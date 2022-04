Madonna's verbroken verkering en de goeroe van Will Smith

Madonna Beeld Getty

Toyboy

De relatie tussen Madonna en haar toyboy is uit. Deze specifieke toyboy had uw sterrenkijker gemist, maar het blijkt de 28-jarige achtergronddanser Ahlamalik Williams te zijn, die sinds drie jaar verkering had met de 63-jarige Madonna. Het nieuws kwam nu pas naar buiten, maar ze zijn al sinds januari al geen stel meer, want tijdens de lockdown uit elkaar gegroeid, zoals dat gaat.

In deze tijd, waarin het feminisme mag rekenen op enige bijval, is de term toyboy interessant. Wat is het vrouwelijke equivalent van een toyboy? Bestaat niet.

Toch zijn er door de eeuwen veel meer mannelijke oude sterren die iets met jongere vrouwen hadden dan andersom. Rod Stewart, Mick Jagger, Leonardo diCaprio, Sean Penn (na Madonna!): de lijst gaat maar door. Maar er is veel meer aandacht voor de oudere beroemde vrouw – Heleen van Royen, Katja Schuurman, Britney Spears – die een jongere man aan de haak slaat. Dit zal ongetwijfeld met oeroude biologische factoren te maken hebben: knap dat zij dat kan, terwijl haar eiervoorraad terugloopt.

Het opvallende bij de toyboys van Madonna is dat ze vaak een dienende rol hebben gehad. Ze waren lid van haar achtergrondensemble, model in haar seksueel getinte koffietafelboek, of gewoon personal trainer. Vooral de laatste jaren vormen mannen uit dit segment een significant deel van Madonna’s verkeringen. Aan de andere kant: hoe kom je als wereldberoemde megaster anders leuke mensen tegen?

Will Smith Beeld FilmMagic

Goeroe

In navolging van vele anderen die imagogewijs een lastige tijd beleefden is Will Smith momenteel in retraite, bij een goeroe. Niet zomaar een goeroe natuurlijk, maar een beroemde. We hebben het over Jagadish ‘Jaggi’ Vasudev, in de volksmond Sadhguru.

Smith werd in Mumbai gespot terwijl hij uit zijn auto stapte voor de ashram van Sadhguru. De goeroe en Smith ontmoetten elkaar in 2020, toen Sadhguru op een motor door Amerika trok om mensen ervan te overtuigen dat de voedingsbodem gered moet worden. Smith nodigde hem uit, want: ‘Ik wilde dat mijn gezin spirituele mensen zou ontmoeten’.

Op Instagram deelde Smith beelden van die ontmoeting, en schreef: ‘Het enige wat tussen jou en je welzijn instaat, is een simpel feit: je hebt je gedachten en gevoelens toestemming gegeven om instructies van buitenaf aan te nemen, in plaats van van binnenuit.’ Ook Sadghuru deelde kiekjes van hemzelf met Smith op een sofa, dubbel liggend van de lach.

Sadghuru, kenden we die niet? Ja, hij was pas nog in de Amsterdamse RAI, om met Carice van Houten te praten over zijn missie Save Soil. Hij heeft alles wat een succesvolle goeroe moet hebben: een missie, een gek eigen dansje en een horde adorerende beroemdheden.

Andere wijsheid van de goeroe: ‘De meest succesvolle mensen zijn vaak de meest depressieve, want ze horen bij de top van de wereld, maar dat voelt helemaal niet als de top van de wereld.’ Daar was de Oscarklap inderdaad een treffend, sorry voor de woordkeus, voorbeeld van.

Misschien is Sadhguru iets voor Johan Derksen. Misschien ook niet.