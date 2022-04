Maggie Nelson schreef een boek over vrijheid (die volgens haar eigenlijk niet bestaat): ‘Schrijven verjaagt de angst’

Maggie Nelson: ‘Wat ik interessant vind, is hoe mensen schipperen, elke dag opnieuw. Ze willen voor zichzelf zorgen én voor anderen, ze willen vrij zijn van verplichtingen én ze willen verplichtingen nakomen.’ Beeld ANP / Redux Pictures

Misschien, denkt de Amerikaanse schrijver, dichter, essayist en denker Maggie Nelson (48), komt het doordat ze het kind is van ouders (‘niet per se hippies’) die naar San Francisco verhuisden tijdens de Summer of Love, waardoor zij, te laat geboren in 1973, de veelbesproken bevrijdende jaren zestig mooi misliep. Zie hier de mogelijke basis voor haar interesse in de ingewikkelde kwesties rond het begrip ‘vrijheid’ en misschien wel de reden van bestaan voor haar nieuwste essaybundel, On Freedom, die deze week in Nederlandse vertaling verschijnt als: Over vrijheid – In kunst, seks, drugs en klimaat.

Nelson, die videobelt vanuit haar smaakvol ingerichte werkkamer in haar huis in Los Angeles, kreeg internationale bekendheid door haar bestseller The Argonauts (2015), waarin ze schrijft over de geboorte van zoon Iggy, die ze kreeg met haar partner Harry Dodges. Dodges injecteert in datzelfde boek testosteron en ondergaat een mastectomie – Harry (geboren als Wendy) wil geen borsten meer. Zeer persoonlijke ontboezemingen over zwangerschap, genderfluïditeit, bevalling, liefde en seks gaan in dat boek moeiteloos samen met maatschappijkritiek, op de diepgewortelde binaire tegenstellingen bijvoorbeeld (man-vrouw, homo-hetero). Daar doorheen weeft Nelson bijna achteloos citaten van theoretici en filosofen als Ludwig Wittgenstein, Susan Sontag en Judith Butler.

Dit mag ingewikkeld klinken; het werkt geweldig. The Argonauts won in 2015 de National Book Critics Circle Award en werd een New York Times-bestseller. Nelson ontving in 2016 de Mac Arthur Fellowship- beurs, ook wel bekend als ‘genius grant’. In Nederland kreeg haar veel eerder verschenen, maar pas vorig jaar vertaalde boek Bluets (2009) een cultstatus – de Volkskrant koos het als een van de beste boeken van 2021. Ook in dit boek mengt Nelson genres ingenieus door elkaar: bespiegelingen over de kleur blauw vloeien samen met diep deprimerende gevoelens over een verloren liefde, seksuele verlangens, verdriet over een zwaargewond geraakte vriendin, psychologie en filosofie en dat opgetekend in 240 korte bespiegelingen, van soms niet meer dan een zin.

Over vrijheid is wat vorm betreft een traditionelere essaybundel, nagenoeg niet autobiografisch, en vol verwijzingen naar literatuur en wetenschappelijk onderzoek – het boek sluit af met 62 pagina’s literatuurlijst en eindnoten. Dat heeft haar ook kritiek opgeleverd in bijvoorbeeld The Guardian (‘Dit boek ontbeert narratieve urgentie (…) tempo en toon zijn steeds hetzelfde’), maar in diezelfde krant schreef een andere criticus: ‘Wat dit boek zo opwindend maakt, is de evenwichtsoefening, waarbij Nelson erin slaagt om álles in twijfel te trekken en tegelijkertijd te blijven geloven in de waarden (verlangen, artistieke vrijheid, complexiteit) die haar hebben gevormd.’ De Britse schrijver Olivia Laing noemt Nelson ‘een van de opwindendste Amerikaanse schrijvers van dit moment’.

Maggie Nelson: ‘Ik heb vrienden die zeggen: ik hoef niet in therapie, want ik heb er een boek over geschreven. Dat vind ik niet.’ Beeld John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

‘Er wordt veel in slogans gesproken, als het over vrijheid gaat’, zegt Nelson. ‘In de covidpandemie, bijvoorbeeld. ‘Denk aan anderen’ en ‘Wees niet egoïstisch’ zouden dan staan tegenover: ‘Ik wijs de maatregelen af in naam van de individuele vrijheid.’ Dat is te simpel. Wat ik interessant vind, is hoe mensen schipperen, elke dag opnieuw. Ze willen voor zichzelf zorgen én voor anderen, ze willen vrij zijn van verplichtingen én ze willen verplichtingen nakomen, als ze maar het gevoel krijgen dat ze daar niet toe worden gedwongen.

‘Dus dat miste ik, een manier om te zeggen: vergeet die slogans, kijk naar de complexe ambivalentie rond vrijheid en onvrijheid. De psychoanalyticus in mij dacht steeds: een staat van totale bevrijding bestaat niet, dat doet geen recht aan de complexiteit van onze psyche.’

Als leidraad voor haar essays in Over vrijheid gebruikt Nelson onder meer het onderscheid dat de Franse filosoof Foucault maakt tussen bevrijding en vrijheid: ‘bevrijding (opgevat als een daad van een bepaald moment) en vrijheidspraktijken (opgevat als blijvende noodzaak)’. Behoedzaam en precies formulerend (en analyserend, en citerend) zoekt ze op vier terreinen – kunst, seks, drugs en klimaat – naar de betekenis hiervan.

In het hoofdstuk over kunst buigt Nelson zich over de gevaren van zelfcensuur, bijvoorbeeld als ze schrijft over Dana Schutz’ schilderij Open Casket, een afbeelding van de in 1955 in Mississippi gelynchte Emmett Till, een Afro-Amerikaanse jongen van 14. Het schilderij werd in 2017 opgehangen in het Whitney Museum en riep een storm van woede op (Schutz is wit), waarover later meer. In het gedeelte over seks stelt ze dat de #MeToo-verhalen geen ruimte bieden voor vrouwelijk verlangen en genot, en dat macht en ongelijkheid vaak onderdeel zijn van seksualiteit. In het drugsgedeelte onderzoekt ze literatuur over verslaving en in het slothoofdstuk gaat het over de opwarming van de aarde, over hoe de oplossingen voor het klimaatprobleem onvermijdelijk botsen met onze vrijheden.

Over dat laatste, niet heel opwekkende gedeelte zegt Nelson (lachend): ‘Schrijven is nooit fun. Je zit uren in een stoel en krijgt nekpijn! En dan ben ik ook nog een schrijver die altijd de moeilijkste en donkerste plekken opzoekt. Bluets gaat over depressie, over drinken, over suïcidale gedachten. Ik heb eerder twee boeken geschreven over mijn tante Jane, die is vermoord in 1969. Ik ben opgevoed in de schaduw van die gebeurtenis, ik was een bang kind. Die boeken schreef ik omdat wilde uitzoeken waarom ik me voelde zoals ik me voelde.

‘Het schrijven is dan wel geen fun, maar elk boek verandert mijn houding ten opzichte van het onderwerp. Dankzij het schrijven begrijp ik meer over mijn familie, over mijzelf. Er is een Amerikaanse psycholoog, Silvan Tomkins, en van hem is de term ‘burn out the fear response’. Dat begrip heeft me erg geholpen. Ik dacht: zie je wel, schrijven is niet per se louterend, maar het verjaagt de angst. Het is vergelijkbaar met iets waar je bang voor bent twintig keer hardop herhalen tegen de spiegel. Bij de twintigste keer dat je het zegt, ben je minder bang.’

Gaan al uw boeken uiteindelijk over ‘vrij zijn’?

‘Op een bepaalde manier denk ik van wel, maar ik zou het niet ‘vrij zijn’ noemen. Het gaat voor mij meer over hoe je leert inzien in welke valkuilen je trapt, door welke denkbeelden je wordt bekneld. Zoals binair denken, bijvoorbeeld. De vraag is: hoe kun je die beperkingen omkeren? En ik besteed veel tijd aan de zoektocht naar de juiste vorm om mijn gedachten naar buiten te brengen.

‘Ik denk dat ‘vrij zijn’ net zoiets is als mediteren. Over mediteren is de misvatting dat je geen gedachten mag hebben. Nee, je probeert slechts je gedachten op te merken, want we kunnen helemaal niet ontsnappen aan het feit dat we denken. Dus nee, we kunnen niet helemaal vrij worden, maar dan denk ik aan de Franse filosoof en essayist Ronald Barthes, van het geweldige boek Le Neutre.

‘We denken vaak dat er twee keuzes zijn, maar Barthes zegt: er is een derde manier, waar je gewoon nog niet op was gekomen. Dat levert dus niet de totale bevrijding op, maar kan wel werken als een nooduitgang. En daar zoek ik al mijn hele schrijversleven naar, naar die ene vorm of manier van opschrijven die ik kan gebruiken, omdat de gebruikelijke manieren voor mij niet werken.’

Bluets en De Argonauten bevatten meer autobiografische elementen, Over vrijheid meer theorie: hoe kiest u die vorm?

‘Dat is niet van tevoren bedacht. Bluets had net zo goed een boek kunnen zijn met alleen kale feiten over de kleur blauw, Over vrijheid had heel persoonlijk kunnen uitpakken. Maar Bluets had een motor nodig. Waarom zou je doorlezen als de vraag van het boek alleen was: kan schoonheid belichaamd worden door een kleur?

‘Ik wilde iets zeggen over hoe esthetiek behouden blijft in een depressie. Ik bedoel, ik wás depressief, maar het boek moest de stem laten horen van een depressieve ik-persoon met een gebroken hart, die getuige is van de extreme pijn van haar vriendin die een ernstig ongeluk heeft gehad en die tegelijkertijd esthetische ervaringen beschouwt. Hoe dat precies op papier komt, beslis ik tijdens het schrijven. Dan zet ik mijn lezerspet op en denk: wat is saai, wat is ontroerend, welke zinnen klinken levendig? Ik omcirkel de interessantste zinnen en begin dan op een nieuw vel met alleen die zinnen erop. Zo schrijf ik verder en kijk ik waar ik uitkom.’

In besprekingen van Over vrijheid gaat het meermalen over de ‘Nelsondraai’, een term die karakteristiek te noemen is voor Nelsons schrijven in dit boek. Een voorbeeld is de passage in het hoofdstuk over kunst waar ze schrijft over de eis om het Open Casket-schilderij van Dana Schutz te verwijderen uit het museum. Ze zegt daar dat het verweer van de curatoren dat ze ‘absolute vrijheid’ zouden moeten hebben over wat ze er vertonen, een drogreden is: volgens Nelson heeft niemand ooit absolute vrijheid om wat dan ook te doen. Nelson heeft sympathie voor wie vindt dat de witte kunstenaars ‘ruimte, aandacht en financiële steun krijgen voor werk dat misschien niet direct aanstootgevend is, maar op z’n minst een beperkt of toondoof begrip blijkt van kwesties waar andere mensen al hun hele leven mee worstelen.’

Dan de draai: ‘Ik denk dat je dit alles kunt constateren zonder dat dit meteen betekent dat een dergelijk werk geen kunst is, dat het ondubbelzinnig schadelijk is, dat het verwijderd dient te worden of niet zou mogen bestaan.’

Maggie Nelson: ‘Mijn schrijven is een soort denken in het openbaar, waarbij ik absoluut ook scherpe standpunten inneem. En soms laat ik iets onbeslist. Het is denken met een open einde, dat zich probeert af te keren van moralisme.’ Beeld John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

Kort gezegd zegt u daar: het ene is waar, maar het tegenovergestelde óók. Dat zou betekenen dat er geen antwoord is, geen goed of slecht. Is dat nooit een probleem?

‘Ik geloof niet dat ik in mijn boek twee kanten van een kwestie laat zien en de lezer in verwarring achterlaat. Mijn schrijven is een soort denken in het openbaar, waarbij ik absoluut ook scherpe standpunten inneem of betoog waarom iets wel of niet werkt. En soms laat ik iets onbeslist. Het is denken met een open einde, dat zich probeert af te keren van moralisme. Kijk, als je een politieke agenda hebt en je wilt dat iets stopt, of dat iemand gecanceld wordt of zelfs vervolgd, dan moet je zeggen: dit is fout, dit mag niet bestaan. Maar dat doe ik niet in dit boek. En ik merk dat dat soms frustrerend is voor lezers. Mensen zijn zo bezorgd.’

Heeft het ermee te maken dat iedereen zo bang is om fout te zitten in het publieke debat? Of andersom: iedereen wil zo graag het juiste zeggen? Komt die paniek daarvandaan?

‘Ik heb nog nooit in mijn leven een socialemedia-account gehad. Ik hou van de boekvorm, want voor mijn manier van denken, voor de paradoxen waarin ik ben geïnteresseerd, heb ik veel ruimte nodig om die uit te werken. Die laten zich niet samenvatten. Sommige schrijvers doen het goed op sociale media, maar voor mij is het niks. Voor mij is het belangrijk zo te kunnen schrijven, alle ruimte te nemen om te blijven denken.’

Dat doet me denken aan een citaat dat u gebruikt in Over vrijheid, van de Amerikaanse hoogleraar en feminist Donna Haraway: ‘Denken moeten we. We moeten denken.’

‘Denken is interessant, als woord. Misschien schrijf ik er nog eens een heel boek over. Ik vind het fascinerend wat mensen precies bedoelen als ze het over denken hebben. Voor sommigen betekent het intellectuele arbeid verrichten, voor anderen: pauzeren en overwegen. De Duitse filosoof Hannah Arendt noemde de nazi’s ‘niet denkend’ in haar beroemde boek over het proces tegen Eichmann in Jeruzalem. De Amerikaanse hoogleraar Jacqueline Rose heeft recenter geschreven over de relatie tussen ‘niet denken’ en de opkomst van autocratische machten.

‘Ik vroeg Rose in een interview onlangs wat ze bedoelde met ‘niet denken’. En, dat verbaasde me, haar omschrijving was totaal iets anders dan intellectuele arbeid. Haar definitie van denken is: in staat zijn psychische ambivalentie te verdragen.

‘Dat is moeilijk, om tegenstellingen te verdragen. Ik bedoel te zeggen, als de kritiek op dit boek, of welk boek dan ook, is dat het ‘alleen maar denken’ is, dan zeg ik: we weten hoe oorlog eruitziet, we zien dat nu elke dag, en ik zal altijd kiezen voor denken, elke dag opnieuw. In de Verenigde Staten is een stevige anti-intellectuele traditie die denkers omschrijft als masturbatoire types die betaald worden om zachte handen te houden. Maar daar kan ik me totaal niet in vinden, ik blijf daar onbewogen onder.’

In het laatste hoofdstuk over klimaatverandering citeert u de Amerikaanse filosoof en abolitionist Ralph Waldo Emerson: ‘En zoals alle tijden, is het een goede tijd, als we maar wisten wat we ermee moesten doen.’ Dat vond ik op een bepaalde manier een optimistisch citaat, in een hoofdstuk over een niet zo optimistisch stemmend onderwerp.

‘Er zijn mensen, en de boeddhistische milieuactivist Joanna Macy is een van hen, die deze tijd The Great Turning hebben genoemd, de grote draai, weg van de uitputtende, exploiterende relatie met de aarde. Weg van zaken waar de laatste vijfhonderd jaar bol van stonden: van de trans-Atlantische slavenhandel tot oliewinning. Ik denk echt dat die quote van Emerson klopt: als we maar wisten wat we moesten doen, als we maar wisten wat we nodig hebben om de goede kant op te draaien.

‘Je ziet het nu gebeuren bij jullie in Europa. Door de oorlog in Oekraïne is de gedachte: misschien moeten we nu werkelijk radicaal overschakelen naar nieuwe vormen van energieproductie, die een nieuw heden en een nieuwe toekomst kunnen schragen. Betekent het dat we het ook echt gaan doen? Nee. Betekent het dat er geen enorm lijden en verlies zal zijn? Nee. Voor mijn en jouw kinderen zal dit naar grote waarschijnlijkheid leiden tot angst en schaarste. Maar betekent dat dat het leven geen waarde meer heeft en we ons er niet over mogen verwonderen? Opnieuw: nee.

‘Ik voelde me optimistischer na het schrijven van dit hoofdstuk. Ik ben niet optimistisch over de temperatuurstijging, maar ik voel dat er een manier is om jezelf te verhouden tot dit angstaanjagende moment op aarde. En dat is dus niet: verlamd door angst en overmand door verdriet en paniek. Het helpt ons ook niet, om ons zo te voelen. Er is een andere manier.’

Is optimistisch het woord, als het gaat over vrijheid? Of over de toekomst? Heeft het boek u geholpen om te gaan met een onzekere toekomst?

‘Boeken schrijven is één ding, leven in onzekerheid is iets anders. Leren hoe te leven in onzekerheid moet ik op andere plekken in mijn leven doen dan tijdens het schrijven. Ik heb schrijversvrienden die zeggen: ik hoef niet in therapie, want ik heb er een boek over geschreven. Dat vind ik niet. Dat zou hetzelfde zijn als dat je een boek schrijft over liefde en verwacht dat alles vervolgens geweldig gaat in je relatie. Bovendien: je kunt heel goed worden in alle dingen die je alleen in een kamer doet. Dus hoe spiritueel wijzer je je voelt in die kamer, hoe sneller je bescheiden wordt als je de kamer weer verlaat.’

Ik was ontroerd door de laatste woorden in het boek: ‘Tot die tijd wil ik me geven, me volkomen geven: met heel mijn hart, zonder vluchtwegen.’ Wat betekent dat in uw dagelijks leven?

‘Ik denk dat het moment dat je voelt dat je vastzit, dat vreselijke moment waarin je geen uitweg ziet, ook het moment kan zijn dat de verandering nabij is. En daarmee heb ik het niet over een vrijheidsdrift die vooral een doodsdrift is, want dat is uiteindelijk de ultieme uitweg: we gaan allemaal dood.

‘Een grappige anekdote in mijn boek gaat over de tijd dat covid er net was en mensen uitspraken deden als: ‘Leef vrij, of sterf zonder masker.’ Historicus Jelani Cobb twitterde over de demonstranten die dit scandeerden: iemand moet ze vertellen dat dat elkaar niet uitsluit! Je kunt het allebéí doen; je hoeft niet te sterven. Dat wil ik zeggen met die laatste zin in het boek: ik wil niet ontsnappen aan het aardse bestaan, ik ga pas als het echt moet. En tot die tijd wil ik deel uitmaken van het leven, wil ik me eraan overgeven, met alle ellende die erbij hoort.

‘De vooruitzichten voor het klimaat zijn zo slecht dat het begrijpelijk is als je denkt: we zijn allemaal vervloekt, we kunnen beter geen kinderen krijgen, we gaan allemaal to hell in a handbasket. Maar ik wil niet op zoek naar ontsnappingswegen. Ik wil me niet voorstellen hoe het zou zijn om naar Mars te emigreren, of om mijn bewustzijn te uploaden naar de cloud. We zijn hier.’

Wie is Maggie Nelson? Maggie Nelson werd geboren in 1973 en groeide op in Marin County in Californië. Ze studeerde Engels aan de Wesleyan University in Connecticut en vertrok daarna naar New York, waar ze een dansopleiding deed en een PhD haalde in Engelse literatuur aan CUNY Graduate Center. Ze heeft op verschillende universiteiten en kunstacademies lesgegeven in schrijven, esthetiek, kunst en literatuur. Sinds 2021 is ze hoogleraar Engels aan de universiteit van Southern California. Ze schreef poëzie, essays, fictie en non-fictie. Bekende boeken van haar zijn: Jane – A Murder (2005), The Red Parts – A Memoir (2007), Bluets (2009), The Art of Cruelty – A Reckoning (2011) en The Argonauts (2015). Ze woont met haar partner Harry Dodges en hun twee kinderen in Los Angeles.

Maggie Nelson: Over vrijheid. Uit het Engels vertaald door Nicolette Hoekmeijer. Atlas Contact; 320 pagina’s; € 24,99.