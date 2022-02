Lucas Hamming: ‘Fietsen is altijd de oplossing’

Beeld Keng Pereira

Zanger Lucas Hamming (28): ‘Een groot filosoof – mijn broer – zei ooit: fietsen is nooit het probleem, fietsen is de oplossing. Flink doorfietsen brengt namelijk ideeën. Ideeën over nieuwe liedjes, over wat je met je leven wil doen, over hoe je iets beter anders had kunnen formuleren. Het is een moment van ontspanning en rust, als je even goed doorzet. Minimaal een uur, zou ik adviseren. Geen tijd hebben is nooit een reden om niet te gaan. Je hebt altijd tijd om te fietsen.

Vorige zomer ben ik met mijn broer en nog twee gasten van Hilversum naar Oudenaarde gefietst, waar de Ronde van Vlaanderen begint. Dat was 250 kilometer. De dag daarop fietsten we de Ronde, van zo’n 200 kilometer. Op dag drie fietsten we weer terug. Op een gegeven moment heb je niks meer tegen elkaar te zeggen en verdwijn je in je eigen hoofd. Of ik ook zo’n vervelende niet-bellende wielrenner ben? Bellen werkt gewoon niet, dat horen al die voetgangers en langzame fietsers niet. Ik heb trouwens geeneens een bel. Veel te veel wattage. Ik begin op geruime afstand al met aankondigen dat ik eraan kom. ‘Tringeling’, schreeuw ik altijd heel lief, voor de veiligheid van beide partijen uiteraard.

Als je ritten van 250 kilometer per dag maakt, kun je de laatste vier uur alleen maar denken: dit nooit meer. Dit nooit meer. Dit nooit meer. Zo ver fietsen doet lichamelijk pijn. Mentaal trouwens ook. Maar dan scheldt mijn broer me uit, en dan kan ik wel weer. Het is makkelijk om te denken: ik heb geen zin, het is zo veel gedoe, het regent, het is koud. Maar ik denk nooit: was ik maar binnengebleven. Áltijd als ik ga, ben ik blij dat ik het heb gedaan.’