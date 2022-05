Marja Pruis: ‘Mijn verhouding tot het feminisme is er altijd een van aantrekken en afstoten geweest’

Marja Pruis. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Het was een titel waarover ze niet hoefde na te denken: Boos meisje. Alles zit erin, zegt Marja Pruis (62): ‘De tegenstelling tussen stoer en lief, wat je als vrouw allebei moet zijn en wat een onmogelijke opdracht is. Een boze vrouw is iemand voor wie je bang moet zijn. Een boos meisje heeft iets speels, iets grappigs. Zelf ben ik geen boos meisje. Ik wás wel woedend, over de verhoudingen tussen man en vrouw, bijvoorbeeld, maar ik vond het lastig iets anders te laten zien dan het meisjesachtige gedrag dat van me werd verwacht. Ik heb wel altijd boze meisjes als vriendinnen gehad, meisjes die meer durfden dan ik.’

Hoe vond jouw woede een uitweg?

‘Door te schrijven.’

Je durft schrijvend wat je in het echte leven niet durft?

‘Schrijven is je verschuilen. Ik verschuil me achter mijn schrijvende ik. Ik doe het, plat gezegd, omdat het me op een andere manier niet lukt me goed uit te drukken. Daarom is schrijven voor mij ook schaamtevol, een zwaktebod. Ik ben zó lang stil geweest, je hebt geen idee. Voor de puberteit was ik niet verlegen, ik voerde stukjes op voor de klas. Rond mijn 13de stortte het hele bouwwerk in. Ik werd ineens een meisje, en ik verstarde in die rol. Ik voelde me ontzettend bekeken. Heel veel jongens vonden me waanzinnig sexy en ik kon alleen maar denken: o mijn god, hoe hou ik ze van me af?’

Je schreef: ‘Het is de macht van de zwijgzamen dat ze iets lijken te verbergen, iets dieps, iets beters dan wat dan ook, zij het dat dit vermoeden wel op zeker moment gevoed moet worden, zeker als schoonheid, jeugd, meisjesachtigheid beginnen te tanen.’

‘Ja, ik kon het me lang veroorloven om stil te zijn. Ik werd bedreven in die schuchtere meisjesrol. Iedereen dacht bij mij: hele diepe gronden. Tot wanneer kun je zeggen dat je verlegen bent, tot welke leeftijd? Kan iemand van 50 verlegen zijn? Dat is toch een beetje kinderachtig. Je moet op een gegeven moment leren je te bewegen in de wereld. Als ik op mijn leeftijd bij een etentje ga zitten zwijgen, denkt iedereen dat ik depressief ben. Maar ik vind het nog steeds moeilijk om iets te zeggen in redactievergaderingen. En áls ik iets zeg, wil ik alles samenballen in één zin, waardoor het er nogal intens uitkomt en dan schrikt iedereen zich dood.’

Je studeerde af als taalwetenschapper op de verschillen in gesprekstechnieken tussen mannen en vrouwen. Betekende die kennis ook iets voor je eigen gespreksstrategieën?

‘Nou nee, al heb ik wel af en toe tegen mijn man gezegd dat hij ook gewoon ‘hmm’ kan zeggen als ik iets vertel, zoals een vrouw geneigd is te doen, gewoon laten weten dat je luistert, zonder zelf een verhaal te willen afsteken. Maar zelf lukte het me niet iets van die kennis te gebruiken. Het idee dat ik een verhaal zou beginnen met ‘ik heb drie punten die ik even wil behandelen’, grijpt me bij de keel. Vaak denk ik ook, als ik iets over de wereld wil zeggen: wat weet ik ervan? Ik heb nooit geleerd op een vanzelfsprekende manier het woord te nemen en ik sta daardoor op een achterstand die ik, vrees ik, nooit meer kan inlopen. Het verbaast me eigenlijk dat ik nu zo rustig met jou zit te praten zonder dat het zweet me uitbreekt. Na de redactievergadering loop ik altijd langs een spiegel. Dan moet ik beslissen of ik in die spiegel ga kijken of niet. En als ik kijk, en ik heb iets durven zeggen, zie ik alleen maar die knalrode wangen. Het is absurd.’

Marja Pruis schreef romans, biografieën en essaybundels, en is als criticus en columnist al decennia verbonden aan De Groene Amsterdammer. Connie Palmen, met wie ze bevriend is, noemt haar ‘de koningin van het persoonlijke essay’. Haar bundel Kus me, straf me werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en won de Jan Hanlo-prijs. Voor haar columns won ze in 2017 de Heldringprijs, en in 2018 kreeg ze de J. Greshoffprijs voor Genoeg nu over mij, haar tweede essaybundel. ‘Ik ben heel blij dat ik die drie prijzen heb gewonnen. Ook omdat het van die stoere prijzen zijn, met mannennamen. Onverdacht, snap je, het zijn prijzen die uitstijgen boven mijn vrouwzijn.’

Ben je dan vaak weggezet als schrijvend vrouwtje?

‘Niet met dat verkleinwoord. Laatst vroeg iemand het me ook, of ik in de ontvangst van mijn werk ooit ben weggezet als vrouw. Eerst dacht ik: nee hoor, volgens mij niet. Maar dat is onzin, ik ben wél altijd weggezet als vrouw. Mijn eerste drie romans werden redelijk positief besproken, maar altijd werd erbij gezegd dat het in mijn boeken over typisch vrouwelijke dingen ging. Dat was dus toch een minpunt. Dus ja, ik heb er zeker last van gehad. Zelf vond en vind ik dat ik in mijn essays moest laten blijken dat ik iets van de wereld weet. En ik waak ervoor dat, als ik iets persoonlijks schrijf, het nooit zomaar persoonlijk is.’

Connie Palmen zei daarover: ‘Het gaat er niet om dat je naar de bakker loopt, het gaat om wat je dénkt terwijl je naar de bakker loopt. De intimiteit van het denken is veel interessanter dan platte anekdotiek.’

‘Dat is waar, ik vind zomaar een persoonlijke anekdote niet mooi, vaak te banaal. Als ik mijn gezin te direct in een stuk of column zou opvoeren, zou ik bovendien het gevoel hebben dat ik afbreuk aan ze doe. Het is hoe dan ook een afvlakking. Heel soms voer ik ze op, als spottende stemmen. Dan laat ik mezelf in een column tegen mijn zoon van 29 zeggen dat ik me helemaal niet oud voel, en dan zegt hij: ‘Mar, het zijn altijd alleen héle oude mensen die dat zeggen.’’

In Boos meisje heeft Pruis het over Rachel Cusk, Renate Rubinstein en Sigrid Kaag, maar ook over zichzelf, over haar eigen arrogantie en haar tournure ten opzichte van de #MeToo-beweging, bijvoorbeeld, in essays die een mengeling zijn van literatuurbeschouwing en zelfonderzoek. Pruis bevraagt ook altijd zichzelf en haar eigen oordeel, laat expliciet twijfel toe, is niet van de ferme meningen. Je zou kunnen zeggen: ze probeert niet als een man te schrijven.

Toen haar uitgever tien jaar geleden een essaybundel de ondertitel ‘over vrouwen en literatuur’ wilde geven, verzette Pruis zich. Ze wilde zichzelf niet veroordelen tot ‘het vrouwenhoekje’. ‘Ik zag het als iets beperkends. Nu niet meer, want mijn nieuwe boek heeft als ondertitel ‘over vrouwen en frictie’. Mijn verhouding tot het feminisme is er altijd een van aantrekken en afstoten geweest. Ik heb vaker gezegd dat ik nooit meer over het feminisme ga schrijven, dat ik er klaar mee ben. Daar word ik op de redactie van De Groene altijd mee gepest, want ik kom er iedere keer toch weer bij terug. Het ís ook gewoon mateloos interessant.’

Je wil nu weer wel in het vrouwenhoekje?

‘Het vrouwenhoekje is geen hoekje meer, denk ik. Feminisme is in de afgelopen tien jaar gewoon een kwestie van fatsoen geworden. Als je zegt dat je feminist bent, zeg je eigenlijk niets meer dan dat je de gegeven orde niet als vaststaand feit accepteert, dat je het niet acceptabel vindt dat vrouwen worden onderdrukt, tegengewerkt, mishandeld, verkracht en vermoord.’

En wat is die frictie waar vrouwen mee te maken krijgen?

‘Als vrouw bevind je je in een schurende werkelijkheid, waarin je je plaats moet bevechten, nog steeds. Ook als je niet in Afghanistan woont, ook als je niet in een Amerikaanse staat woont waar het recht op abortus ter discussie staat, ook dan heb je als vrouw met frictie te maken, met tegenstand, met ideeën over hoe je je als vrouw dient te manifesteren. Vrouwen hebben een soort innerlijke stewardess in zich, bijvoorbeeld, en de vraag is hoe je die eronder krijgt. Of laat ik het een innerlijke gastvrouw noemen, anders krijg ik ruzie met een hele beroepsgroep. Wat ik ermee bedoel is dat veel vrouwen, ik ook, de neiging hebben het iedereen naar de zin te maken. Wil je nog koffie? Heel interessant, wat je zegt! O ja, echt? Glimlachen, luisteren, mooi zijn.’

‘Het feminisme is blond, gaat gekleed in strak azuurblauw en houdt zich staande op naaldhakken van twaalf centimeter’, schreef je ooit over Eva Jinek. Je vond het vanwege haar voorkomen lastig Jinek als feminist te beschouwen.

‘Als vrouwen er traditioneel vrouwelijk uitzien, dan ligt het wantrouwen, het veroordelende stemmetje, bij mij meteen op de loer. Als ik Jinek zag, zag ik net iets te goed geföhnd haar, net iets te hoge hakken, en dan wist ik genoeg. Al zie ik natuurlijk ook mijn eigen tegenstrijdigheden wel, want ik worstel óók met mijn uiterlijk, ik blijf heen en weer gaan tussen hakken en gympen. Ik ben toleranter geworden over hoe andere vrouwen eruitzien. Het is niet eens zo dat ik die stem niet meer toelaat, ik voel het gewoon echt niet meer. Ik denk nu: Jinek is gewoon een vakvrouw, ik moet zo’n uiterlijk niet met domheid of oppervlakkigheid associëren. Sterker nog: zonder zo’n uiterlijk kom je niet hogerop in die wereld, dit is hoe zij omgaat met de frictie. Dat citaat wat je aanhaalt, is dus eigenlijk enorm kortzichtig van mij.’

Toen een slachtoffer van aanranding bij The Voice haar verhaal deed bij een talkshow, vroeg je je in gesprek met je dochter van 31 af of ze niet iets anders had kunnen aantrekken, want haar borsten ‘vielen er bijna uit’.

‘Haha, ja, dan zit ik toch weer met zulke ogen: wat heeft ze áán, hoe kan dat? Mijn dochter werd woedend op me. Jezus, mam!’

Je schrijft in Boos meisje over de jaren tachtig: ‘Als ik naar mezelf terugkijk in die tijd was ik voortdurend bezig met laveren tussen uitdagen en afweren, en was 85 procent van de aanrakingen ongewenst.’ Daar mocht niet zielig over worden gedaan, want ‘als we érgens een allergie voor ontwikkelden, was het wel passief meisjesgedrag c.q. slachtofferschap’.

‘Mannen moesten nou eenmaal ergens heen met hun testosteron, met hun libido. Als het even kon, gaf je zo’n man een trap in z’n kruis en ging je verder. Ik woonde in mijn eentje in de Vrolikstraat in Amsterdam-Oost, in die tijd een slechte buurt. Ik was altijd bang. In de metro legt een man zijn hand op je been, een man achtervolgt je op straat, je fietst altijd als een wezel door de nacht, of je blijft net zo lang op het feestje tot je in het licht naar huis kunt fietsen. Dat was de realiteit, niemand stelde daar vragen over. Aan de ene kant waren we er in de feministische kringen waarin ik me begaf enorm van overtuigd dat het niet vanzelfsprekend was hoe de man-vrouwverhoudingen in de wereld lagen, en tegelijkertijd waren we een prooi, wat we als natuurlijk fenomeen accepteerden. Dat daar nu zó anders tegenaan wordt gekeken, is voor mij een reden om optimistisch te zijn.’

Wanneer verdween jouw eigen allergie voor slachtofferschap?

‘Vanaf 2017, na de opkomst van de #MeToo-beweging, heb ik dat proces razendsnel doorgemaakt.’

In het boek beschrijf je een voorval dat je zelf meemaakte, je was 48 en werd naar aanleiding van een nieuwe roman gefotografeerd voor een tijdschrift, de fotograaf rijdt naar verlaten terrein en dringt zich daar aan je op.

‘Ik schrok ontzettend van mezelf, omdat ik, blijkbaar, op mijn 48ste nog zo weinig weerbaarheid had. Hij pakte me vast en probeerde me op mijn mond te zoenen, en ik deed niks, behalve mezelf tegen het portier drukken en zo klein mogelijk maken. Hij belde me daarna nog op, om iets te gaan drinken. De brutaliteit, ongelooflijk. En tóch dacht ik daarna: wat heeft hem het idee gegeven dat hij dit bij mij kon doen? Het duurde twee weken voor ik het thuis durfde te vertellen. Ik was verontwaardigd en boos, maar ik schaamde me ook dood, omdat ik dacht dat ik te uitnodigend was geweest.’

Als student kalkte je ‘porno is vrouwenhaat’ op de pui van een bioscoop omdat die Deep Throat vertoonde. Je schrijft: ‘Porno was de theorie, verkrachting de praktijk, dat was het idee. In kleine groepjes gingen we met fakkels langs winkels als Christine le Duc.’

‘Ja, dat was die tijd. Ik kwam uit Zaandam en ging begin jaren tachtig Nederlands studeren in Amsterdam. Ik had geen idee hoe mijn leven eruit moest gaan zien. Mijn moeder zei: je moet niet naar mij kijken, stippel je eigen pad uit. Toen ik tijdens mijn studie Simone de Beauvoir ging lezen, was dat een openbaring. Door het lezen van De tweede sekse leerde ik dat we de man-vrouwverhouding niet als gegeven hoeven te aanvaarden. Ik omarmde het feminisme, ging er helemaal in mee, vervuld van een romantisch ideaal. Ik ging naar vrouwenfestivals, vrouwenboekhandels, zat in een vrouwenleesgroep, nam deel aan actiegroepen tegen seksueel geweld, demonstreerde. Tegelijkertijd was ik schuchter en vroegen mensen aan me, als ter sprake kwam dat ik actief was binnen de feministische beweging: ‘Echt, jíj?’’

Waarom geloofden ze dat niet?

‘Omdat ik een meisje-meisje was. Ik deed wel mee, maar tegelijkertijd stond ik erbij en keek ik ernaar. Een beetje een meeloper, was ik, al klinkt dat nooit zo leuk.’

Waarom zei je moeder dat je niet naar haar moest kijken?

‘Zij was huisvrouw, en een hele toegewijde. Ze vond het leuk. Mijn moeder was blijmoedig, absoluut niet gefrustreerd. Maar ze wist ook: ik heb het zo gedaan, maar jij kunt het anders doen. Mijn moeder is na de lagere school gaan werken als coupeuse in een atelier op de Warmoesstraat, het geld moest ze afdragen aan haar moeder. Ik heb een periode gehad dat ik me een beetje tegen haar afzette, haar steeds vroeg wat ze nou zélf vond, omdat ze altijd echode wat mijn vader zei. Ze stond ten dienste van hem. We aten wat hij wilde eten.’

Jij ging na je studie werken bij de Algemene Rekenkamer, een baan die niets te maken had met je werkelijke interesses. Waarom?

‘Ik vond dat ik een nette baan moest hebben. In zekere zin verveelde ik me daar gek, maar ik ben er tien jaar blijven werken, vooral omdat mijn vader het zo’n goede baan vond, en voor zijn mening was ik heel gevoelig. Op een gegeven moment ben ik er een baan bij gaan doen, als eindredacteur van een feministisch tijdschrift, Lover. Dus ik werkte vier dagen bij de Rekenkamer en twee dagen bij Lover. Vergeleken bij de vrouwen die daar werkten, toch wel van die hard-boiled feministen, voelde ik me heel vrouwelijk. Eigenlijk was het met al die vrouwendingen die ik deed zo dat ik op een zeker moment om me heen keek en dacht: o, iedereen is hier lesbisch behalve ik.’

Sprak je met die redactieleden over je persoonlijk leven, over mannen?

‘Nee. Ik ben er een meester in om me op de vlakte te houden. Er werd ook gewoon met me geflirt door vrouwen, wat ik me heerlijk liet aanleunen, en daarna fietste ik vrolijk naar mijn vriend. Mannen waren in die wereld toch een beetje de vijand. We moesten ze op een of andere manier het zwijgen opleggen.’

Wat was jouw beeld van mannen?

‘Je kunt in het algemeen denken over mannen, maar de mannen in mijn directe omgeving behoorden tot de mensen van wie ik het meeste hield. Toen ik zwanger werd, moest ik het bij Lover op een gegeven moment wel bekennen. Verbijsterde blikken alom: ‘Wat? Wie is de donor?’ Nou, toen moest ik ook met die man voor de dag komen. Later, bij De Groene, zei ik ook nooit iets over mijn kinderen. Dat kon ook makkelijk, omdat ik in Utrecht woonde en in Amsterdam werkte. Het gaf me gewoon een vrij gevoel. In Amsterdam had ik ook een andere fiets, zonder kinderzitjes. Ik wás er iemand anders, bijna. Als ik naar de kroeg ging, vond ik dat een heerlijk idee: niemand wist het, maar ik had gewoon een baby thuis. Dat gaf een gevoel van macht.’

Je wilde in de ogen van anderen de vrije, schrijvende vrouw kunnen zijn?

‘Ja, niet om iets met een ander te beginnen, maar meer vanwege het idee: ik ben niet vastgelegd, ik schrijf en niemand weet iets van mij.’

Je bent pas gaan schrijven na je vaders dood.

‘Ja. Ik kom helemaal niet uit een artistiek, geletterd of intellectueel milieu, thuis was ik de enige die las. Toen ik op een gegeven moment tegen mijn vader zei dat ik wilde schrijven, zei hij: ‘Als je schrijver was, had je wel geschreven.’ En ik dacht: hij heeft gelijk. Hij bevestigde mij – onbedoeld – in mijn eigen idee dat ik een aansteller was. Hij is 71 geworden, maar als hij nog tien jaar langer had geleefd, had het bij mij ook nog tien jaar langer geduurd. Ik denk dat ik bang was dat hij zou zien wie ik werkelijk was. Niet omdat hij streng was, eigenlijk juist omdat hij zo lief was. Ik wilde niet afdoen aan het engelachtige beeld dat hij van me had. Hij zag mij excelleren en een glanzende carrière tegemoet gaan, in een nette betrekking. Zo schatte ik het in. Misschien klopt er geen bal van, maar het werd mijn korset. Ik deed het voor hem.’

Je broers en zus, lezen die je werk?

‘Die lezen niet. Ze hebben geen idee. Gelukkig maar. Ze hoeven mij niet te bevestigen in mijn bestaan door zich rekenschap te geven van waar ik over schrijf, en ze zijn er ook niet nieuwsgierig naar. Ze vinden volgens mij dat ik een beetje in mijn eigen wereld leef.’

Je kinderen lezen ook niet wat je schrijft, vertelde je zoon.

‘Nee. Dat is een soort afspraak tussen ons. Ik vind het zelf heel normaal. Ik zou het eng vinden als ze het zouden lezen. En ik zou het ook doodeng vinden als ze ooit zelf zouden gaan schrijven. Allereerst kan ik me dat gewoon niet voorstellen, en als ik ga nadenken waarom niet, dan kom ik tot de conclusie dat ik schrijven een zwaktebod vind, en dat ik mijn zoon en dochter er eigenlijk te goed voor vind. Alleen als je het op een andere manier niet redt in deze wereld, ga je schrijven. Als je schrijft zit je eigenlijk de hele tijd in de bosjes. Dat hebben zij niet nodig, want zij treden de wereld met open vizier tegemoet.’

En je man?

‘Die leest mijn werk ook niet. Denk ik. De Groene ligt hier natuurlijk altijd wel, maar volgens mij wordt die niet opengeslagen. Soms verstop ik hem ook. Het geeft mij vrijheid, dat snap je wel, toch? Als ik weet dat ze zouden meelezen, kom ik tot niets meer. Dan is het net alsof mijn vader nog leeft, bij wijze van spreken.’

Je eerste boek, een biografie van Netty en Martinus Nijhoff, verscheen toen je 40 was. Het werd afgekraakt in de Volkskrant. Moest je daar lang van bijkomen?

‘Een paar jaar. Zo lang duurde het voor ik moed had verzameld om aan een nieuw boek te beginnen. Het werd afgekraakt op de allerergste manier denkbaar. Het boek was geen klassieke biografie, het was een boek over wat het betekent om een biografie te schrijven. Ik had van de biograaf een personage gemaakt – ik was het wel, maar ook weer niet. De recensent vond dat ik voor mijn onderwerp was gaan staan. Iets wat daarna weer door allerlei mensen werd nagewauweld. Ik had de recensie niet gelezen, op advies van mijn man. Maar later ging een vriendin, die een cursus confronterend interviewen volgde, op mij oefenen, waarbij ze hele stukken uit die recensie ging voorlezen. God wat een nachtmerrie, ik ben in huilen uitgebarsten. Ik heb sowieso veel gehuild, over die recensie. Het was bijna alsof een soort duiveltje mij op de proef wilde stellen: hoe graag wil jij schrijven?’

En ging je daaraan twijfelen?

‘Eigenlijk niet. Er werd iets heel verbetens in me wakker. Ik was er ook van overtuigd dat mijn boek goed was. Ik schaamde me wel heel erg dat die recensie groot in de Volkskrant stond, en dat iedereen het zou lezen en zou denken dat ik een halve debiel was. Gelukkig is het boek vele jaren later gerehabiliteerd en heruitgegeven. Mijn eerste echte mooie recensie kwam bij mijn derde boek, dat was een triomf. Het is ongelooflijk comfortabel als je boeken goed worden ontvangen. Ik voel me nu gezien, en daardoor ben ik gelukkiger dan ooit.’

Voor een jongere generatie vrouwelijke schrijvers, zoals Niña Weijers, Nina Polak, Hanna Bervoets en Maartje Wortel ben je een ‘peetmoeder-achtig figuur’, zei je vriend en collega Joost de Vries.

‘Dat vind ik natuurlijk een vreselijk woord, maar ik voel wel een connectie met hen. Nooit heb ik het gevoel gehad dat ik tot een generatie schrijvers behoorde. Nu wel, ik vind eigenlijk dat ik bij hen hoor, maar dat is natuurlijk pathetisch, want ik ben dertig jaar ouder. Ze zijn vrolijk, gunnen elkaar alles, er is geen wantrouwen. Het moet voor hen heerlijk zijn, om elkaar te hebben. En ik vind hun levens echt heel leuk.’

Zo’n leven had jij ook willen hebben.

‘Ja.’

Pruis laat een quasi-dramatische stilte vallen. Daarna barst ze in lachen uit. ‘Het is niet zielig, hoor. Het is gewoon wat het is.’

Wat is er zo leuk aan die levens?

‘Ze laten zich minder gelegen liggen aan wat er van ze wordt verwacht. Ze lopen niet op het voor hen uitgehakte pad. Uiteindelijk heb ik dat zelf misschien ook niet gedaan, maar ik heb daar lang, heel lang, over gedaan. Misschien vind ik hen moediger dan mezelf. Zij dachten: ik wil schrijven, en ze gingen schrijven. Maar bij mij was het ook karakter. Ik sta zo veel schuchterder in het leven dan ik denk dat zij staan.’

En jij liep wel op het uitgehakte pad.

‘In zekere zin wel. Door die baan bij de Rekenkamer, maar ook door een gezin te beginnen, kinderen te krijgen.’

Deed je dat omdat je dacht dat dat moest?

‘Ja. Ik schijn een keer in een interview gezegd te hebben dat ik, als het aan mij had gelegen, nooit kinderen had gekregen, en mijn zoon begint daar nog regelmatig over, dus dat durf ik niet nog een keer te zeggen. Ik had nu eenmaal een man van wie ik wist dat hij kinderen wilde. Als ik hem wilde, was dat het pakket waar ik voor tekende.’

Marja Pruis. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

En je wilde hem.

‘Ja, want ik was al ontzettend lang verliefd op hem, dus toen hij mij ook bleek te willen, was dat duidelijk. Ik hoorde bij hem en het stichten van een gezin hoorde bij ons. Ik vind het in de liefde belangrijk om trouw te blijven aan het gezamenlijke verhaal. Ik heb nooit de behoefte gehad om dat met iemand anders te herhalen. Voor die generatie vrouwen waar we het net over hadden is het nog maar de vraag, of ze kinderen willen. Niña heeft een kind, maar hij wordt niet grootgebracht in een voor de hand liggende huiselijke samenwoonvorm. Niet dat ik het anders had gewild, hoor – ik ben nergens zonder mijn huiselijke samenwoonvorm.’

In je boeken heb je het over ‘spanningen tussen de meedogenloosheid van de schrijver en de instincten van de moeder’.

‘Ik had sterk het idee dat ik iets moest bevechten, toen ik moeder werd. Maar ik heb het niet als frictie ervaren, het zette me juist op scherp. Ik werd er heel actief van, het moederschap maakte me zuiniger met mijn tijd. Zorgen is zwaar, maar het geeft ook een verlichtend gevoel, omdat je zelf niet meer het middelpunt van de aarde bent. En je kunt het je niet veroorloven om cynisch in de wereld te staan, als je levens hebt voortgebracht. Het is gek dat het ook weer allemaal voorbijgaat. Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe het was om met mijn kinderen in huis te wonen.’

Vond je het leuk, die tijd met kleine kinderen?

‘Voor mij is alleen-zijn wel een soort ideale toestand, en kinderen zijn er altijd. En dan moet je ook nog eens oplettend zijn, terwijl het mijn natuurlijke neiging is om weg te dromen en de andere kant op te kijken. Ik was mezelf de hele tijd aan het aanzetten, dat vergde veel. Dus ja, ik was moe, en tegelijkertijd denk ik: wat een gezeur, had gewoon een derde genomen, dan had je nog zo’n goddelijk wezen gehad.’

Je dochter heeft een kind, je bent oma. Hoe vind je dat?

‘Ik vind het woord oma echt héél erg lastig. Dat vind ik kinderachtig van mezelf, maar ik kan er niks aan doen. Mijn kleinzoon kan gelukkig nog niet praten. Ik ga ook niet tegen hem zeggen dat hij geen ‘oma’ mag zeggen, dat wordt te spastisch. Ik moet me eroverheen zetten.’

Waarom is oma lastig?

‘Oma, dat is bijna alsof je in een karikatuur bent veranderd. Oma heeft een grijs knotje en is aan het breien, oma heeft geen lichaam meer, oma is een en al schoot. En ik weet niet, eerlijk gezegd, of ik het aankan als jij in jouw stuk gaat opschrijven dat ik oma ben. Laatst was ik ergens op een bijeenkomst met Mensje van Keulen, en die was blij aan het vertellen over haar kleinzoon, en toen ze vroeg of ik kleinkinderen had, zei ik gewoon glashard nee. Hahaha. Het kwam ook doordat ik daar met een vriendin was, tegen wie ik nooit had gezegd dat ik een kleinkind had, dus ik dacht: dit wordt te ingewikkeld, ik zeg gewoon nee. Waarom moet je altijd alles maar zeggen? Het stomme is wel, ik ben katholiek opgevoed, dat ik mezelf dan meteen Petrus voel die het bestaan van Jezus ontkent. Ik doe mijn kleinzoon onrecht! Maar ja, dan is het al te laat. En ik wil niet dat je het in je stuk zet!’

Hm.

Echoot: ‘Hm.’ Blik op de kop koffie in haar hand. ‘Heb ik er nou al melk in gedaan?’

Iets later: ‘Het heeft iets gek kunstmatigs. Jij mag me alles vragen en ik voel me best een beetje aan jou overgeleverd. Ik wil open het gesprek in, niet wantrouwend zijn. Maar ik wil het natuurlijk wel graag lezen van tevoren. Kan ik dan zeggen: ik wil dit er liever niet in?’

Je kunt het altijd zeggen.

‘Maar ik voel bij jou dat je denkt: als het gezegd is, is het gezegd. Dus het is terecht dat ik me aan je overgeleverd voel.’

In je boek typeer je de interviews in Volkskrant Magazine als ‘same shit, ander hoofd erbij’.

‘Wat ik ermee wil zeggen is dat het zogenaamd persoonlijke verhaal vaak op ongeveer hetzelfde neerkomt: ‘Ik ben eigenlijk heel onzeker, ik ben eigenlijk heel ongelukkig, ik ging door een crisis.’ Wat ik schrijf zijn mijn meest persoonlijke ontboezemingen – ik heb het zelf in de hand, en ik heb het zelf gestileerd, maar het is wel mijn maximale openhartigheid. Alles wat ik daar pratend aan toevoeg, is eigenlijk ruis. Ik kan het nooit zo goed zeggen als ik het heb opgeschreven.’

