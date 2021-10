Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: soms is zoenen genoeg.

Als ik een erectie zie of voel, ervaar ik een vreemd soort verplichting daar iets mee te doen. Zolang ik gewoon met iemand aan het zoenen ben, voel ik geen tijdsdruk of verplichtingen, maar zodra daar dan die erectie is, schiet ik in de automatische piloot. Er moet iets gebeuren met handen, mond of vulva, en gauw.

Toen ik als puber wel al gezoend had, maar nog geen seks had gehad met anderen, had ik een geweldig excuus waar vrijwel altijd naar werd geluisterd, namelijk: ‘Ik ben nog maagd.’ Zelfs de extreem geile oudere pubers met erecties begrepen na een paar pogingen tot overhalen dat het bij zoenen zou blijven. En dat namen ze me nooit echt kwalijk. Ze hadden zelfs respect voor mijn maagdelijkheid, wat trouwens achteraf gezien echt onzin is. Ik word liever gerespecteerd om de dingen die ik wél heb gedaan dan om de dingen die ik heb gelaten. Daarbovenop worden over het algemeen enkel mensen met een vulva gerespecteerd om hun onthouding.

Maar goed, die maagdelijkheid was echt een steengoed excuus, vond ik zelf. Ik kon zoveel zoenen als ik wilde en het daarbij laten. Bij elke hand die te veel afdwaalde legde ik mijn maagdelijkheidskaart op tafel en was ik de baas over de situatie.

Daar kwam op mijn 18de verandering in. Want toen trad ik toe tot de wereld van partnerseks en verloor daarmee mijn veto. Maar dat ik seksueel actief was, betekende niet dat ik altijd seks wilde hebben. Soms wilde ik nog steeds alleen maar de hele avond zoenen. Maar ineens vond ik er de woorden niet meer voor. ‘Ik wil niet verder’ voelde te hard. Ik dacht dat ik dan moest uitleggen waaróm ik niet verder wilde en of dat dan aan die persoon lag en vroeg me af of diegene dat persoonlijk zou opvatten, boos zou worden en iets zou schreeuwen over blauwe ballen. Stom, als ik het zo opschrijf. Nu weet ik dat ‘Ik wil niet verder’ een volledig legitieme reactie is die ik kan en mag geven.

Als ik nu terugkijk op mijn puber-ik, zie ik dat ze, door altijd ‘Ik ben nog maagd’ te roepen, nooit heeft geleerd om aan te geven wat ze wél wilde, namelijk een hele avond tongen. Eigenlijk heb ik dus nooit geleerd om mijn verlangens te verwoorden. Het enige dat tussen mij en eventuele penetratie leek te staan was mijn ‘maagdelijkheid’. Toen dat wegviel, meende ik dat zoenen een vervolg moest hebben. En daar heb ik nu, negen jaar later, nog steeds last van. En ja, ik weet dat ik op elk moment het recht heb om te zeggen dat ik wil stoppen, of het wil laten bij zoenen, vingeren of whatever, maar tóch vind ik het moeilijk. De eventuele teleurstelling van de ander zit me dan toch dwars.

Onder meer om die reden besloot ik voor de zomer om even geen penetratieseks te hebben met anderen. Ik denk namelijk dat de enige manier om iets te leren verwoorden is door het ‘gewoon’ te doen. Dus toen ik deze zomer met wat mensen zoende en handen te veel voelde afdwalen, zei ik het gewoon: ‘Ik wil alleen maar zoenen.’ En soms wilde ik ineens iets meer, dan zei ik dat ook. En er werd naar mij geluisterd, ook al was het soms met tegenzin. En misschien lijkt het klein, maar ik ben zo trots op mezelf. Want loskomen van het hetero-narratief, waarin seks altijd penetratie betekent, is in een hetero-normatieve wereld op z’n zachtst gezegd moeilijk. Maar daarin, in het losbreken uit hokjes en verwachtingen, ligt mijn eigen seksuele narratief. En dat nieuwe narratief is echt veel leuker dan die norm.

