis uit kunnen zitten. Wij hadden voor je kunnen zorgen.’

Henk: ‘Jawel. Maar ik ga achteruit, en dat wil ik niet. Ik moet blijven zoals ik ben. Ik wil gaan zoals ik ben, niet zoals ik met deze ziekte ga worden.’

Maar raakt het je wel? Huil je weleens?

Henk: ‘Nee, in principe niet.’

Froukje: ‘Wij zijn vooral degene die erom huilen.’

Henk: ‘Ik kreeg soms wel tranen in mijn ogen als ik met Pieter van het euthanasiecentrum sprak. Het valt in het begin niet mee om te zeggen: ‘Ik wil dood.’ Als je die zin uitspreekt grijpt het je emotioneel toch aan. Dan geeft het tranen mee.’

Henk en zijn vrouw Grietje hebben kussens laten maken voor Froukjes kinderen, die op deze manier hun pake nog een knuffel kunnen geven. Beeld Jamie vd Heuvel

Gaan jullie nog speciale dingen doen totdat het moment daar is?

Henk: ‘Morgenvroeg gaan we de lucht in en komen we nooit meer terug, haha.’

Froukje: ‘We maken morgen een luchtballonvaart. We doen nog wel wat leuke dingen met zijn allen. Uit eten, karten, motorrijden. Nog even wat herinneringen maken, voor ons, want eh...’

Henk: ‘Ik ben niet meer zo goed op het gebied van herinneringen, haha.’

Froukje, jouw kinderen komen hier dagelijks over de vloer, maar weten niet dat opa ziek is. Wat ga je ze vertellen?

Froukje: ‘Ik moet er nog even goed over nadenken hoe ik het in Jip en Janneke-taal kan vertellen. Ik denk dat ik zeg: ‘Het is een ziekte aan je hoofd waardoor je steeds meer vergeet en pake wil jullie en ons niet vergeten. Om dat vóór te zijn gaat hij nu weg.’’

Ze schiet vol.

Henk: ‘Het leven is lachen en huilen, hè. Je kan wel de hele dag janken, maar dat helpt ook niks. Mijn vader zei voordat hij overleed: ‘Het leven is net een vakantie, voor je het in de gaten hebt is-ie alweer afgelopen.’ Ik zou willen wensen dat mensen wat bewuster met de dood omgaan en daardoor ook beter nadenken over hoe lang ze door willen. En dat artsen je daar beter in begeleiden.’

Grietje: ‘Nu is het: je hebt alzheimer, en red je kont maar.’

Froukje: ‘Het allermooiste zou zijn als het Expertisecentrum Euthanasie overbodig werd. Dat het normaal wordt dat je huisarts het doet, want die kent je vaak je hele leven al. Al is het bij alzheimer ingewikkeld voor een dokter, omdat het moment van euthanasie zo moeilijk te bepalen is. Als je van tevoren zegt: ik wil niet meer als ik incontinent ben en ik mijn kinderen niet meer herken, maar je komt, als het zo ver is, niet over alsof je ondraaglijk lijdt, dan krijg je geen euthanasie. Ik snap die regel, maar als die er niet was geweest hadden wij misschien nog wel een paar redelijke jaren met mijn vader kunnen hebben. Je wordt gedwongen om al heel vroeg in het traject eruit te stappen. Want anders gaat het niet door.’

Henk: ‘En daar zijn we allemaal bang voor. Dus we zijn nu eigenlijk alleen nog maar aan het wachten op groen licht van de SCEN-arts.’

Er valt een stilte.

Henk: ‘Wat een trieste bedoening, hè?’

Iedereen zit geëmotioneerd aan tafel.

Dan zegt Henk nuchter: ‘Nou ja, ik zou zeggen: dit overleven we ook wel weer.’

Op zich wel een goede tekst voor op een grafsteen.

Henk: ‘Haha, ja.’

Daarna denkt hij even na.

‘Ik ben hem alleen alweer kwijt.’

Harm Kessels en zijn moeder

De zon schijnt voluit, maar de 39-jarige Harm Kessels uit het Limburgse Peel en Maas zit binnen met de gordijnen dicht. Net als Henk telt hij de dagen totdat de SCEN-arts met het verlossende oordeel komt. Na een aantal afspraken met arts Constance de Vries van het Expertisecentrum Euthanasie waarin hij aangaf op termijn euthanasie te willen, heeft hij haar ineens overstuur opgebeld. Het lijden is nu echt ondraaglijk geworden, er moest haast gemaakt worden met het gesprek met de SCEN-arts. Hij wil niet wachten tot het moment dat hij niets meer kan, daarvoor hecht hij te veel waarde aan zijn zelfredzaamheid. Nog even en hij kan zichzelf niet eens meer wassen. ‘Mijn hele leven is weg’, heeft hij aan de telefoon geëmotioneerd tegen Constance gezegd. Hij kan het nog drie tot vier weken uithouden, maar daarna wil hij toch echt euthanasie.

Om te onderzoeken hoe consistent die wens is zitten Constance en verpleegkundige Tineke nu samen met zijn moeder in zijn woonkamer, die blauw staat van de sigarettenrook. Het is een wonder dat het Harm nog lukt om een sigaret op te steken. De voormalige beroepsmilitair heeft de progressieve ziekte van Huntington waardoor hij last heeft van oncontroleerbare bewegingen: zijn armen vliegen om beurten de lucht in alsof hij een poging doet het plafond aan te raken. Zijn benen schoppen ongecontroleerd naar voren waardoor zijn slipper geregeld de kamer inschiet, en ook zijn hoofd schiet alle kanten op. Daarbij heeft hij moeite om duidelijk te spreken.

Door zijn hersenziekte is hij geïsoleerd geraakt, vertelt zijn moeder. Harm liep en fietste altijd veel, had een relatie, was vaak onder vrienden, maar nu is hij aan huis gebonden. Hij slaapt slecht, er is altijd onrust in zijn hoofd en hij kan zich niet meer concentreren. Zelfs zijn interesse in voetbal kijken is hij verloren. Hij heeft ook veel last van ‘anticiperend lijden’ omdat hij weet wat hem te wachten staat. Niet alleen zijn vader, maar ook andere familieleden van zijn vaders kant zijn aan de ziekte overleden. Harm heeft het ziekteverloop van zijn vader, die ook euthanasie heeft gekregen, heel bewust meegemaakt en wil zijn eigen aftakeling niet zo ver laten komen.

‘De ziekte is redelijk stabiel, maar psychisch ben ik er helemaal klaar mee’, vertelt hij aan Constance en Tineke terwijl hij zijn slipper weer aan zijn voet tracht te schuiven. Hij probeert overdag de tijd te doden met films kijken op Netflix, maar die komen inmiddels zijn neus uit. Het enige lichtpuntje dat hij nog heeft, is een uitje met een vriend, maar daarna is het mooi geweest.

De moeder van Harm hoort het met tranen in haar ogen aan. Nadat ze eerst de vader van Harm aan de ziekte verloor, is nu haar zoon aan de beurt. Constance en Tineke kunnen zijn wens goed invoelen. En ook de SCEN-arts die twee weken later bij hem langskomt, komt tot die conclusie. Er wordt een datum geprikt. Over vier weken, eind augustus 2021, zal Harm komen te overlijden.

Dieneke Huijser en ‘bonusdochter’ Jamie

Dat het altijd spannend blijft of de SCEN-arts dezelfde conclusie trekt als de arts die de euthanasie zal verlenen, weet de 68-jarige Dieneke Huijser, wier leven altijd rijkelijk gevuld was totdat het plots tot stilstand kwam. Ze had al een tijd last van haar keel, alsof er iets zat, maar de kno-arts zag niets. Pas toen ze een half jaar later naar een andere kno-arts ging, bleek die met het blote oog te kunnen zien dat er een tumor zat zo groot als een mandarijn. Dieneke kreeg een combinatie van bestraling en chemo, de zwaarste behandeling die er was.

Er volgde een heftige periode waarin haar ‘bonusdochter’ Jamie (30), die sinds tien jaar bij haar inwoont, haar thuis zo veel mogelijk verzorgde. Daarna bleek de kanker weg. Maar ook bleek dat ze nooit meer normaal zou kunnen eten en drinken omdat haar speekselklieren en slijmvliezen zijn verbrand. Ze kreeg een maagsonde en medicatie tegen de hevige pijnen. Al vrij snel zei Dieneke: als ik mijn leven op deze manier moet voortzetten, dan is het voor mij klaar. Ze was altijd op reis, had altijd een goede baan gehad, hield van koken, etentjes en borrels, maar van haar intensieve sociale leven was niets meer over. Toen haar hoofdbehandelaar vervolgens zei dat ze niets meer voor haar konden doen wat betreft het eten en de pijnbestrijding, was ze meteen stellig: ‘Dan ga ik nu het euthanasietraject in gang zetten.’

Jamie van den Heuvel met Dieneke Huijser. Jamie kreeg voor de foto’s, haar afstudeerproject, een 10. Beeld Jamie van den Heuvel

Haar huisarts wilde het niet doen omdat ze zich te emotioneel betrokken voelde bij Dieneke en omdat euthanasie bij iemand die geen dodelijke ziekte heeft een ingewikkeld traject is. Daardoor kwam ze bij het Expertisecentrum Euthanasie terecht. De arts daar begreep haar. Eindelijk was er zicht op verlossing, dacht Dieneke; ze kwam tot rust. Ze prikte de datum waarop ze wilde overlijden en begon met afscheid nemen van vrienden en familie. Maar toen werd ze gebeld met de mededeling dat de SCEN-arts tot de overtuiging is gekomen dat er niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Dieneke was gebroken. Ze had zich zo voorbereid op haar sterven, en nu oordeelde iemand dat er ‘nog wel verbeterpunten lagen op het gebied van leren omgaan met haar kwaal‘’.

De arts van het Expertisecentrum had de afwijzing niet zien aankomen. Hij betrekt haar huisarts erbij, die ook achter Dienekes wens staat, en samen krijgen ze het voor elkaar dat er een tweede SCEN-arts wordt ingeschakeld. Die oordeelt tot haar grote opluchting dat ze niet verder hoeft.

De vrijdagavond voor de euthanasie zitten Dieneke en Jamie televisie te kijken. Ze kennen elkaar via Jamies ouders, samen bezochten ze musea, maakten ze mooie reizen. Toen Jamie tien jaar terug voor haar opleiding grafisch ontwerpen bij Dieneke in de buurt stage ging lopen, trok ze bij haar in en ze is nooit meer weggegaan. Door de ziekte en het aankomende afscheid belandde hun verstandhouding in een nieuwe fase, waarin hun band nog sterker werd. Hun dierbare momenten legt Jamie met haar fototoestel vast voor haar afstudeerproject aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie.

Op de televisie horen ze Rob de Nijs de liedtekst ‘Geef me gisteren in ruil van vandaag’ zingen. Jamie moet huilen. ‘Ik wil ook zo veel liever gisteren dan vandaag’, snikt ze, ‘want dat betekent dat ik nog een dag langer met je heb.’

‘Weet je hoe ik naar dit nummer luister?’, zegt Dieneke, ‘Geef mij liever overmorgen dan morgen.’

Ze gaan slapen. Samen in een bed. Dieneke slaapt als een roos. Jamie doet geen oog dicht. Ze is de laatste weken geobsedeerd door de tijd. Eerst was het: nog drie weken tot haar dood, dus dit is de drie-na-laatste dinsdag samen. Daarna werd het de twee-na-laatste. Op het eind ging ze zelfs in minuten rekenen. Als ik nou een uur later naar bed ga, dan heb ik zestig minuten langer met haar.

‘Ben jij niet nerveus?’, vraagt Jamie de volgende ochtend. ‘Je gaat over een paar uur dood.’ ‘Nerveus? Waarom?’, zegt Dieneke. Haar dochter en haar zus die ook bij de euthanasie aanwezig zullen zijn, drinken nog een laatste kopje koffie bij haar. Ze kijken naar de klok.

’Nou jongens’, zegt Dieneke dan, ’ik ga maar even douchen.’ Even later komt ze de badkamer uit in een lange, kleurrijke jurk die ze speciaal voor de gelegenheid heeft uitgezocht, haar haar opgestoken, rode lippenstift op. Ze straalt en ploft tussen haar dochter en haar bonusdochter neer op de bank. Jamie pakt haar beet, knuffelt haar, maar, vertelt ze later, ze krijgt geen contact. Dieneke is er eigenlijk al niet meer.

De arts die de euthanasie gaat uitvoeren arriveert. Ze praten wat. Tot hij vraagt: ‘Ben je er klaar voor?’

‘Dat is goed’, zegt Dieneke.

Ze gaan naar de ruimte waar het bed staat. Erboven een klamboe met rozen, eromheen staan gouden kaarsen. Alles is tot in de puntjes gestyled. Dieneke gaat op het bed liggen. Ernaast staat het statief met daarop Jamies camera. Jamie neemt het draadloze afstandsbedieninkje ervan in haar hand. Niet lang daarna zegt ze: ‘fuck it, ik wil helemaal niet met mijn hoofd bij het fotograferen zitten, ik wil in het moment zijn.’

Ze gaat samen met de dochter en de zus van Dieneke aan haar bed zitten. Met z’n drieën houden ze haar hand vast. De arts vraagt of Dieneke er klaar voor is. Ja, zegt ze. Eén tel later is ze vertrokken. Jamie merkt dat Dienekes van pijn verwrongen gezicht ineens ontspant. Wat ze niet merkt, is dat ze onbewust met haar hand toch foto’s heeft genomen.

Dieneke opgebaard in haar eigen huis, vlak na haar overlijden. Beeld Jamie van den Heuvel

Het levert haar een 10 op voor haar afstudeerproject, vertelt ze een paar maanden later. Het was een enorme klus, maar wel iets wat móést gebeuren. Dieneke had het haar namelijk nog zo gezegd: ‘Je hoeft me niks te beloven, maar één ding, jij gaat in juni afstuderen, en er is geen haar op je hoofd die gaat bedenken om het uit te stellen.’ Later bleek er nog een dingetje te zijn. Of ze ervoor wilde zorgen dat de eekhoorntjes in de tuin te eten bleven krijgen als ze er niet meer was. Terwijl Jamie haar belofte inloste, zag ze om haar heen allerlei bloemen opkomen. Dieneke had nieuw leven voor haar geplant.

Het afscheid van Henk

Arts Pieter Stigter, die aan de Friese Henk euthanasie zal verlenen, trekt de koelkastdeur in zijn keuken thuis open. De doos met spuiten die hij eerder onder strenge restricties bij de apotheek heeft opgehaald, staat achterin. Er staat een grote sticker met een afschrikwekkend doodshoofd op. Zijn kinderen zijn nog jong, hij moet er niet aan denken dat zij met die spuiten gaan spelen. Het koffertje waarin hij het spul vervoert heeft daarom twee hangsloten.

Het belangrijkste dat hij heeft geleerd in alle jaren dat hij voor het Expertisecentrum Euthanasie werkt, zegt hij, is om geen waardeoordeel te hebben over wat een ander als ondraaglijk lijden ervaart. ‘Ik hoef niet hetzelfde te voelen, maar ik moet het wel kunnen ínvoelen’, legt hij uit. ‘Ik wil alleen euthanasie geven als ik het idee heb dat ik er iets goeds mee doe. En dat invoelen heeft niet alleen met de aard van de ziekte te maken, maar ook met iemands biografie. Want mensen die in vergelijkbare situaties zitten, kunnen heel verschillende keuzes maken. Voor Henk is de zekerheid dat het onherroepelijk achteruit gaat en dat mensen hem dan niet meer zullen zien als de zelfstandige, vlotte, stoere vent waarbij je altijd terechtkunt voor een klusje, ondraaglijk.’

De motorcrosshelm van Henk. Beeld Jamie van den Heuvel

En dat is voor Pieter invoelbaar. Zo ook Henks beslissing om al uit het leven te stappen zonder dat hij veel klachten heeft. ‘Want bij alzheimer en dementie ben je al gauw te laat. Het verpleeghuis zit vol met mensen die te laat waren. Hoe vaak ik mensen wel niet hoor zeggen: dit had mama nooit gewild, dat heeft ze duidelijk opgeschreven in haar wilsverklaring. Maar ondanks gevorderde dementie kan iemand heel tevreden op de bank zitten doordat zijn wil door de ziekte volledig uit het hoofd is verdwenen, en dan ga ik diegene geen euthanasie verlenen.’

Als Pieter bij Henk arriveert met zijn koffertje met hangsloten, zit het huis vol. Zijn dochter Froukje en zijn twee zoons met hun partners, zijn goede vriend en ook Henks huisarts zijn aanwezig. En ook Bennie, het 9-jarige zoontje van Froukje. Froukje heeft hem die ochtend over opa verteld. ‘Pake is ziek en gaat dood vandaag’, heeft ze gezegd. Haar zoontje reageerde verdrietig en verbaasd. Hij had veel vragen, onder meer waarom zijn moeder dit niet eerder aan hem heeft verteld. ‘Dan was je al die tijd dat je het wist verdrietig geweest’, heeft ze vanochtend geantwoord. ‘En nu is het maar één dag en wat hierna komt.’ ‘Mag ik erbij zijn?’, vroeg Bennie op besliste toon. Ze hebben het samen aan opa gevraagd. Die zei dat het goed was.

Bennie gaat bij zijn opa op schoot zitten. Ze lezen boekjes, bladeren door fotoboeken. Froukje heeft haar vader in haar leven maar eenmaal zien huilen, nu ziet ze hem aan één stuk door in tranen. Als de thee op is, staat Henk ineens op. ‘Ik ben er wel klaar voor’, zegt hij. Rustig gaat hij op de stretcher liggen die, in samenspraak met arts Pieter, voor de gelegenheid is neergezet. Sommige mensen willen graag dat het in hun lievelingsstoel in de woonkamer gebeurt, maar realiseren zich niet dat je lichaam na je dood slap wordt, heeft Pieter aan Henk uitgelegd. Doordat het wel even kan duren voordat de forensisch arts er is en je in de tussentijd de overleden persoon niet mag verplaatsen, zitten je dierbaren dan in de kamer met een dood lichaam hangend in de stoel. Pieter controleert zijn spuiten nog een keer nauwkeurig. ‘Bedankt voor alles, pake’, zegt Bennie. De tranen schieten weer in Henks ogen. Ook zijn zoons, twee Henkiaanse binnenvetters, houden het niet meer droog. ‘Hier niet te veel om huilen, dat heeft helemaal geen zin, het leven gaat door’, drukt Henk iedereen nog een keer op het hart, terwijl hij zelf zijn bril moet afzetten omdat die beslagen is door alle tranen. Bennie is de enige die niet huilt. Hij houdt zijn opa’s hand tot aan het einde toe stevig vast.

‘Gûl net om’t ik der net mear bin, mar laitsje om’t ik der wie‘, ‘huil niet om dat ik er niet meer ben, maar lach om dat ik er was’, staat er in het Fries op de rouwkaart van Henk. Tijdens de uitvaart klinkt het nummer Dwaal van Angela Groothuizen. ‘Ik zal alles accepteren en ik wil buigen als het riet / maar vergeten, vergeten wil ik niet.’

Henks vrienden en familieleden hebben zijn afscheidsbrief inmiddels gelezen. ‘Het spijt me dat ik pas over mijn diagnose alzheimer vertel nu ik er niet meer ben’, heeft Henk erin geschreven, ‘maar ik zie het niet zitten om elke keer een stukje van mezelf te verliezen. Van jullie, van alles wat ik liefheb in dit leven tot ik uiteindelijk niet meer weet wie ik ben of wie jullie zijn. Ik weet dat dit geen leuke manier van afscheid nemen is, maar dit was mijn laatste wens. Neem het Grietje en de kinderen niet kwalijk.’

Dat doet niemand. De hartverwarmende reacties zijn overweldigend. Typisch Henk, zegt iedereen.

De beslissing van Harm

In het Limburgse Peel en Maas zit Harm twee weken voor zijn geplande euthanasie op zijn vertrouwde plek in de woonkamer te roken. Zijn ledematen vliegen weer alle kanten uit, maar zijn humeur is goed. Hij vertelt Constance dat hij voorlopig toch van de euthanasie af wil zien. Door zijn doodswens lijken zijn vrienden wakker geschud, ze nemen hem ineens veel meer op sleeptouw waardoor hij weer dingen heeft om naar uit te kijken. Hij wil zo nog wel even door, zegt hij opgewekt. Hij maakt grapjes over zijn bewegingen, lacht hij zich tijdens het scheren af en toe wel snijdt. Maar dan ineens is hij weer serieus. Hij wil zeker weten dat zijn uitstel van euthanasie geen afstel betekent. Hij houdt het nog wel even uit en wenst zeker euthanasie, maar dan pas over enkele weken of maanden. Constance drukt hem op het hart dat uitstel zeker geen afstel betekent, waarna Harm opgelucht ademhaalt. De zekerheid dat hij eruit kan stappen als het niet meer gaat, geeft hem de rust om nog even verder te durven leven.

Tot op de dag van vandaag, ruim een jaar na het laatste bezoek van arts Constance, heeft Harm haar niet meer gebeld. Hij is nog altijd met veel plezier in leven.