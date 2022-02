Lotz wilde niets liever worden dan een echte filmmaker – én een medisch wonder. Het eerste lukte hem, het tweede niet

Ismaël Lotz Beeld Privé-archief / Ismaël Lotz

Bij TMF prezen ze zijn shots van een roadtrip door Europa. Toen Ismaël Lotz met die aanbeveling en de boodschap dat hij films wilde maken bij RTV Drenthe binnenstapte, kreeg hij te horen: ‘Dat wil iedereen wel.’ Waarop Lotz antwoordde: ‘Maar ik kán het.’

Opgroeiend in Assen droomde Lotz van Hollywood. Met de 8mm-camera van zijn oom leerde hij al vroeg scènes vooraf helemaal uit te denken, om de prijzige 3 minuten-cassettes optimaal te benutten. Spielberg en Verhoeven waren zijn idolen. Back to the Future ploos hij uit.

Twee keer werd hij afgewezen bij de filmacademie, maar hij kon terecht bij Omrop Fryslân. In Leeuwarden kwam hij in hetzelfde appartementencomplex te wonen als Carolien Fleurke, die twintig jaar lang zijn vriendin zou zijn.

Nachtelijke conversaties

‘Toen ik hem zag wist ik meteen: dat wordt mijn vriendje’, herinnert zij zich. Toch duurde het twee jaar voordat zij hem benaderde via de chatdienst ICQ. Vele nachtelijke conversaties volgden, gescheiden door een muurtje. Een kop thee en een film later was het raak. Onbevangen en puur, noemt ze hem. ‘Aan zijn gezicht kon je zien wat je aan hem had.’

Documentairemaker Thom Verheul, toen eindredacteur, ontmoette Lotz op het Noordelijk Film Festival. Hij maakte destijds als cameraman nieuwsitems. ‘Maar hij had de brandende ambitie een echte filmmaker te worden.’

Autodidact Lotz was toen nog wat ongedurig, zegt Verheul. ‘Maar hij was aimabel, maakte zichzelf niet klein en had fantasie.’ Fictie of non-fictie: een man van beelden. Daarbij geholpen door gadgets: GoPro’s, een drone, een camera zo groot als een vulpen om een dekkend paard ongemerkt mee vast te leggen. ‘Hij had ze als eerste en wist ze te gebruiken.’

Met het regisseren en schieten van de speelfilm Who Is Alice? zette Lotz in 2017 een volgende stap. Maar een vervelende hoest ging niet weg. In februari 2018 werd longkanker bij hem vastgesteld, terminaal.

De filmmaker legde zich echter niet neer bij zijn doodvonnis. Hij ging voor radicale remissie door zijn eet- en leefwijze volledig aan te passen. ‘Laat mij het medische wonder maar zijn’, zei hij in de eerste aflevering van Lotz leeft!, de mini-documentaireserie over zijn omgang met de ziekte.

Dat hij dat proces zou vastleggen, zegt Carolien, was vanzelfsprekend. ‘Een schrijver schrijft, een schilder schildert, een filmmaker filmt.’ ‘Mijn wapen’, zo noemde Lotz zijn camera. ‘Opeens kwam hij achter die camera vandaan’, zegt collega-vriend Verheul. Dat was even wennen. ‘Je kunt een kankerpatiënt niet acteren, je kunt er wel een zijn, zei ik. Dat nam hij snel ter harte.’

Steun en waardering

Lotz leeft! leverde de filmmaker veel steun en waardering op. Het is wrang dat zijn ziekte hem de erkenning bezorgde waar hij zijn leven lang naar op zoek was, zegt Verheul. ‘Kanker duwde hem de diepte in, maar tilde hem ook op.’

Lang hield Lotz hoop dat hij het onheil kon afwenden, met als motto: ‘Nu is het enige wat ik heb.’ Hij vergeleek zijn lot met een wapperde fok, wachtend op een windvlaag die het schip overstag zou helpen. Met Verheul ging hij in 2020 nog naar Normandië. Ze schoten mooie beelden op een paardentrainingscentrum. ‘Ik tel weer mee!’, zei Lotz die avond.

Maar uitzaaiingen in zijn hersenen bezorgden hem helse hoofdpijnen. ‘Als hij meer tijd had gehad, had er veel in gezeten’, daarvan is Verheul overtuigd. Nu overheerste bij Lotz het gevoel dat hij niet bereikt had wat hij had gewild: schitteren als director of photography in Hollywood. ‘Jammer’, zei hij zijn laatste dagen vaak, zegt Carolien. Lotz overleed Lotz op 12 januari. ‘Zijn leven was nog lang niet af.’