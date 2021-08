‘Maratom’ was een gangmaker en een briljant gebruiker van algoritmes

Tom Voûte.

Hij legde een WhatsAppgroep aan met wildvreemden die net als hij allemaal op 3 maart jarig waren. Hij ging elke dag zwemmen in de rivier achter zijn huis, en als het vroor ging hij, watertrappelend in een wak, met een schaatser op de foto. Hij bedacht het fenomeen nummerburen, mensen van wie het laatste cijfer van hun telefoonnummer één cijfer scheelde met dat van hem, en belde ze vervolgens allemaal op.

Het is zomaar een greep uit de vele verhalen die vrienden en familie van Tom Voûte memoreren, verhalen die tekenend zijn voor zijn originele geest, zegt zijn vriend Ernst van der Putten: altijd nieuwsgierig naar wat anderen meemaakten, dagelijks contact met jan en alleman over wat hij had ontdekt of wat hem bezighield, een gangmaker die niets leuker vond dan mensen bij elkaar brengen en zijn kennis te delen. ‘Hij kon je te pas en te onpas toevoegen aan allerlei WhatsApp- en Telegramgroepen. Soms stapten mensen daar weer uit, dan was hij oprecht verbaasd’, zegt Van der Putten.

Tom werd geboren in Den Haag, als oudste van drie kinderen. Tijdens zijn studie bestuurlijke informatica in Rotterdam ontwikkelde hij samen met een vriend een algoritme om bij Black Jack bij het kaarten tellen de uitkomst te maximaliseren. ‘Ze leerden het uit hun hoofd om vervolgens nacht na nacht het casino kapot te spelen’, vertelt Van der Putten. ‘Dat leverde in de beginfase fraaie winsten op. Maar het casino sloeg terug, met gratis drank, waardoor de heren de tel kwijt raakten, evenals hun laatste centen.’

Het bleek het begin van een briljante carrière. Tom, razend slim en gefascineerd door verbanden en patronen, ging ook buiten het casino, op de financiële markten, op zoek naar inefficiënties. Hij ontwikkelde een computerprogramma dat onvolkomenheden automatisch opspoorde en vervolgens handelde. Bij beurshandelshuis IMC werd hij een van de grondleggers van de algoritmische handel in aandelen, het bedrijf zond hem een aantal jaren uit naar Hongkong.

Toen zijn oudste dochter naar de middelbare school moest, keerde hij met zijn gezin terug en ging wonen in Abcoude. Na de scheiding die volgde, besloten hij en zijn ex-vrouw vlak bij elkaar te blijven wonen zodat hun drie kinderen (twee dochters en een zoon) heen en weer konden lopen. Zijn prachtige huis heette Binnenrust en dat was eigenlijk een naam die niet paste, zegt zijn vriend Ernst. ‘Want als hij iets niet had, was het innerlijke rust.’

Alles wat hij aanpakte, deed hij intensief, vertelt zijn jongere broer Jan Reinier. Toen hij tijdens zijn studie ging roeien en aan zijn conditie moest werken, ging hij marathons lopen. Hij liep er meer dan twintig (wat hem onder vrienden de bijnaam Maratom opleverde) en later ook ultramarathons. Na de dagelijkse trainingen in de rivier achter zijn huis deed hij mee aan het NK en het WK ijszwemmen. Als fan van popband Van Dik Hout werd hij meteen voorzitter van de fanclub. En zijn liefde voor hardrockband AC/DC leidde hem naar concerten over de hele wereld. ‘Daar zocht hij dan weer vrienden op, want die had hij op elk continent.’

Zijn intense leefstijl had ook een keerzijde: Tom had de laatste jaren last van donkere perioden. Voor de man die altijd voor iedereen klaarstond, werd het leven op 3 juli zelf te zwaar. Op zijn begrafenis citeerde een van zijn vrienden een oude wijsheid uit het taoïsme: ‘Zijn kaars gaf twee keer zoveel licht, maar brandde daardoor ook twee keer te kort.’