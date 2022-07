‘Maar ze zijn daar toch gewoon ONTWIKKELD?’, zegt de vrouw van de financiële afdeling

Dankzij het Fonds Podium Kunsten (FPK) ben ik hier in Suriname met een ontwikkelbeurs. Na afloop moet er een financiële afrekening worden gepresenteerd, zodat het FPK gerustgesteld is dat ik me niet op belastinggeld drie maanden suf lig te vingeren onder een palmboom. De vrouw van de financiële afdeling zegt vantevoren: ‘Je moet dus elke taxichauffeur in Paramaribo vragen of hij je een BONNETJE geeft.’ Ik leg haar uit dat 1: er bestaat geen bonnetje en 2: de taxi is zo brokobroko en die dude zo wazig dat ik zo snel mogelijk de auto uit wil for my own good. Dan zegt ze: ‘Maar als je iets moet kopen voor de productie, dan moet je wel vragen om een factuur, met jouw naam en FPK Ontwikkeltraject erop.’ Ik zeg tegen haar: ‘Luister, ten eerste: ik ga naar een Chinese shop, dus krijg ik een bonnetje met allemaal Chinese tekens en niemand weet welk item wat is. Bovendien kan ik met omu Sneisi niet praten want i kan no verstan mi bakra sranan-accent toch. Dus als ik zou zeggen: kunt u op de bon printen ‘FPK Nina de la Parra ontwikkeltraject?’ word ik door verwarde Chinezen de winkel uitgejaagd.’

‘Maar ze zijn daar toch ook gewoon ONTWIKKELD?’ Ontwikkeld tot wat? Ontwikkeld zoals jij ‘ontwikkeling’ ziet? Namelijk dat alles wat jij wilt, werkt? Je ziet niet hoezeer Je me met deze woorden raakt, want je denigreert niet ‘ze’, je denigreert mijn vader, mijn familie, mijn vrienden. De helft van mij is blijkbaar volgens jou ‘niet ontwikkeld’ alleen omdat je je BONNETJE niet krijgt.

Het simpele feit dat jij je kunt voorstellen dat je een taxi instapt en een bonnetje krijgt, zegt al dat je helemaal niks begrijpt van de basisstructuur van Suriname. ‘Ja, maar dat zou gewoon moeten werken’, beweert ze nog.

En dat is nou de houding waar ik het woedendst van word. Want die gaat ervan uit dat de wereld waarin jij leeft beter is dan de wereld waarin de mijnen leven. Dus hier sta ik met mijn ONTWIKKELreis naar een zogenaamd ONDERONTWIKKELD land, volgens jou. En ik kan jou niet uitleggen dat er iets anders bestaat, een andere ontwikkeling, dan deze Noordwest-Europese definitie van ontwikkeling. Namelijk de ontwikkeling ten opzichte van tijd. Van rek. Van flexibiliteit. Van geduld. Een gedachtengoed van compassie. Ga dát eens ontwikkelen, in plaats van te komen wapperen met je facturen en je kwitantieboekje.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.