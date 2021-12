Max Verstappen heeft nieuwe vrienden en Usain Bolt vindt het vaderschap maar zozo

Max Verstappen op het podium na het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1. Beeld ANP

Gedicht

Als je wint, heb je vrienden: Herman Brood en Henny Vrienten zongen het, en Max Verstappen weet het nu. In de tijd dat hij zijn laatste ronde reed in Abu Dhabi was zijn vriendenaantal exponentieel toegenomen.

Max Verstappens vrienden zijn in te delen in diverse segmenten. Er zijn de ‘prominente vrienden’, zoals het AD ze noemde, onder wie Rico Verhoeven en Martin Garrix: de beroemde oude gappies, zeg maar.

Dan was er de categorie fotografische vrienden. Dat zijn BN’ers die ooit in een onbewaakt moment van Verstappen met hem op de foto zijn gegaan, en die foto’s nu massaal deelden. Wat zo iemand vooral wil uitdrukken is: ‘Ik ben een keer met Max Verstappen op de foto gegaan, en daarom ben ik eigenlijk ook bijzonder.’

En dan zijn er de ongewenste kersverse vrienden. We doelen uiteraard op Ali B, die ook bij de Formule 1 was, Verstappen staande hield na de race en een lange freestyle rap – type lastminute-Sintgedicht – op hem afvuurde.

In de beelden die daarvan zijn gemaakt, die ook alweer veel zijn gepersifleerd, wordt duidelijk dat het niet per se leuk is dat je vrienden krijgt als je wint. Op het gelaat van Max Verstappen, dat hij vriendelijk in de plooi probeert te houden, zie je het besef indalen dat hij de rest van zijn leven opdringerige mensen van zich zal moeten afhouden. ‘Nooit meer alleen, nooit meer alleen’, zongen Brood en Vrienten.

Usain Bolt met zijn gezin op Instagram. Beeld Instagram

Eerlijk

Meer sport-meets-entertainmentnieuws. We hadden al een tijdje niets van Usain Bolt vernomen. Gelukkig was er nu een aanleiding: Virgin Media had een hologram van Bolt gemaakt om hun breedbandinternet te promoten. Nu worden er van meer beroemdheden hologrammen gemaakt, het is niks bijzonders, waarschijnlijk is binnenkort de hele familie Roelvink gevat in een hologram. Maar gelukkig was er die aanleiding, want Bolt had een hoop te vertellen, in The Daily Mail.

Wat opviel, is dat hij radicaal eerlijk is over het vaderschap. Hij heeft drie kinderen: Olympia Lighthing en de babytweeling Thunder en Saint Leo. Blóédchagrijnig is-ie eronder.

‘Een tweeling hebben is niet zo leuk als mensen zeggen’, vertelde Bolt. En: ‘Misschien als ze ouder worden, maar nu zo nog jong zijn: niet echt.’ Ook klaagde hij dat zijn moeder alleen naar de kleinkinderen vroeg als hij belde. Bolt antwoordt dan met een gepikeerd: ‘Met mij gaat het ook goed, fijn dat je het vraagt.’

Ook intrigerend in deze tamelijk aanleidingloze update was de foto van Bolt met zijn moeder. En dan vooral: zijn voeten. Bolt heeft de allerergste kalknagels die er ooit in een stel badslippers tentoongesteld zijn. De tol van jarenlang keihard rennen, vermoedelijk.

Keihard rennen, of in ieder geval sporten, dat wil de gepensioneerde olympiër ook weer eens gaan doen, want Bolt is ‘erg uit vorm’. Wie hij daarvan de schuld geeft? De kinderen, natuurlijk. ‘Vader zijn houdt me bezig, maar niet fit.’