Maria Vlieger (100 jaar): ‘Waarom ik niet getrouwd ben? Boeren trouwden vroeger onderling, de armen bleven over’

Maria Vlieger: ‘Heeft Poetin dan niets geleerd van alle oorlogen die al zijn gevoerd?’ Beeld Aurélie Geurts

De verlegen Maria Vlieger woont op nog geen tien kilometer afstand van haar geboortedorp, in een verzorgingshuis in Middelburg. Bij binnenkomst in haar kamer valt het oog meteen op een grote zwart-witfoto van haar ouders met hun zes kinderen, eind jaren twintig van de vorige eeuw. Maria’s moeder en drie oudere zussen zijn uitgedost in de klederdracht van het Zeeuwse eiland Walcheren met bloedkoralen halskettingen – de kleine Maria niet. ‘Mijn moeder had geen zin om wéér een nieuw kostuum te naaien.’ En dat vond Maria wel best, want ze zag elke ochtend hoe haar zussen hun bovenlijf puffend in het strakke jak wurmden en de lange haren onberispelijk onder het kanten mutsje moesten zien te draperen.

Ze had nooit gedacht op haar 99ste nog in een verzorgingshuis terecht te komen, maar ze schikt zich er maar in, ‘want dan is het minder erg’. Soms giechelend vertelt ze haar levensverhaal.

Hoe is het om 100 jaar te zijn?

‘De jaren gaan vanzelf door en je huppelt er achteraan, daar hoef je niks bijzonders voor te doen. Als je niks mankeert en nog in staat bent wat te doen, is het leuk om 100 jaar te zijn. Ik kan nog lezen en handwerken, en ben net begonnen aan het haken van een roze varken. Ik had nooit gedacht dat ik in een verzorgingshuis terecht zou komen. Nadat ik 1,5 jaar geleden thuis was gevallen, kwam ik hier terecht. Dat vond ik helemaal niet erg, want ik dacht dat het maar voor even was en ik snel weer terug naar huis zou gaan. Ik woonde nog zelfstandig en dat ging heel goed, ik deed alles zelf. Maar door die val was mijn rechterbeen op twee plaatsen gebroken. De arts zei dat hij er niks aan kon doen. Nu kan ik nog maar moeilijk lopen en heb ik geregeld pijn. ‘Neem maar een paracetamolletje’, zei de arts, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Dus woon ik hier nog steeds.’

U bent een Zeeuwse. Weet u dat de meeste 100-jarige Nederlanders in Zeeland en Drenthe wonen?

‘O ja? Hoe armer, hoe beter je leeft, kennelijk. Wie arm is, moet alles zelf doen en is daardoor veel in beweging. Veel Zeeuwen en Drentenaren waren landarbeiders, veel buiten zijn is goed voor een mens. De anderen zaten maar sigaren en sigaretten te roken. Ik kende een rijke man die de ene sigaar met de andere aanstak. En weet je wat het ook is? De Zeeuw is niet zo kinderachtig. Als er iets is, ook bij kinderen, dan zeggen we: dat gaat wel weer over. Zeeuwen zijn van: niet klagen maar dragen. Zelf kom ik uit een sterk geslacht. Mijn grootmoeder is in de 90 geworden en mijn vader 102. Hij was een klein ventje, maar nooit ziek.’

Bent u in armoede opgegroeid?

‘Het was een armoedige tijd, ja. Mijn vader was kleermaker en had een manufacturenwinkel aan huis. Hij maakte werkkleding voor boeren. We woonden in een klein huisje in het dorp Meliskerke, met een bedstee beneden in de huiskamer, waar we met zijn vieren in sliepen: twee beneden en twee daarboven in de kribbe. Op de eerste verdieping waren nog twee slaapkamers voor mijn ouders en twee broers. Er was ook nog een klein kamertje voor mijn grootmoeder, die bij ons inwoonde. We aten uit onze moestuin: aardappelen en groente. Vlees kwam een enkele keer op ons bord, als er een noodslachting was geweest van een koe die bijvoorbeeld in de sloot was gevallen. Dat vlees was goedkoop. Geld voor iets extra’s was er nooit. Boerenkinderen hadden altijd snoep, wij nooit. Als we dat onze moeder vertelden, zei ze dat ze zelf wel snoepjes ging maken. Dan bakte ze spekjes. Wij hadden geen flauw benul dat dat helemaal geen snoep was.’

Hoe was het voor u om geen relatie en eigen gezin te hebben?

‘Ik heb maar een keer een jongen gehad in mijn leven. Zijn naam weet ik niet meer.’ (Giechelend:) ‘Het was geen succes. Daarna ben ik niemand meer tegengekomen. Ik had er geen moeite mee. Ik was altijd eigen baas en kon doen wat ik wilde. Als ik bij mijn broer kwam en zijn kinderen kwamen op mij af gevlogen, dan genoot ik daar altijd erg van. En dan dacht ik weleens dat ik een eigen gezin leuk had gevonden, maar aan de andere kant: als je eens wist wat er achter al die deurtjes allemaal gebeurt, dan ziet dat er niet altijd even best uit: ruzies, scheidingen.

‘Van ons zessen zijn er maar drie getrouwd, een broer en een zus zijn ook alleen gebleven. Ik weet niet wat er scheelde, misschien waren ze bang voor ons? Mijn moeder had parkinson, misschien vreesden ze dat als je met een van ons trouwde, je kinderen die ziekte ook zouden krijgen.

‘Weet je wat het ook is? Vroeger trouwden boeren onderling, de arme mensen schoten over. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer zo.’

Genoot u van uw vrijheid?

‘Ik had een druk leven. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt als handwerkjuf en later als kleuterjuf. Ik genoot van al die leuke kinderkoppies. Mijn eerste baan was kleuterleidster in Yerseke. Daarna werkte ik tot mijn pensioen op een school voor bijzonder lager onderwijs in Goes, waar ik een eigen woning had. In het weekend was ik altijd bij mijn ouders om voor mijn moeder te zorgen. Ze was al jong ziekelijk. Als kind al kreeg ik taken in het huishouden omdat zij het niet aankon. Ik was 8 jaar toen ik met stoffer en blik het tapijt schoonveegde – stofzuigers waren er nog niet – en aardappels leerde schillen. Dat waren mijn taken. Toen mijn moeder op haar 55ste de ziekte van Parkinson kreeg, ben ik met mijn andere ongetrouwde zus voor haar gaan zorgen tot ze ongeveer twintig jaar later stierf. Daarna ben ik in mijn vrije tijd voor mijn vader gaan zorgen. Hij is tot zijn 90ste blijven werken. En was al op zijn 10de begonnen als kleermaker.’

Een familiefoto uit eind jaren twintig van de vorige eeuw. Maria’s moeder en haar oudere zussen in Zeeuwse klederdracht, zijzelf in het wit. Beeld Aurélie Geurts

Welke herinneringen heeft u aan uw eigen schooltijd?

‘Meliskerke is een klein dorp, dus we hadden maar één kleine school met hervormde en gereformeerde kinderen door elkaar. De school had net een klas aangebouwd, toen de oudgereformeerde gemeente, die heel streng in de leer was, besloot een eigen school te beginnen. Ze wilden hun eigen koninkrijkje. Dat vond ik raar. Eerst gingen alle kinderen uit het dorp naar dezelfde school, en toen kwam er ineens een splitsing. De nieuwe school leidde tot een oorlog tussen de oudgereformeerden en de andere kinderen. Ze gingen met elkaar vechten, met zelfgemaakte sabels. Na een paar dagen was het voorbij. Zo zie je hoe je haat kunt kweken, zelfs tussen kinderen, als je je afscheidt omdat je de anderen niet accepteert.’

Wat vindt u de grootste verandering in het onderwijs de afgelopen honderd jaar?

‘De kinderen. Die zijn veel volwassener dan vroeger, toen ze klein werden gehouden door hun ouders. Het zal ook komen doordat ouders zelf wereldwijzer zijn dan ooit. De woordenschat van kinderen is vele malen groter geworden.’

Was u een strenge juf?

(Giechelt)‘Ik was onstreng. Ik deed mee met de kinderen. Als ze tikkertje speelden, was ik degene die ze moesten hebben en dan renden ze in een lange sliert achter mij aan. Een andere juf berispte mij: je moet niet met ze meespelen. Ik dacht: bemoei je met je eigen zaken.’

Wat maakt iemand een goede onderwijzer?

‘Die moet elk kind zien en leren begrijpen. Je moet dus goed opletten hoe het kind zich gedraagt naar anderen toe en hoe het voor zichzelf is. Het is belangrijk stille kinderen niet over het hoofd zien, maar te achterhalen waarom ze zo stil zijn. Er is dan namelijk altijd iets aan de hand. Een stil kind nam ik even apart, dan vroeg ik of het pijn had. Schudde het kind zijn hoofdje, dan vroeg ik of pappa of mamma ziek was. Als het dan weer ‘nee’ schudde, vroeg ik of er thuis ruzie was, want dat was dan meestal het geval, wist ik uit ervaring. Ik legde uit dat pappa’s en mamma’s het soms moeilijk hebben, zodat het kind het een beetje kon begrijpen. Het is belangrijk dat elk kind ervaart dat het zijn onderwijzer kan vertrouwen.’

Hoe kijkt u aan tegen de tijd waarin we nu leven?

‘De armoede uit mijn jeugd is er gelukkig niet meer. Maar tegenwoordig heb je meer mensen die rijk zijn en alleen maar rijker en rijker willen worden.’(Ze maakt een graaiend gebaar.) ‘Dat vind ik geen verbetering. De verschillen met anderen worden groter. Rijken die huizen opkopen en duur verhuren vind ik gemeen, want ze buiten mensen met minder geld uit om er zelf nóg rijker van te kunnen worden. Ik ben jaren met de collectebus langs de deuren gegaan voor goede doelen en dan viel mij altijd op dat de rijksten het minst gaven.’

Zou u nu, in deze welvarende tijd, jong willen zijn?

‘Nee. Ik kan niet zeggen dat ik een akelig leven heb gehad, helemaal niet. Ik wil zo gauw mogelijk weg, naar een nieuwe wereld waar gerechtigheid is.’

Volgt u het nieuws, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

‘Ik snap niet waar Poetin met zijn uitgestreken gezicht mee bezig is. Heeft hij dan niets geleerd van alle oorlogen die al zijn gevoerd? Het leidt alleen maar tot ellende, vooral voor de kinderen. Een mens is een eigenaardig beest.’

Maria Vlieger

Geboren: 1 september 1921 in Meliskerke

Woont: in een verzorgingshuis in Middelburg

Beroep: onderwijzeres

Familie: veertien tantezeggers