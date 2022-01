Maike Meijer schreef een hit, maar kan er nu niet écht van genieten

Maike Meijer Beeld Ivo van der Bent

Het zou een feestmaand moeten zijn en ergens is het dat ook wel. Maike is overkomen waar iedere debuterende schrijver van droomt: een monsterhit neerpennen – en tekenen trouwens, niet eerder werd de overganggaande vrouw zo pijnlijk uitgebeeld. Ruim 120.000 exemplaren van Wen er maar aan verder heeft die cover haar een plek op een vrachtauto van de drukker opgeleverd, die als een soort frisdrankgigant door Nederland rijdt. Haar pr-team stuurde Maike daar deze week een filmpje van, dikke tranen, niet te geloven, eat that, menopauze. Ter grote dank knutselt ze nu in de dagen voor Kerst mini-vrachtwagens in elkaar, cover erop, fles champoepel erbij, feestlunch in het verschiet, dat gevoel.

Maar écht genieten lukt niet helemaal. Er is ook nog een zwarte wolk, eentje waaruit ellendige vragen neerregenen. Brandt dit soort riet wel in een crematieoven? Zou ze vandaag nog een moorkop lusten of heeft ze geen trek? Besluit een lichaam als het op is werkelijk dat het dan ook góéd is? Fijn dat ze zo opgewekt is over haar euthanasie, maar hoe werkt dat precies? Bron van het sombere weer is Maikes schoonmoeder, mama van man Marc, zeer geliefd familielid, prachtmens, vandaag, vroeger en ook na zondag als de dokter is geweest. Alles is gezegd, hun laatste Sinterklaas was moeilijk, maar mooi. Zij in haar bed, Maike, Marc en de twee zoons ernaast, het feest gewoon volgens traditie: ‘We doen altijd de surprise-in-een-uurtje. Je gooit allemaal knutselspullen in een kamer, trekt ter plekke lootjes en dan gaat de stopwatch aan: iedereen heeft precies een uur om een surprise en gedicht te maken. Vanwege de tijdsdruk kan niemand echt in een serieuze modus komen, maar dat leidt altijd wel tot heel oprechte resultaten.’

Er passeerden in al die jaren gesneuvelde gordijnen, pompoenen, venijn in teksten, gegier, precies zoals het hoort en oma was erbij. Maar dit keer maakte het gezin samen één surprise, de laatste voor haar, een hemeltaxi versierd met alles wat haar lief was. Moeders blij, zo goed bedacht zeg, de rest dacht aan zondag.

Nou kom, waar is de lijm?