Maarten en Reina zouden vast tevreden zijn met hun nieuwe museum in Venlo

Museum van Bommel van Dam in Venlo. Beeld Mara van den Oetelaar

‘Mogen we al deze kunst wel voor onszelf houden?’ Een man op leeftijd, gestoken in een ouderwets aandoend pak, kijkt de vrouw naast hem aan. Daarna wendt hij zijn blik op de toeschouwers. ‘Nee, vonden we allebei.’ Maarten van Bommel en Reina van Bommel-van Dam, de naamgevers van het Museum van Bommel van Dam (VBVD) in Venlo, staan tussen hun eigen, antieke meubilair in hun woonkamer. Althans, zo líjkt het. Het is echter niet het Amsterdamse echtpaar zelf dat spreekt – ze zijn tot leven gewekt als een pepper’s ghost.

‘Maarten en Reina’ (Maarten overleed in 1991, Reina in 2008) vertellen de geschiedenis van het eerste museum voor moderne kunst in Limburg. Het begon met een schenking van 1.300 kunstwerken uit hun verzameling aan de gemeente Venlo in 1969. Het echtpaar schonk hun collectie op één voorwaarde: een eigen museum voor de werken, mét een woonhuis voor henzelf ernaast. Het pand raakt echter verouderd. Het museum besloot daarom in 2017 een verhuizing in gang te zetten naar het leegstaande monumentale postkantoor van Venlo, op een steenworp afstand van het vroegere museum.

De pepper’s ghost van het verzamelaarsechtpaar. Beeld Mara van den Oetelaar

Het bezoek aan het vernieuwde museum begint opvallend genoeg in de kelder van het postkantoor, dat net zoals een derde van het museum gratis te bezoeken is voor het publiek. Naast de pepper’s ghost van Maarten en Reina is ook een voorproefje te zien van het museumdepot, dat het grootste deel van de meer dan 14 duizend stukken tellende collectie binnenkort gaat herbergen. Wie het oude museum kent, zal verwonderd door het vernieuwde postkantoor lopen: de ruimtes zijn prachtig en licht. De vorige functie van het gebouw is niet vergeten en details zoals enveloppatronen op de marmoleum vloeren zijn overal te zien.

De begane grond vormt een soort marktplein, waar alles bij elkaar komt: de museumentree en -shop, museumcafé De Posterij en de Bonnefanten Kunstuitleen. Een grote glazen wand geeft al een inkijkje in een tentoonstellingsruimte waar nu de eerste overzichtstentoonstelling van designduo Atelier NL (Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk) te zien is.

Het grootste gedeelte van de collectie is, zoals Maarten en Reina al zeiden, gebaseerd op de persoonlijke verzameling en smaak van het koppel. Het levert een eclectische reeks kunstwerken op, te zien in een overzichtstentoonstelling over vijftig jaar verzamelen op de eerste verdieping. Maarten en Reina waren liefhebbers van moderne, Nederlandse kunstenaars zoals Jan Schoonhoven, maar ook twee houtsnedes van de Japanse meester Katsushika Hokusai hebben een plek gekregen in de tentoonstelling.

Een moderne stalen trap leidt naar de zolder, omgebouwd tot educatieruimte. Naast een dakterras bevindt zich daar ook een tunnel betimmerd met bamboe paneeltjes, de ingang naar een kunstvenster – of de ‘Duikbril’, zoals Venlonaren het uitkijkpunt liefkozend noemen. Het grote, ovalen raam biedt een uitzicht op het historische stadscentrum van Venlo. Het is een ontwerp van architectenbureau BiermanHenket, dat de verbouwing en inrichting van het voormalige postkantoor op zich nam.

Maarten en Reina zouden vermoedelijk blij zijn: hun collectie bevindt zich in goede handen. En zoals Maarten in de pepper’s ghost zegt: ‘We hebben geleefd voor de kunst. Nu vertelt de collectie het verhaal van ons leven.’