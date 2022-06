Mathilde Francken: ‘Als je écht wilt weten hoe ik 100 jaar ben geworden, moet je mij eerst betalen’

Mathilde Rijk-Francken is evenals de Volkskrant 100 jaar. Hoe kijkt deze nog steeds een beetje baldadige Zeeuws-Vlaamse aan tegen de eeuw die achter haar ligt, en wat vindt zij van het huidige tijdsgewricht?

Bij binnenkomst zit Mathilde Rijk-Francken pal voor een joekel van een tv-scherm een wielerwedstrijd te bekijken. Vooral voor de natuur, benadrukt ze. De 100-jarige Zeeuws-Vlaamse is ad rem en geestig en klaagt geen moment over haar slechtziendheid. Het kortetermijngeheugen laat het afweten, maar over haar jeugd vol kwameisjesstreken raakt ze niet uitgepraat. Pas een jaar geleden ruilde ze haar zelfstandige bestaan in voor een driekamerappartement in een zorgcentrum in Kloosterzande. Dat ze de leeftijd van 100 jaar heeft weten te bereiken, dankt ze aan een smakelijke belofte, beweert ze.

Waar kunt u nog van genieten?

‘Van buiten een wandelingetje maken in mijn rolstoel en dan even in het zonnetje zitten, de warmte op mijn gezicht voelen. Er zijn zo veel kleine dingen om van te genieten, het hoeft niet een spektakel te zijn.

‘Ook snoep ik graag. Een paar jaar geleden beloofde Monique, de vrouw van mijn neef Jen, elke maand een schuimtaart voor mij te bakken als ik de 100 zou halen. Ze dacht zeker: dat kan ik makkelijk beloven, want dat haalt ze toch niet. Maar dankzij die belofte heb ik het volgehouden. En ja, sinds januari krijg ik elke eerste van de maand een grote zelfgebakken schuimtaart, het lekkerste gebak dat er is.’

Had u het zonder dat vooruitzicht niet zo lang volgehouden?

‘Als je écht wilt weten hoe je 100 wordt, moet je mij eerst betalen. Dat vertel ik niet zomaar.’

Ik bied 10 euro

‘Het is een kwestie van gewoon doorademen, dan gaat het vanzelf. Zo is het bij mij gegaan. En ik heb veel aan sport en seks gedaan, dat is heel gezond. Lange tijd ging ik elke ochtend om 7 uur zwemmen, in het zwembad in Brugge. En ik heb tot mijn 80ste getennist en golf gespeeld. Overigens voel ik mij helemaal geen 100 jaar, veel jonger. Ik zou nog wel eens willen vrijen, met een leuke vent.’

In wat voor een gezin bent u opgegroeid?

‘Ik was de derde van acht kinderen. Mijn vader was gemeentesecretaris van Sint Jansteen, hier vlakbij. We hadden het goed, zeker vergeleken met veel andere gezinnen om ons heen. De kinderen in mijn klas liepen op klompen, ik had als enige leren schoenen. Dat was heel bijzonder in die tijd. En ik droeg jurken en rokken, terwijl de andere meisjes in schorten liepen. Ze vonden mij een rijke taart in die mooie kleren. Ik kon het goed met mijn klasgenoten vinden, ze kwamen vaak bij mij thuis. We woonden in een vrijstaand huis met een grote tuin eromheen, waar we konden spelen.

‘Mijn jeugd was een heel gelukkige tijd. We mochten alles, het was een gezellige troep. Het was een zoete inval bij ons thuis, want we mochten altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen, die ook konden blijven eten. Ik speelde vaak met mijn vijf broers. Dan hadden ze geen keeper en vroegen mij in de goal te gaan staan.

‘Mijn ouders waren net twee kleine kinderen. Mijn moeder was een wat stille, hardwerkende vrouw die nooit klaagde en vaak met ons mee speelde: verstoppertje, touwtje springen, knikkeren. Mijn vader was altijd vrolijk. Ik zie hem nog zijn scheermes slijpen en zingen: Zou men armoe lijden om een mondje meer? En dan wisten we als oudste kinderen: er komt er weer eentje bij! We gingen altijd tegelijk om 18 uur naar bed en dan moest het stil zijn. Een keer had mijn vader een eng gezicht getekend op een doek en dat over een ragebol gedaan. Daarmee zwiepte hij langs ons raam. We schrokken ons dood en gilden het uit. Kennelijk vond hij het toch te stil, haha.’

Welke persoon in uw leven heeft u het meest beïnvloed?

‘Wat een moeilijke vraag. Even denken… toch mijn vader, met zijn vrolijkheid en gekkigheid. Ik lijk wel op hem. Als kind was ik bepaald niet braaf en dat vond hij stiekem wel leuk. Hij werd nooit kwaad, ook al moest hij soms doen alsof.’

Wat voor kattenkwaad haalde u uit?

‘Hahaha, dat ga ik niet vertellen hoor, want dan komt het in de krant en weet iedereen het. Op mijn rapport had ik voor gedrag altijd een onvoldoende, maar ik heb veel lol gehad. En ook heel veel straf, maar dat kon mij nooit wat schelen.’

Vertelt u dan over één kleine streek?

‘Ik zal een jaar of 12, 13 zijn geweest, ik deed de mulo bij de nonnen en woonde intern. Er was kermis in het dorp, dat was natuurlijk streng verboden voor ons leerlingen van het patronaat. Maar ik trok mij niks aan van al die wetjes en regels. Ik klom over het hek en ging naar de kermis. En even later zat ik op een paard. Iemand moet mij herkend hebben aan mijn zwarte uniform en de kostschool gewaarschuwd hebben, want ik werd teruggehaald. De nonnen maakten er een spektakel van. Mijn ouders werden opgetrommeld. Ik zag dat mijn vader zijn best moest doen heel streng naar mij te kijken, maar stiekem gaf hij mij een vette knipoog. Ik wist dat hij het heel leuk vond wat ik had uitgespookt.’

Haalt u nog steeds streken uit?

‘Met Halloween ben ik in mijn rolstoel hier in huis langs de deuren gegaan met een schaal met snoep op mijn schoot. Op mijn schouder zat een heks. Zodra iemand snoep wilde pakken, ging ik snel met die heks op de schaal af. Gillen dat ze deden!’

Kreeg u als meisje de ruimte door te leren en een beroep te kiezen?

‘Nee, ik wilde naar de hbs en daarna medicijnen studeren om huisarts te worden, maar alleen de vijf jongens mochten doorleren. Ik moest naar de mulo en daarna mijn moeder helpen in de huishouding, daar was ik niet geschikt voor.’

Foto gemaakt op de dag dat Mathilde Rijk-Franckens echtgenoot Bert zijn 25-jarig jubileum als arts viert. ‘We runden na de oorlog samen onze huisartsenpraktijk.’ Beeld Aurélie Geurts

Wat heeft u met uw ambities gedaan?

‘Trouwen met een huisarts, haha. Niet daarom hoor, ik was verliefd op Bert, hij was een studievriend van een van mijn broers. We runden na de oorlog samen onze huisartsenpraktijk. Ik deed de administratie en voerde ook gesprekken, vooral met moeders. Als ze met kwaaltjes van hun kinderen kwamen, bespraken ze die eerst met mij.’

Hoe verschillend was het werk van een huisarts vergeleken met nu?

‘Een huisarts moest zelf pillen draaien – dat deed ik, rotwerk. En hij had zeven dagen in de week 24 uur per dag dienst. Als Bert een ronde maakte langs patiënten thuis, kon ik hem lastig bereiken als er bij mij op de praktijk een spoedgeval binnenkwam. Hij liet altijd een lijst achter met namen en adressen die hij bezocht. Dus dan ging ik in het telefoonboek zoeken wie van deze patiënten een telefoon had. Als ik iemand aan de lijn kreeg, vroeg ik of die hem alsjeblieft wilde zoeken.

‘Er heersten nog veel ziektes die nu nog amper voorkomen in Nederland, zoals polio, de bof en tbc. Voor mensen die tbc hadden, werd een hok in de tuin getimmerd, waar ze maanden in isolatie leefden. Nu zijn er gelukkig vaccinaties tegen die nare ziektes.’

Hoe was het voor u dat uw huwelijk kinderloos bleef?

‘Moeilijk. Ik had zo graag kinderen gewild. Maar Bert had in zijn jeugd de bof gehad. En jongens die de bof kregen, werden onvruchtbaar. Bert had mij dat eerlijk verteld voordat we gingen trouwen, maar ik dacht: ach, dat zal wel meevallen. Ik heb nog wel drie jaar een kind opgevoed. Dat was Han, ik noemde hem liefkozend Hanneke. Hij was 2 jaar toen hij bij ons kwam wonen. Hanneke was een druk kind, zijn moeder kon hem niet aan. Ze vroeg of ik voor hem wilde zorgen. Dat was een heerlijke tijd, zo’n leuk kind, we hebben nog steeds contact. Maar na drie jaar wilde zijn moeder hem terug. Dat vond ik niet eerlijk. Ik heb het erg moeilijk gehad met zijn vertrek. Ik zou het niemand aanraden tijdelijk een kind in huis te nemen. Je raakt eraan gehecht, houdt er van en bent het dan ineens kwijt.’

Wat was de moeilijkste dag in uw leven?

‘In de zomer van 1978 was ik met Bert op vakantie in Spanje, waar we een tweede huis hadden. We maakten een wandeling. Bert pakte mijn hand en stopte die in zijn broekzak, zo hield hij mij vast. Ineens voelde ik zijn hand verslappen, en viel hij op de grond, dood. Hij was nog maar 60 jaar, ik 57. Bert had altijd gezegd dat als hij in Spanje zou sterven, hij daar begraven wilde worden. Dus zo is het gegaan. Ik ben daarna nooit meer in Spanje geweest. Elke dag denk ik aan Bert, maar ik wil me er niet triest over voelen. Daarom denk ik aan zo veel mogelijk leuke momenten met hem.’

En toen moest u zonder hem verder

‘Zoiets kun je niet alleen verwerken, ik heb veel steun gekregen van familie en kennissen. De huisartsenpraktijk en ons huis heb ik meteen verkocht. Van de opbrengst heb ik een nieuw huis laten bouwen, met een appartement erin voor mijn moeder. Ik heb haar in huis genomen en tot haar dood voor haar gezorgd.’

Wat is uw belangrijkste levensles?

‘Neem het leven zoals het zich voordoet, je kunt er toch niks aan veranderen.’