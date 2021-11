Louis van Gaal riep uitgelaten: nog een wijntje, amigo van de pers?

Niets is zo treurig als de aanblik van een auteur of autreutel die moederziel alleen achter een tafeltje zit in een non-descripte boekhandel, ongeduldig wachtend op klanten, gelijk een oude hoer. Ook verdrietig is een boekpresentatie met honderd bezoekers die wel alles opvreten en opzuipen maar geen boekje kopen.

Op de derde plaats in mijn top-10 van bellettristische narigheid staat de kiek van een contractondertekening die ik vrijwel dagelijks voorbij zie komen op de sociale media: een stom hok op de uitgeverij, een fles inferieure bubbels, spuuglelijke glaasjes, een onsmakelijke taart en de letterknecht die kijkt alsof hij of zij zojuist is klaargekomen. In de regel hoor je nooit meer iets van ze en dat vind ik dan wel weer vrolijkmakend.

De magie van het literaire wereldje is volledig verdwenen. Waar zijn de tijden gebleven dat je bibberend van angst en met het zweet in de bilnaad een manuscript opstuurde naar Geert van Oorschot, Geertjan Lubberhuizen, Theo Sontrop of Martin Ros?

Ik heb tien uitgevers versleten en door schade en schande wijs geworden weet ik op mijn 62ste ongeveer hoe ik mediale aandacht moet trekken als ik een boekje heb uitgepoept.

Mijn uitgever Ezo Wolf en mij interesseert het geen reet hoeveel we verkopen, zolang het feestje maar leuk is. Dé Wijngids voor de Algarve en de Alentejo, die ik schreef met Reggie Smith, was in Nederland al gelanceerd met een knalfuif bij mijn bloedbroeder Robbie Muntz en met een iets nettere vernissage bij wijnlegende Harold Hamersma.

Voor de presentatie in de Algarve benaderde ik Louis van Gaal. Die woont in de Algarve, is dol op Portugese wijn en bovendien ging Arie Pos, de biograaf van Gerrit Komrij, twee schilderijen van Meinke Flesseman veilen voor een goed doel, stichting Spieren voor Spieren, waarvan Louis en Truus van Gaal ere-ambassadeurs zijn. De schilderijen zijn als omslag gebruikt voor mijn boek Saudades en voor de wijngids.

Dit lijkt inmiddels warempel wel het Stan Huygens Journaal en dat vind ik heerlijk, want diep in mijn hart ben ik een uitgewoonde stokoude socialite.

De mediale belangstelling voor de overhandiging van het eerste exemplaar aan meneer van Gaal viel reuze mee, want alleen die horzel Bart Nijman van GeenStijl kwam ongevraagd opdagen. Louis zou hoogstens een kwartiertje blijven, maar bleef uiteindelijk uren chillen. Het laatste wat ik mij van de vernissage herinner, is een uitgelaten bondscoach die roept: nog een wijntje, amigo van de pers?