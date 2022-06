Mediacriticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen (van Zeikschrift): ‘Het is nooit mijn doel om straf uit te delen’

Madeleijn van den Nieuwenhuizen Beeld Frank Ruiter

Oldenzaal of New York?

‘New York. Al zou ik dat een aantal jaar geleden stelliger hebben gezegd.’

‘Vroeger werd ik gillend gek in Oldenzaal. Als kind vond ik het al fijn om achterin de auto te zitten om ergens naartoe te rijden. Hoe verder weg, hoe fijner. Als we op vakantie gingen, wist ik dat ik twaalf uur lang op de achterbank naar emoliedjes kon luisteren. Soms waren doelloze rondjes langs Denekamp en De Lutte genoeg. Puur het gevoel hebben om in beweging te zijn.’

‘Vorig jaar zat ik vanwege de pandemie vast in Nederland. Ik werkte aan mijn boek en verbleef een weekje bij mijn ouders. Al snel voelde ik weer die beklemming. Mijn vader zei toen: ‘Kom, we gaan een stukje rijden.’ Dat vond ik lief. Want zelf ervaren mijn ouders die beklemming helemaal niet. Ze houden allebei van rust en vinden de gemeenschap prettig. Ik heb me vroeger vaak vervreemd van ze gevoeld, qua basishouding in het leven. Ik was nieuwsgieriger. Of misschien onrustiger.’

‘Sinds vijf jaar woon ik in New York. Op elke straathoek ligt een mogelijkheid te wachten. Het eerste jaar woonde ik in een kamer van zes vierkante meter bij een hospita. Het was vlakbij Columbia University, waar ik studeerde, dus ik kon lopend naar de bibliotheek. Het is een magische stad, maar ik ben er ook regelmatig eenzaam geweest.’

‘Naarmate je ouder wordt verandert je relatie tot plekken. Ik was ervan overtuigd dat ik Oldenzaal altijd een kutplek zou blijven vinden. Nu mis ik soms de natuur. Toch zie ik mezelf er niet terugkeren. Ik zou wel ooit les willen geven op mijn oude middelbare school, ook om een beetje met kleine Madeleijnes te kletsen over alle mogelijkheden in het leven. Dat heb ik daar zelf gemist.’

Briljante leerling of onhandelbare leerling?

‘Ik was absoluut niet briljant. Ik spijbelde veel. Ik miste stimulans en ging liever op stap. Met mijn band in een kelder muziek maken. Of gewoon een roombroodje eten bij Bakker Bart.’

‘Als ik wel in de klas zat, zat ik vaak te dromen of te geinen. In mijn familie ging niemand naar de universiteit, dus daar had ik geen beeld bij. In het laatste jaar van de havo begon ik alsnog de smaak te pakken te krijgen. Ik wilde het vak Nederlands op vwo-niveau afsluiten. Via mijn docent werd ik toen geïntroduceerd bij Kees, een gepensioneerde leraar Nederlands. Hij was 72 en ik 16 toen we elkaar leerden kennen. In het begin was het contact nog formeel en was ik een beetje bang voor hem, maar al snel raakten we bevriend.’

‘Eindeloos zaten we aan zijn keukentafel. Met geprinte fragmenten van literatuur en poëzie: Albert Verwey, A. Alberts, Marga Minco. Ik kreeg een soort klassieke scholing. Kees woonde al heel lang in Oldenzaal. Hij had niet veel gereisd, maar wel veel gelezen. Daardoor kon hij vertellen alsof hij de hele wereld had gezien. Hij was een zolderkamergeleerde. En soms erg eenzaam – daar vonden we elkaar in. Kees gaf me het gevoel dat mijn gedachten de moeite waard waren. Dat het interessant was hoe ik naar de wereld keek.’

‘Nadat ik was geslaagd ben ik een jaar naar Parijs gegaan. Kees en ik zijn toen brieven gaan schrijven, maar na een tijdje liet ik het contact een beetje versloffen. Toen ik terugkwam, vertelde mijn moeder dat Kees ernstig ziek was, kanker, het zou niet lang meer duren. Binnen een paar weken was hij er niet meer. Ik heb er spijt van dat ik hem niet meer brieven heb gestuurd.’

Carolien Spaans of Youp van ‘t Hek?

Lachend: ‘Wat moet ik hier nou weer op antwoorden?’

‘Vijf jaar geleden begon ik met mijn mediakritische Instagramaccount Zeikschrift (inmiddels ruim 80 duizend volgers, red.) Een van de aanleidingen was een badinerende column van Carolien Spaans voor Jan Magazine, waarin ze haar Bulgaarse schoonmaker omschreef als een ‘oud exemplaar’ met kapotte knieën die haar werk niet goed deed. Ik dacht: hier zal wel ophef over komen. Tot mijn verbazing was dat geenszins het geval. Het lijkt kort geleden, maar vijf jaar terug was er echt minder mediakritiek. Sindsdien kaart ik seksisme, maar ook bijvoorbeeld racisme of desinformatie in de media aan.’

‘Telkens word ik opnieuw door journalisten over Carolien bevraagd, puur omdat het een van mijn eerste posts was. Ik heb mailcontact met haar gehad en weet dat zij vindt dat haar uitspraken wel erg groot worden gemaakt. Dat vind ik eigenlijk ook. Daarom kies ik voor Carolien. Het is one of many things die ik heb aangekaart.’

‘Youp van ‘t Hek heb ik in de zomer van 2018 ook een keer een veeg uit de pan gegeven. De conservatieve rechter Brett Kavanaugh was toen net benoemd door Trump. Christine Blasey Ford getuigde dat Kavanaugh haar in het verleden had vastgedrukt en had geprobeerd seks met haar te hebben. Ze moest huilen toen ze die verklaring publiekelijk aflegde. Youp noemde dat toen krokodillentranen en vroeg zich af waarom ze indertijd niet huilend naar haar moeder was gerend om de zaak aanhangig te maken. Het was de begintijd van de discussies over #MeToo en grensoverschrijdend gedrag. Waarom vrouwen niet naar buiten treden als hen zoiets overkomt, daar was nog minder aandacht voor.’

‘Youp heeft uiteindelijk bij Pauw zijn excuses aangeboden. Dat siert hem. Dan is het voor mij ook klaar, hoor. Het is nooit mijn doel om straf uit te delen. Of om mensen de mond te snoeren.’

Mediacriticus of journalist?

‘Ik ben geen journalist. Ik vind dat die term veel te gemakkelijk wordt gebruikt. Als je een paar woorden voor een krant schrijft, ben je niet direct journalist. Ook vind ik: als je pretendeert een criticus te zijn, moet je een bepaalde afstand tot je object, in mijn geval de media, betrachten.’

‘Ik heb bij NRC een mediacolumn. Daarmee ligt de column in het verlengde van wat ik al deed. Ik vroeg bij de eerste gesprekken: kan ik kritisch zijn op jullie? Dat mocht. Het zou ook wel bizar zijn als dat niet mocht overigens. Dan had ik daar een stuk over geschreven, haha.’

‘Over het tv-programma Mediastorm heb ik langer geaarzeld. Ik ga nu vier weken lang iedere vrijdag en zaterdag naar Hilversum, waarmee je ook onderdeel wordt van die wereld. Tegelijkertijd onderzoekt het programma die wereld door na te gaan hoe de publieke opinie tot stand komt. Het geeft dus inzicht in hoe media werken.’

‘Tijdens de Amerikaanse verkiezingen schoof ik een aantal keer als Amerikadeskundige aan bij talkshows. Mijn ouders zeiden daarna weleens: ‘Je hebt op elke vraag een antwoord. Lieverd, wat knap!’ Dat er een draaiboek is en ik van tevoren kan zeggen op welke vragen ik wel of geen antwoord heb, dat weten veel mensen niet. In een tijd waarin media onder druk staan is het juist belangrijk om de werking ervan uit te leggen.’

Madeleijn van den Nieuwenhuizen: ‘Voor mij gaat abortus over vrijheid.’ Beeld Frank Ruiter

In gesprek blijven of de banden verbreken?

‘Mijn broers koesteren een groot wantrouwen tegen mainstreaminformatiebronnen. Dat gaat best ver: een van mijn broers gelooft dat de aarde plat is. Maar het is nooit zo ver gegaan dat een van hen iets gezegd heeft waardoor ik ze niet meer hoef te zien. We zijn een liefdevol gezin.’

‘Ik heb een kennis wiens broer gelooft dat de wereld beheerst wordt door een Joods complot. Toch snijdt zelfs hij de banden niet door. Daar valt iets voor te zeggen, vind ik. Als mensen afwijzing ervaren, gaan ze juist nog meer op zoek naar mensen met gelijkgestemde ideeën. Dan komt de dialoog tot stilstand. En ontstaat er nog meer verwijdering.’

Pro-choice of pro-life?

‘Het leven is een lapjesdeken van ambiguïteit. Door abortus enkel te bespreken als een ‘voor’-of-‘tegen’-kwestie, ontken je de grote verscheidenheid aan ervaringen. Terwijl juist in die verscheidenheid duidelijk wordt waarom het zo’n belangrijk recht is.’

‘Mensen hebben het gevoel te moeten bewijzen waarom hun abortus valide was: te jong, geen betrokkenheid van de vader, het staat de carrière in de weg. Voor mij gaat abortus over vrijheid. Vrijheid is: geen verantwoording hoeven af te leggen voor de keuze die je maakt. En vrijheid is ook: het leven laten bestaan in al haar ambiguïteit. De ingreep is niet voor iedereen zwaar of traumatisch, soms kun je rouwen zonder dat je spijt hebt. Of je stelt voor jezelf een grens bij 24 weken zonder dat te kunnen uitleggen, of je gunt een ander de mogelijkheid, maar beschouwt het zelf als moord.’

‘In het boek omschrijf ik ook mijn eigen nare ervaring in een Frans ziekenhuis. Ik ben vijftien weken zwanger geweest. Ik herinner me de stem van de mevrouw aan de telefoon van de abortuskliniek in Amsterdam, die me geruststellend toesprak en me Marjolein noemde. Ik was zo dankbaar dat ik eigenlijk mijn naam in Marjolein wilde veranderen.’

‘Mijn punt is alleen ook dat we voorbij de anekdotische, individuele ervaring moeten kijken in het gesprek dat we als samenleving voeren over abortus. Omdat zwangerschapsafbreking duizenden gezichten heeft in plaats van de paar die zo nu en dan opduiken aan een talkshowtafel of in een krantenrubriek. Daarom heb ik ervoor gekozen om in het boek veel meer stemmen aan het woord te laten.’

CV 1991 Geboren in Oldenzaal. 2004-2009 Havo, Twents Carmel College, Oldenzaal. 2010-2011 Woont een jaar in Parijs 2011-2017 Behaalt propedeuse aan School voor Journalistiek. Studeert geschiedenis en internationale betrekkingen University College Utrecht. Behaalt in 2019 master Amerikaanse politieke geschiedenis aan Columbia University in New York. 2016 Begint het mediakritische Instagramaccount Zeikschrift. 2019-heden Doet Fulbright PhD aan Universiteit van New York. Onderzoekt rechtsgeschiedenis en politieke corruptie. 2020 Opzij plaatst haar in de top 10 van meest invloedrijke mediavrouwen. 2021-heden Werkt aan oral history-project en boek over handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen in Nederland, die duurde tot 1957. 2022 Mediacolumnist NRC. 2022 Presenteert het programma Mediastorm. Eerste zes afleveringen werden gepresenteerd door NRC-journalist Wouter van Noort. Vanaf afgelopen zaterdag neemt Van den Nieuwenhuizen de laatste vier afleveringen voor haar rekening. 2022 Publiceert Leven en Laten Leven. Een gedachtewisseling over abortus en zelfbeschikking, bij Atlas Contact.