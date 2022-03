Meau kan haar armen nauwelijks optillen, met dank aan haar nieuwe personal trainer

Meau Beeld Erik Smits

Ze voelde het vanochtend, toen ze haar armen moest optillen tijdens een fotoshoot. ‘Ze kunnen niet hoger dan dit’, had Meau Hewitt (21) gezegd. Met een flauw lachje: ‘Heb een personal trainer, sinds vanochtend.’

Die shoot, die personal trainer (Nick heet-ie), ze zijn het gevolg van haar aankomende clubtour en nieuwe album. Journalisten buitelen over elkaar en over haar heen, zij die kersvers is afgestudeerd aan de Herman Brood Academie. Wow, dacht ze deze week geregeld, wat overkomt me, en ondertussen aan Nick de nobele taak te zorgen dat ze straks niet ‘hijgend als een paard’ op dat podium staat.

Hewitt brak door met het kwets- en herkenbare lied Dat heb jij gedaan, dat ze met een ‘krakkemikkige, goedkope microfoon’ opnam in haar woonkamer (de buren kenden het nummer al uit hun hoofd toen het de hitlijsten nog niet had bereikt). De 60 vierkante meter waar ze met haar vriend woont is een muzikaal bolwerk: hij heeft er zes gitaren hangen. Als de één iets opneemt, loopt de ander op de tenen. Een muis. Of nee, geruislozer nog.

Die gitaren worden tegenwoordig trouwens vakkundig afgestoft door een schoonmaker. ‘Goh, moet je dat wel opschrijven? Wat zullen de mensen denken? Decadent!’ Ze slaat haar handen voor haar gezicht. ‘Maar het is zó chill, een schoon huis. Een cadeautje.’ Heeft ze tenminste nog tijd om ’s avonds laat op de bank te ploffen, ze kijkt nu de serie Manifest, tikkeltje overdreven-Amerikaans, maar hé, bankhangen werkt heilzaam ontspannend.

Net als koken, doet ze niet vaak, maar als ze het doet, dan goed. Zoals deze week in haar ouderlijk huis in Weesp. Ramen had ze gemaakt, aangebeld bij de buren of ze speciale ramenborden hadden (‘van die diepe’), ‘en toen was ik even de perfecte dochter’. Voor de rest is het de laatste weken veel Thuisbezorgd, of Studiobezorgd in Hewitts geval, maar dat is prima, want er is altijd nog haar personal trainer: laatste strohalm en tevens bezorger van een goede longinhoud.