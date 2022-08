Lowlands is een soort Donbas (Vietnam, voor de oudere lezers. De slag aan de Somme, voor nog oudere)

Mijn jongste zoon gaat naar Lowlands. ‘Leuk’, zei ik. ‘Trek bergschoenen aan, want het wordt vast modderig.’ Ik ben nooit op Lowlands geweest, maar uit decennialange berichtgeving is mij bijgebleven dat het er altijd regent en dat Jimi Hendrix nooit kwam opdagen, zelfs niet toen hij nog leefde.

‘Bergschoenen?!’, riep mijn zoon spottend. ‘En een paraplu’, zei ik nog, maar hij was al de straat op, om pindakaas te kopen (‘met twee potten pindakaas naar Lowlands’). En van die eeuwig verse witte kadetjes. En vuilniszakken, paracetamol, oordoppen en babybillendoekjes. En liters wodka. En plastic flessen, om die wodka in te doen.

Lowlands, zo bleek, is een soort Donbas. (Vietnam, voor oudere lezers. De slag aan de Somme, voor nog oudere lezers.) Een survival of the fittest, maar dan zonder bergschoenen want the fittest dragen sicke patta’s, een vintage bloesje uit de jaren ’90, een geel vissershoedje en eventueel een vuilniszak, maar zeker geen bergschoenen. Fuck de modder.

Je moet, zo vertelde mijn zoon, heel vroeg komen om een goede plek voor je tent te bevechten, waar de kans zo klein mogelijk is dat hij vertrapt wordt door al te opgezweepte fans van The Arctic Monkeys. Er staan lange rijen voor de douches (vandaar de babydoekjes), het eten is onbetaalbaar (vandaar de pindakaas), de drank ook (vandaar de wodka) Je moet oordopjes in omdat je anders niet kunt slapen van de herrie die mensen nu eenmaal maken op een straf mengsel van coke, xtc en Jägermeister (wat is er geworden van wierook, bodypainting en vloeistofdia’s?).

Dat is allemaal nogal wat, voor een joch dat doorgaans tot twee uur ’s middags uitslaapt, lang in bad zit, en ontbijt met ijsgekoelde frisdrank en verse bammetjes filet americain van de bioslager. Een doos hardgekookte eieren zou hij meenemen, want die zijn heel voedzaam, had hij gehoord. ‘Blijft dat drie dagen goed?’, vroeg ik me hardop af. ‘Je kunt ook gewoon thuis blijven en gezellig een plaat opzetten van The Arctic Monkeys...’ maar mijn zoon wuifde me weg als een vlieg en telde zijn flessendoppen.

Het is, zo vertelde hij, verboden om de concerten te bezoeken met een afgesloten fles. Ook ter plekke kun je consumpties alleen zonder dop kopen. Waarom? Omdat mensen anders gaan smijten met volle flessen, en elkaar verwonden. (Een charmante festivaltraditie, ooit begonnen op een concert van Iggy Pop.)

Zelf dopjes meenemen was dus het devies, want met een open fles danst het niet zo lekker, in de mosh pit. ‘Slim!’ zei ik. ‘Maar niet góóien met die fles, hè?’

En dan hadden we het nog niet eens over drugs gehad.