Martien maakt Gouda tot het centrum van langlaufend Nederland

Martien de Vries (73)

Gouda

Martien de Vries Beeld Jan Dirk van der Burg

Martien – de voorzitter van de langlaufvereniging Gouda – had aanvankelijk weinig zin in het laatste onderdeel van de triatlon van vandaag. ‘Afschúwelijk, zei ik, hè? Haha, nou, iedereen weet hoe beperkt ik langlauf. Vroeger kon ik enorm goed dubbelstokken, maar na een val van de fiets is het minder geworden. Maar ach, ik doe nog leuk mee zullen we maar zeggen.’ En dat geldt ook voor het bestuurlijke verhaal, waar hij na een lange periode weer de voorzittershamer hanteert in dezelfde uitgesproken stijl van zelfrelativering, humor en doorzettingsvermogen.

‘Ik ben er elke dag wel een paar uur mee bezig. Voor een wedstrijd als dit zijn er op 25 deelnemers ook 25 vrijwilligers nodig. En met het uitleggen van de baan bij de opening van het seizoen, daar gaan wel 600 manuren in zitten.’ Maar dan is Gouda ’s winters wel mooi het centrum van langlaufend Nederland met een baan die vandaag met 20 liter biologisch afbreekbare zeep in conditie wordt gehouden. Maar zeeploos langlaufen in het oneindige sneeuwlandschap, daar heeft Martien de beste herinneringen aan: ‘De tochten rond Lillehammer of de Vasaloppet in Zweden, dat is een soort Elfstedentocht voor langlaufers die wel altijd doorgaat. Ik heb ze allemaal al gedaan, maar ik blijf lekker sporten tot ik erbij neerval. En als het langlaufen niet meer gaat, hebben we altijd nog nordic walken.’