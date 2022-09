Maar toen overviel ons iets onvergetelijk prachtigs, rechtstreeks uit de hemel: wit, wit, alles stralend wit

Beeld Isa Grutter

Als eerder gezegd hadden de slakken en de legendarische triomf van Mohammed Ali voor enige lichtpuntjes gezorgd in de eerste Zwijndrechtse maanden, die verder vooral getekend werden door plensbuien en klokgelui. Nergens een gezellige knokpartij of trouwfestijn, nergens een muildier of wild beest, alleen maar dodderige eenden en aangelijnde honden. Voor heimwee en gemis was ik nog te jong en te speels, maar ik zag wel hoe mijn broers in hun slaapkamer snotterden en moeder soms urenlang naar buiten staarde.

Maar toen overviel ons iets onvergetelijk prachtigs. Rechtstreeks uit de hemel. Op een ijskoude decemberavond schommelden ineens parelwitte vlokken omlaag die als klokkenbelletjes glinsterden in het zachte, gele lantaarnlicht. Duizenden, miljoenen klokkenbelletjes. Toen ik uit bed sprong was de hele wereld als bij toverslag in een dikke witte deken gewikkeld. Auto’s, straten, gras, bomen, plantenbakken, wit, wit, wit, alles stralend wit. Ik stond op het balkon en knipperde met mijn ogen, als ontwaakt in een sprookje.

Vader had in Frankrijk en Duitsland al kennis gemaakt met het verschijnsel ‘sneeuw’, hij had erover verteld. Maar nu zagen we het met eigen ogen. Mijn broers renden naar buiten en gooiden met sneeuwballen en rolden over de grond en hapten in de sneeuw en slikten het door want het kwam uit de hemel en dat is altijd goed. Moeder zei zoiets als ‘de hemel is getrouwd met de aarde’, omdat de grond zo wit was ‘als een bruidsjurk’.

Toen kwam vader thuis met een geweldig cadeau: een slee. Een echte slee uit een tweedehandswinkeltje. Zo eentje met een zitvlak van houten latjes en een ijzeren rugleuning.

Hij bond er een touw aan vast. Moeder pakte me grondig in, coltrui, vest, gevoerde jas, capuchon, wanten en een wurgend strak aangesnoerde sjaal (Marokkanen zijn bovenmatig bang voor kou en tocht). Ik kon me haast niet meer verroeren en zat als een houten pop op de slee. Vader was een reus. Dat leverde hem later in de buurt de bijnaam André the Giant op. Met zijn sterke armen en benen trok-ie mij door de hele buurt. Ik roetsjte over de stoep en door de straten en over het grasveld achter ons huis. Terwijl de sneeuw onder de ijzeren rails kraakte en knisperde, dampten witte wolkjes uit mijn mond en stak ik m’n tong uit om vlokjes op te vangen. Een rondje om de flat leek een reis om de aardbol.

Toen ik een halve eeuw later mijn vader (een schim van de reus die hij ooit was) voortduwde in zijn rolstoel dacht ik vaak terug aan deze winters; hoe hij mij als hummeltje door de straten sleede. Hijzelf is als kind nooit door de sneeuw getrokken. Telkens als ik hem in de rolstoel duwde, bad ik dat het ging sneeuwen.