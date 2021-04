Maak ik me terecht zorgen over mijn toekomst?

Lezers vragen andere lezers om raad bij problemen en dilemma’s.

Ik ben eind twintig en werk als docent in het wetenschappelijk onderwijs. Ik heb een tijdelijk contract zonder realistisch uitzicht op een vast contract. Mijn hele leven woon ik al in Amsterdam: mijn vrienden, mijn familie en mijn leven zijn hier. Ik ben alleenstaand, en daardoor genoodzaakt om een klein oppervlak te delen met een huisgenoot. Ik ben bezorgd over alle onzekere factoren in mijn leven. Moet ik de stad verlaten? Een andere baan zoeken die meer zekerheid biedt, ook al hou ik van mijn werk? Gewoon erop vertrouwen dat alles wel goedkomt? Ik word met de dag somberder. Heeft u advies? Vrouw (28), naam bij redactie bekend

Academische identiteit

Je committeert je aan een werkgever die zich omwille van de flexibele schil niet aan jou committeert. Een promotietraject gaat gepaard met hoop op een vaste baan én met onzekerheid of zelfs angstgevoelens als die baan uitblijft. Wat mij hielp een paar jaar geleden is het besef dat mijn academische werk niet mijn identiteit hoeft te bepalen, maar dat het slechts één van de paden is die ik bewandel. Niels Niessen (40), Utrecht

HBO

Ben je niet gepromoveerd, dan zou ik maken dat ik wegkwam. Een vast contract als docent zit er niet in. Als je wel gepromoveerd bent, moet je binnen 5 jaar na je promotie een zeldzame aanstelling als universitair docent bemachtigen en in de tussentijd (onbetaald) blijven publiceren om competitief te blijven. Zelfs dan krijg je eerst een tijdelijk contract en moet je hopen dat je mag blijven. Helaas heeft 40% van alle medewerkers op de universiteit een tijdelijk contract. De kansen zijn klein. En anders het HBO: daar worden nog vaste contracten gegeven. Succes met je besluit. Kim de Jong (43), universitair docent, Leiden

Geknecht

Als je over twee, drie jaar terugkijkt op je overstap, merk je pas – ik spreek uit eigen ervaring – hoe zeer je je geknecht voelde door werk zonder toekomstperspectief, hoe leuk ook. Ardjan Logmans (36), Gouda

Zonder seconde spijt

Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar het leven buiten de hoofdstad is fantastisch. Zelf verliet ik Amsterdam voor een (tijdelijke) aanstelling als docent aan de Universiteit Maastricht, zonder een seconde spijt. Mijn hoofdstedelijke vrienden zie ik veelvuldig en het ‘rijke roomse leven’ is een pleister op de millennialziel gebleken. Bovendien bewoon ik nu in mijn eentje een ruime en betaalbare woning in het centrum. Probeer uw huidige situatie als een aansporing tot verandering te zien. Stephanie Blom (31), Maastricht

Buitenland

Heb je een tijdelijke positie bij een universiteit in het buitenland overwogen? In mijn ervaring werkt het verrijkend en als je een leuke stad uitzoekt zal je overspoeld worden door logé’s. Corinne de Vries (52), Den Haag.

Deadline

Ook ik zat na mijn promotie een tijdje op zo’n zelfde contract, ook ik wilde niet weg uit Amsterdam. Toen heb ik mezelf een deadline gesteld. Als ik niet kon doorgroeien naar iets met perspectief, zou ik zoeken naar ander werk in Amsterdam of een duidelijk betere positie in een andere stad. Daar bouw je via je werk wel weer een nieuw netwerk op. Erop vertrouwen dat het goedkomt lijkt mij in het huidige politieke klimaat niet de oplossing.

Damian Trilling (38), universitair hoofddocent, Amsterdam