Madame Tussauds kan wel opdoeken nu de ene na de andere artiest in ongenade valt

Ja, er komt oorlog, maar er zijn belangrijker dingen; Madame Tussauds heeft het wassen evenbeeld van Lil’ Kleine uit de collectie gehaald omdat hij zijn vriendin geslagen heeft. Met zijn lil’ losse handjes. Nou ja, zelf noemt hij haar meestal geen ‘vriendin’ maar ‘de moeder van mijn kind’. Dat heeft iets smartlapperigs, en omslachtigs. Waarom niet gewoon ‘huisgenoot J?’

Alas, poor Jorik! Verstoten uit de galerij der groten. Wat zouden ze met zijn lil’ wassen beeldje gedaan hebben? Mocht het stiekem met een verstokte fan mee naar huis, om daar in een hoekje van de keuken broeierig voor zich uit te staren met zijn chagrijnige lil’ rotkop (tot er bezoek komt, dan rollen ze hem snel de bezemkast in)?

Of hebben ze hem meteen zijn lil’ kleertjes van zijn lil’ lijfje getrokken en hem omgesmolten tot, bijvoorbeeld, Famke Louise? Daarvoor levert hij iets te weinig was, denk ik, dan hebben ze er nog een stukje van Paul de Leeuw bij moeten doen (die ligt daar nog ergens op zolder), een elleboog of zo.

Je vraagt je wel af hoe dat nu verder moet, nu de ene na de andere artiest in ongenade valt. Wat doet bijvoorbeeld Marco Borsato daar nog? En Michael Jackson? Picasso en Robbie Williams hebben zich trouwens ook niet altijd even netjes gedragen, dacht ik, en die staan daar ook nog gewoon. Hoe lang nog?

Annie M.G.Schmidt , Fidel Castro en Freddy Heineken zijn al weg, zag ik. Wat zouden die voor smerigs uitgevreten hebben? Of waren ze gewoon niet ‘hot’ genoeg meer? Henny Huisman: ook weg. ‘Na verwijdering is het hoofd nog enige tijd gebruikt in een horror-attractie.’ Las ik op Wikipedia. Echt waar.

Vroeger moest je decennia wereldberoemd zijn en van onbesproken gedrag voor je in Madame Tussauds kwam te staan. Maar tegenwoordig pleuren ze elke willekeurige Enzo Knol of Martin Garrix meteen, hop!, dat museum in; je bent 5 minuten beroemd en je staat er al. Nou ja, zo’n beeld zal inmiddels ook wel snel klaar zijn, met een

3D-printer of zo. In mijn tijd duurde zoiets jaren, ze namen uitsluitend échte beroemdheden als Elvis Presley of Johan Cruijff, en alles kwam op het Polygoonjournaal. Dan zag je de maker van zo’n beeld fronsend in een la met oogbollen grabbelen tot hij precies de juiste oogbol had voor Liesbeth List. Of Max Tailleur. Of Majoor Bosshardt.

Alleen maar nette mensen. Tenminste, dat hebben we altijd gedacht. Maar God weet wat er nog boven water komt. Nog even en dat hele Madame Tussauds is woest en ledig als de eerste dag.