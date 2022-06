‘Marokkaanse bruiloften lijken op Twentse bruiloften, zo rijk en kleurrijk’

Mina el Hannaoui en Johan Nijenhuis. Beeld Pauline Niks

De entree van bioscoop Tuschinski in Amsterdam is omgetoverd in een haag van witte bloemen, sfeervol verlicht door een zweem violet. Onder luid gejoel maken de acteurs, deels bekend van de successerie Mocro Maffia, hun opwachting voor het fotomoment. Genodigden hebben zich uitbundig gehouden aan de dress code: Arabian Night. Op de tweede trede van de trap naar de grote zaal staat bedenker en co-regisseur van Marokkaanse bruiloft Mina el Hannaoui, het stralende middelpunt en de gastvrouw van deze premièreavond, in een goudglanzende glitterjurk met bescheiden sleep.

Het resultaat dat El Hannaoui met haar idee voor Marokkaanse bruiloft wilde bereiken was een feelgoodfilm met Marokkanen in de hoofdrol; een klassieke romkom met oog voor de prachtige tradities, en niet de zoveelste documentaire over onderdrukte of geradicaliseerde Marokkaanse vrouwen. ‘Een film over iemand als ik’, zegt ze eerder deze maand nadat ze samen met regisseur Johan Nijenhuis is gefotografeerd in zalencomplex De Koning, waar veel Marokkaanse bruiloften worden georganiseerd en een belangrijk deel van de opnamen plaatsvond. ‘En ik wilde dat niet-Marokkanen op een leuke manier meer over ons te weten komen.’

In Marokkaanse bruiloft wordt de Marokkaans-Nederlandse Yasmine (Soumaya Ahouaoui) heen en weer geslingerd tussen de verwachtingen van haar familie en haar eigen ambities. Ze wil een succesvol advocaat worden, terwijl haar ouders zich vooral lijken af te vragen wanneer ze eindelijk gaat trouwen. Yasmine is 26 (El Hannaoui: ‘over de datum’), hunkert naar de goedkeuring van haar ouders en aangemoedigd door haar vriendinnen dwingt ze zichzelf open te staan voor de liefde – met twee potentiële echtgenoten tot gevolg.

El Hannaoui: ‘Ik ben een 41-jarige vrouw en niet getrouwd. Dat vinden veel mensen in mijn omgeving raar en ongepast. Binnen de Marokkaanse gemeenschap is het voor succesvolle vrouwen vaak lastiger om een man te vinden, omdat de man een vrouw verlangt die thuis is en voor hem en de kinderen zorgt.’

Samen met filmmaker Jelle Posthuma werkte ze het idee voor Marokkaanse bruiloft uit tot een kant-en-klaarpakket van zes kantjes, dat ze opstuurde naar Johan Nijenhuis. ‘Omdat ik hem een van de beste romkomregisseurs vind, en mijn idee deels is ontstaan toen ik naar zijn film Toscaanse bruiloft keek.’

‘Het was een goed en origineel verhaal met een hoofdpersonage dat ergens voor moet vechten’, zegt Johan Nijenhuis. ‘Reden genoeg om te vragen of Jelle en Mina langs wilden komen.’ In het gesprek dat volgde, voelde Nijenhuis dat het verhaal recht uit Mina’s hart kwam. El Hannaoui: ‘Op bruiloften vraagt iedereen aan mij wanneer het mijn dag is. Ze bedoelen het leuk en lief maar zo voelt het niet. Daarom ga ik lang niet naar alle bruiloften waarvoor ik word uitgenodigd, of ga ik eerder weg. We moeten af van het idee dat je gefaald hebt als je niet getrouwd bent. Gelukkig heb ik een lieve moeder die nooit druk op mij heeft uitgeoefend, en mijn broers en zussen doen dat ook niet.’

Toch koos je voor een sprookjesachtige en vrolijke film met uitgerekend de bruiloft als uitgangspunt.

El Hannaoui: ‘De tradities van een Marokkaanse bruiloft zijn zo prachtig, zo rijk en kleurrijk. Een bruiloft duurt meestal drie dagen, met op de eerste dag het hennafeest met traditionele zang, daar word ik altijd erg emotioneel van. Al die poespas hoeft van mij niet, maar toch wilde ik de klassieke bruiloft laten zien om niet-Marokkanen een kijkje te geven in onze cultuur.’

In de film lijkt de bruiloft zwaar aangezet, zeker vergeleken met het karige Hollandse huwelijksfeest met de onvermijdelijke borrelnoten, dat jullie filmden. De clichés lijken uitvergroot. Krijgen de bezoekers een realistisch beeld?

El Hannaoui: ‘In de film maakt de bruid haar entree op een paard. Jij dacht natuurlijk: wat overdreven, maar in De Koning is er weleens een bruid op een kameel binnen gekomen.’

Nijenhuis: ‘We laten een middelgrote bruiloft zien.’

El Hannaoui: ‘De een wil het nog gekker dan de ander. Zeker in Nederland lijkt dat steeds erger te worden – de Marokkaanse gemeenschap lijkt zich daarmee af te zetten tegen de in hun ogen schrale Nederlandse manier om een huwelijk te vieren. Er wordt gigantisch veel geld tegenaan gesmeten. Aan de auto’s die gehuurd worden voor het toeteren kun je zien hoe uitbundig het gaat worden. Meiden gaan helemaal in de glam, vaak omdat ze hopen hun partner te vinden. Een zaal als De Koning afhuren is prijzig. En dan moet er ook nog uitgebreid gecaterd worden, want als er niet genoeg eten wordt geserveerd vinden de gasten dat al snel schandalig. Voor een jurk ben je drie- tot vijfduizend euro kwijt. Overigens is daar nu een oplossing voor: huurjurken. Iedereen wil het zo perfect mogelijk, want je trouwt maar één keer. Áls ik ooit ga trouwen, zou ik het nooit zo uitbundig doen, maar in kleinere kring.’

Zouden niet veel meer mensen dat stiekem willen?

El Hannaoui: ‘Zeker, maar dat willen ouders of familie vaak niet. Maar een kleine groep doet het bescheidener. Een belangrijk aspect van die grootse bruiloften is ook dat iedereen weet dat je getrouwd bent.’

Kun je je als Nederlandse regisseur een thema als Marokkaanse bruiloft eigen maken?

Nijenhuis: ‘Voor Marokkaanse bruiloft heb ik net zo lang gezocht en doorgevraagd tot ik iets herkende uit mijn eigen cultuur, want pas dan kun je er als regisseur mee aan de slag. Rond mijn 20ste filmde ik voor een bijbaantje bruiloften in Twente. Die kenden hetzelfde idee: hoe meer mensen zich ermee bemoeiden, hoe groter het werd. Ik vond de overeenkomst tussen Marokkaanse en Twentse bruiloften in het wegcijferen van jezelf omwille van een groep. Onder die druk opereert Yasmine. De biculturele achtergrond van Yasmine en dus van Mina vond ik ook erg interessant. We hebben het nu de hele tijd over Marokkanen, waar we Marokkaanse Nederlanders bedoelen – maar dat bekt zo moeilijk.

‘Ik was een witte Nederlander zonder Marokkaanse vrienden. De huidige generatie wordt gevormd door moderne vrouwen die gestudeerd hebben, mondig zijn en hun eigen keuzes maken, maar die ook een deel van de tradities willen behouden. Ze staan met het ene been in de ene cultuur en met het andere in de andere. Deze generatie combineert die twee achtergronden zo mooi met elkaar.

‘Het prettige van deze samenwerking is dat ik alles mocht vragen om een cultuurvertaling te kunnen maken – zo noem ik dat. En dan was er nog een valkuil: dat ik met een te mannelijke blik naar de film zou kijken, maar ik hoop dat ik dat in mijn eerdere romkoms al heb overwonnen. De mannen in Costa! liepen ook zonder T-shirt. Zo ontdek je in elke film weer een nieuwe wereld, daar moet je als regisseur nieuwsgierig naar blijven. Door de goede vragen te stellen en antwoorden te krijgen, kun je het juiste verhaal vertellen. Mina is de architect en ik ben de technische ontwikkelaar, zo moet je het zien.’

Hoe ging dat in de praktijk?

El Hannaoui: ‘Ik heb als een detective op de set rondgelopen, om voortdurend te controleren of de details en tradities klopten. Ik heb te vaak in films gezien dat er bij een Marokkaans gezin Turkse hapjes op tafel stonden. Aliefka Bijlsma, met wie ik het script ontwikkelde, heb ik meegenomen in mijn wereld: ze heeft mijn familie ontmoet, ik nam haar mee naar een bruiloft en ze vierde Suikerfeest met ons.’

Nijenhuis: ‘Mina gaf richting en had het laatste woord, ze was voor iedereen het aanspreekpunt. We hebben bijvoorbeeld veel discussies gehad over kleding, om te voorkomen dat we elkaars clichés zouden verbeelden.’

El Hannaoui: ‘Marokkanen hebben een heel andere stijl dan Nederlanders. Ze willen zich bewijzen, laten zien wat ze hebben bereikt.’

Nijenhuis: ‘Moderne Marokkanen kleden zich goed en stijlvol. Maar Mina waarschuwde voortdurend dat de mannen geen Gucci-Marokkanen moesten worden.’

El Hannaoui: ‘Tante Nadia lijkt een overdreven personage, maar ik héb zo’n tante met felgekleurde hoofddoeken en dure tassen. Zo’n beeld moet je ook durven neerzetten.’

Nijenhuis: ‘Esma Abouzahra, die tante Nadia speelt, wist precies hoe ze dat moest doen. Als Mina en de crew lachten, wist ik: dit zit goed.’

El Hannaoui: ‘We houden van uitvergrote typetjes en harde humor.’

Nijenhuis: ‘Omar Ahaddaf, die de vader van Yasmine speelt, is een ongelooflijk komisch talent. Soms vroegen Esma en hij of ik het vervelend vond als ze Marokkaans spraken op de set. Ik liet ze begaan en na een paar minuten kwamen ze terug met de juiste zin of dialoog.’

Als Yasmine haar toekomstige schoonmoeder bezoekt, drukt haar aanstaande echtgenoot haar een hoofddoek in de hand. Ze weigert.

El Hannaoui: ‘Bij mij in de familie is iedereen vrij in de keuze voor een hoofddoek.’

Nijenhuis: ‘Witte Nederlanders denken soms dat alle Marokkaanse vrouwen een hoofddoek dragen. Maar binnen de Marokkaanse gemeenschap zag ik juist dat iedereen het anders doet en daar respect voor heeft.’

El Hannaoui: ‘De laatste tijd zie je dat vrouwen de hoofddoek leuk weten te combineren met hun kleding.’

Klopt het dat Marokkaanse meisjes niet naar romkoms mogen omdat er vaak in wordt gezoend?

El Hannaoui: ‘Dat was voor de oudere generatie misschien zo. De Marokkaanse cultuur is een schaamtecultuur, en dan wordt het al snel ongemakkelijk. We hebben geprobeerd Marokkaanse bruiloft zo halal mogelijk in elkaar te zetten, omdat het mij leuk lijkt als jonge Marokkanen hun ouders meenemen naar de bioscoop. Ik vind het jammer dat ik dat zelf nooit heb gedaan.’

Nijenhuis: ‘In een romkom wil je vertellen over een grote liefde, en voor deze variant moest ik op zoek naar een nieuwe beeldtaal. In Verliefd op Ibiza paste het om een mooie vrijscène in beeld te brengen. Voor deze film wilde ik romantiek brengen zonder terug te vallen op het cliché van een uitgebreide zoenpartij. Ik denk dat we daar op een originele manier in geslaagd zijn.’