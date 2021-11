Mag onze witte dochter cornrows?

Mijn dochter van 12, geboren uit twee witte ouders, wil dolgraag Afro-Amerikaanse haarstijlen, zoals cornrows en box braids. Haar vriendin, een meisje met Surinaamse roots, heeft ze ook. Moeten wij haar nu uitleggen wat culturele toe-eigening is en vertellen dat zij die vlechtjes daarom niet kan dragen? Ik wil haar de culturele achtergrond en pijnlijke geschiedenis van deze haarstijlen uitleggen en vertellen dat het voor sommige mensen gevoelig ligt als een wit persoon ze draagt. Maar creëer je hierdoor juist niet een tegenstelling tussen twee groepen mensen, terwijl zij daar zelf geen onderscheid in maakt?

Vrouw (38), Haarlem, naam bij de redactie bekend

Verdienmodel

Het heet culturele toe-eigening wanneer de ene cultuur traditionele elementen claimt uit de andere cultuur. Meestal zit er een verdienmodel aan vast en een naamsverandering, zoals het ‘Bo-Derek-kapsel’, een westerse benaming van traditionele cornrows eind jaren zeventig, vernoemd naar een blond sekssymbool in badpak met ingevlochten haar. Niemand vindt het erg als uw dochter cornrows draagt, zoals ook niemand bezwaar maakt wanneer u op een feestje salsa danst. Vraag de moeder van het vriendinnetje of zij uw dochters haar wil invlechten. Ze zal het leuk vinden.

Daniella Mercelina (53), Den Haag

Pijnlijke haarstijl

Een witte of zwarte dochter doet niet ter zake. Omdat haar vriendin, een meisje met Surinaamse roots, ze ook heeft? Je hoeft als ouders niks uit te leggen, ook niet wat culturele toe-eigening is. Deze haarstijl is zo pijnlijk, dan doet het er echt niet toe of een wit of zwart persoon ze draagt. En je creëert ook geen tegenstelling tussen twee groepen mensen.

Krijn Schoonderwoerd (64), Leiden

Koloniale moederland

Wij Nederlanders van kleur hebben taal, cultuur en andere (on-) hebbelijkheden van het koloniale moederland moeten overnemen. Maar dit kan ook omgekeerd – en vrijwillig. Mijn advies: laat uw dochter zich alsjeblieft ongedwongen een zwarte haardracht aanmeten. Tegenwoordig dragen cornrows en box braids bij aan het schoonheidsideaal van een wit pubermeisje. Wie had dat gedacht? Prachtig!

Esther Lalbahadoersing (54), Nijmegen

Kleurenblind

Ja, u moet als ouders uw dochter uitleggen wat culturele toe-eigening is en de daarbij behorende pijnlijke geschiedenis die maakt dat het voor sommige mensen gevoelig ligt als een wit persoon cornrows draagt. Een ‘kleurenblinde’ opvoeding – hoewel vaak goedbedoeld – leidt eerder tot ontkenning van maatschappelijke fenomenen zoals racisme en ongelijkheid tussen groepen dan tot inzichten die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Judi Mesman (47), Den Haag

Investering

Waarom bespreekt uw dochter haar haarwens niet met deze vriendin? Overigens moet uw dochter er rekening mee houden dat ze een flink aantal uurtjes bij de kapper zal zitten en dat box braids een fikse investering in materiaal kosten.

Marina Meijning (52), moeder van een dochter met Antilliaanse roots en permanente box braids, Nijmegen

Meebewegen

15 jaar geleden was mijn dochter 16 jaar. Ze zat een beetje in de krakersscene en wou dreadlocks. Ik zag daar geen probleem in en heb ze zelf bij haar gemaakt. Ze was er blij mee, heeft ze anderhalf jaar gedragen en heeft daarna haar koppie gemillimeterd! Is het niet juist de bedoeling dat we een beetje meebewegen met elkaar? Genieten van elkaars gebruiken, eten en opvattingen uitwisselen? Volgens mij ontstaat dan verbinding, iets waar behoefte aan is denk ik.

Annelies Wever 60 Hilversum

Heel vet

Ik ben zelf ook een dochter van twee witte ouders en besloot op mijn 27ste dat ik dreadlocks wilde; ik vind dit heel vet staan. Uw dochter heeft waarschijnlijk hetzelfde gevoel als ik: ze vindt cornrows (geïnspireerd door haar vriendin) heel vet staan. Wat is er mis met bewondering? Het is iets positiefs. Als er anderen zijn die moeite hebben met mijn dreadlocks, kunnen ze hier met mij over in gesprek gaan. Maar meestal krijg ik alleen maar leuke opmerkingen.

Nina Markus (27), Rotterdam

Over twee weken: Waarschuwen voor oudemensengeur? Ik zie en merk voor het eerst dat mijn ouders (allebei eind 60) oud beginnen te worden. Als ik tegenwoordig in mijn ouderlijk huis kom, ruik ik een overheersende ‘typische oudemensengeur’. Deze geur gaat overal in zitten. In hun spullen, in hun kleren, maar ook in míjn kleren als ik er ben geweest. Als zij zelf bij ons op bezoek zijn geweest, ruik ik het ook nog nadat ze weer naar huis zijn. Ik ken ze goed genoeg om te weten dat ze het heel erg ­zouden vinden als ik dit voor me zou houden. Maar ik wil ze ook niet kwetsen. Wat zou u doen? Vrouw (33) naam bij redactie bekend