Mag ik te innig omhelzen afkeuren?

Toen mijn Belgische lat-vriendin en ik verliefd op elkaar werden, had zij de gewoonte om vrienden en vriendinnen bij het komen en gaan innig te omhelzen. Zo innig dat haar borsten ruimschoots contact maakten. Zelf omhels ik alleen mijn dochter en mijn zus op deze manier, geen enkele andere vrouw. Na veel discussies is ze met dit gedrag gestopt. Dit heeft ze acht jaar volgehouden. Onlangs heeft ze het gedrag weer opgepakt. Zij vindt mijn calvinistische ideeën hierover niet van deze tijd. Ik gruwel ervan. Moet ik in haar gedrag berusten of moet ik de zaak op scherp zetten?

Man (74), naam bij redactie bekend

Juist waardevol

Ik heb met uw vriendin te doen. Het lijkt mij een warme, spontane vrouw, die door u wordt beperkt in het uiten van haar genegenheid tegenover vrienden. Wat verwacht u eigenlijk van uw vriendin? Mag zij alleen u omhelzen? Is zij uw bezit? En wat houdt u alles eng nauwkeurig in de gaten. Laat uw vriendin toch zichzelf zijn. Spontaniteit en warmte geven is een onderdeel van iemands persoonlijkheid. In mijn ogen zijn dat hele waardevolle eigenschappen. Kunt u dat niet accepteren, laat haar dan gaan.

Will Hoornstra (68), Havelte

Wantrouwt u haar?

Uit uw houding spreekt een zeker wantrouwen: alsof uw vriendin andere redenen heeft dan gewoon een enthousiaste begroeting met derden. Dat haar borsten u daarbij in de weg zitten, is niet haar probleem: juist u lijkt de zaak te seksualiseren. Ik zou de boel zeker niet op scherp zetten, als je een vogel probeert te kooien wil hij wel eens wegvliegen. Waardeer haar juist om haar spontane vrolijkheid.

Maaike van der Horst (51), Haarlem

Uw beleving

Stel uzelf de vraag: wat maakt dat u gruwelt van innige omhelzingen? Associeert u intimiteit met seks? Mag intimiteit alleen bestaan tussen geliefden? Besef dat iedereen dit anders ervaart. Dat het u opvalt dat ‘haar borsten ruimschoots contact maken’ zegt veel over uw beleving. Ik omhels mijn familie en vrienden graag stevig en denk daarbij geen seconde over mijn borsten na. Uw vriendin mag haar liefde uiten hoe zij wil. Maar in een relatie bepaal je de grenzen samen, dus praat hier over met uw vriendin en probeert u zich in elkaar te verplaatsen.

Floor Kalker (28), Leiden

Eigen gêne

De omhelzing is sinds een jaar of tien de manier waarop vrienden en familie elkaar begroeten. Als je boven de vijftig bent voelt dat vreemd, want dat was vroeger niet zo. We gingen van twee naar drie zoenen op de wang en dat was al heel wat. Maar het gaat om mannen en vrouwen zonder sekse-onderscheid. Ik omhels ook de nieuwe man van mijn ex. Projectie van je eigen terughoudendheid op je lat-vriendin (vanwaar de toevoeging?) is misschien veelzeggend over je eigen gêne. Ik denk dat net zo werkt als op een naaktcamping: als iedereen naakt is, is er geen naakt meer. Neem er geen aanstoot aan, het is gewoon mensengedrag.

Paul Steeman (63), Den Haag

Bewonder haar warmte

Afkeuren, berusten, op scherp zetten? U kunt uw vriendin ook juist bewonderen. Na acht jaar volgt zij weer haar hart en eigen intuïtie. Daarbij geeft ze uiting aan haar gevoelens door warme omhelzingen. Als u er blij mee kunt zijn, blijft u delen in haar warmte. Dat lijkt me veel fijner dan op uw leeftijd nog gaan schaven en peuteren aan het gedrag van uw vriendin.

Annemiek Bakers (70), ’s Gravenmoer

Over twee weken: ben ik te jong voor een managementfunctie? Ik werk vijf jaar bij een fijn bedrijf waar ik ooit ben begonnen als stagiair. Nu ben ik gevraagd voor een managementfunctie. In het team brengt dit nogal wat teweeg. Zo word ik voortdurend gewezen op mijn leeftijd. Ik ben bang dat ik te weinig ervaring heb of dat collega’s mij niet serieus nemen. Is dit een reden om de baan niet te accepteren? Of moet ik dit naast me neerleggen en ervoor gaan?

Vrouw (25), naam bij redactie bekend