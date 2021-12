Marijn de Koning, de eerste vrouwelijke verslaggever van het NOS Journaal, wist precies hoe ze het hebben wilde

Marijn de Koning

Marijn de Koning wilde dat de dingen gingen zoals zij prettig vond. ‘In haar auto werd gereden met open dak, of jij nou een dubbele longontsteking had of niet’, lacht vriendin Violet Falkenburg. Marijn de Koning vond ook dat zij volstrekt niet anders kon borrelen dan met twee gin-tonics met ijs, daarna één glas witte wijn en dan bij het diner rood; ‘ze nam dus voor de zekerheid haar eigen gin mee’.

Dat ze in 1978 de eerste vrouwelijke verslaggever van het NOS Journaal werd, was voor haarzelf kortom niet echt speciaal: dit was wat ze wilde en dat moest dan gebeuren. In een geruchtmakend interview met Frénk van der Linden somde ze op wat daar voor iemand met haar intellect de moeite waard was: ‘Kijk, léúk is met Lubbers meegaan naar Midden-Amerika, léúk is cultuur (…) maar de eerste echte winterdag en de kerstverkoop… vreselijk.’ Ook de jaarlijkse gipsvlucht was haar een gruwel. Ze probeerde altijd vrij te nemen op dagen ‘dat die dingen dreigen’.

Nakomertje

Marijn de Koning werd in 1943 geboren in Brussel, een nakomertje met twee broers. Haar vader was er verkoopleider bij een fabriek voor medische apparatuur. Nadat ze waren teruggekeerd naar Nederland, schreef ze op haar 13de voor de jeugdpagina van het Utrechts Nieuwsblad: ‘Negen van de tien keer begon een artikel met ‘Ik’ ’, zei ze tegen Frénk van der Linden. Op reportage duwde ze als tiener mensen opzij, ‘ik moest absoluut voorop lopen (...) Gênant gewoon.’

Na de hbs studeerde ze sociologie en rechten. Bij het Utrechts Nieuwsblad ontmoette ze Jelle van der Zee, met wie ze op haar 23ste zou trouwen. Het huwelijk duurde tien jaar. Zij ging bij Het Parool werken, nadat ze een eerste aanbod had afgewezen omdat ze vond dat ze te weinig ging verdienen. Dat bod ging toen omhoog.

Marijn de Koning is daarna nooit meer getrouwd, wel had ze relaties die lang konden duren, zoals met een getrouwde zakenman die plotseling overleed. ‘Dat was de grote liefde van Marijn, aan wie ze nog een heel boek heeft gewijd’, zegt haar neef Carsten de Koning. Het boek verscheen in eigen beheer. ‘Ze werd niet gemakkelijk verliefd, maar áls ze het werd dan liep ze over, dan schreef ze gedichten en liet het iedereen weten.’

Bij het NOS Journaal berichtte ze over justitie, kunst, volksgezondheid, en reisde ze naar Libanon, Suriname, Tanzania. Dat ze zeven jaar later weer vertrok, had vermoedelijk ook te maken met ‘het gewraakte interview’ met Van der Linden, zegt Violet Falkenburg. Daarna werkte ze als zelfstandig communicatieadviseur.

Gemeenteraad

In haar woonplaats Baambrugge zat De Koning al tijdens haar Journaal-tijd voor D66 in de gemeenteraad. In 1994 werd ze gekozen in de Tweede Kamer. Ze was D66-woordvoerder media, defensie en economische zaken en raakte even in opspraak toen De Telegraaf meldde dat ze minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma zou hebben gevraagd wat vervelende verkeersdrempels in haar dorp te verwijderen. Marijn de Koning zag het probleem niet: de minister was toch een vriendin? Het waaide over. Vier jaar later zakte De Koning op de kandidatenlijst en werd ze niet herkozen.

Op 30 november overleed ze, 78 jaar oud, aan een herseninfarct. ‘Een uitbundige, rusteloze lieverd’ volgens haar neef Carsten. Had ‘honderden’ vrienden, zegt Violet Falkenburg. Zij maakte voor de 70ste verjaardag van De Koning nog een video, waarin die vrienden iets over haar zeiden. Daar kwam ‘frappant vaak’ hetzelfde uit: ‘Ze kon lastig zijn en verwend, maar wat wás ze vrolijk, aandachtig en geweldig.’