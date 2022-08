‘Loop even door, jongens’, riep ik. Niemand luisterde

Beeld Anne Stooker

‘Een oude man was een keukenzaak in Nijmegen binnengelopen met een verwonding aan zijn hoofd. Mijn collega en ik hadden middagdienst en gingen kijken. Achter in de zaak zat hij op een stoel met een glaasje water, omringd door het winkelpersoneel. ‘Dag meneer’, zei ik, ‘wat is er gebeurd?’ Hij antwoordde dat hij met zijn vrouw aan het winkelen was en de auto ging halen. Verder kon hij zich niet veel herinneren.

‘Een ambulance kwam om hem te controleren, waarna wij zijn vrouw gingen zoeken. We vonden haar op een terras met een kopje koffie, wachtend op haar man. Ook zij was van hoge leeftijd, ze kwam warrig op ons over. Ik zei: ‘Niet schrikken, uw man is gevallen, wij brengen u naar hem toe.’ Ze reed met ons mee.

‘Bij de ambulance ontstond een bijzonder mooi moment. Die oude man en vrouw keken elkaar heel liefdevol aan, pakten elkaars handen en begroetten elkaar alsof ze elkaar jarenlang niet hadden gezien. ‘Deze hereniging is een All You Need Is Love-momentje’, grapten wij, ‘net als in dat tv-programma van Robert ten Brink’.

‘Nadat de wond was verzorgd liep het echtpaar gearmd weer het winkelcentrum in. Wij bedankten het ambulancepersoneel en moesten weer verder, naar een woningbrand.

‘Tegen de avond, het werd al donker, zei de meldkamer: ‘Dat oudere echtpaar waar jullie vanmiddag mee bezig waren, kan hun auto niet vinden. Willen jullie even helpen zoeken?’

‘Nietsvermoedend reden wij weer naar dat winkelcentrum. Ik herkende die vrouw en zag dat haar man op de grond lag. ‘Stoppen!’, riep ik. Ik rende ernaartoe, ging op mijn knieën zitten, legde mijn hand op zijn borst en in zijn hals, maar voelde geen hartslag. Precies op dat moment reed – heel toevallig – een ambulance langs. Wij sprongen op en zwaaiden. Een verpleegkundige kwam heel snel, controleerde die man en riep: ‘Begin reanimeren!’ Mijn collega ging borstcompressies geven, het ambulancepersoneel pakte een beademingspomp, plaatste een borstcompressie-apparaat op zijn lichaam en legde hem aan een infuus. Het zag er heftig uit.

‘Ondertussen stonden veel omstanders te kijken. Mensen met telefoons die filmden, gezinnen, een vader met heel jonge kinderen. ‘Loop even door jongens’, riep ik. ‘Dit wil je niet zien.’ De reacties – ‘Dat bepaal ik zelf wel’ – waren erg onvriendelijk. Niemand luisterde.

‘Dit incident heeft me twee dingen doen beseffen: in ons werk moet je voortdurend schakelen tussen emoties. ’s Middags herenigen we een man met zijn vrouw, ’s avonds ligt hij bijna dood op straat. Soms moet je naar een inbraak, haal je iemand van het spoor, assisteer je bij een ongeluk en sta je een uur later met iemand te knokken. Ook al is er nu veel aandacht voor debriefen en collegiale ondersteuning, wij denderen altijd maar door: schakelen, schakelen, schakelen. Daar moet je echt tegen kunnen.

‘En overal waar een uniform is, gaan mensen filmen. Soms begrijp ik dat, maar in dit geval niet. Ik heb zelf kleine kinderen en wil ze niet met zoiets heftigs confronteren, je weet niet hoe die beelden doorwerken in zo’n kinderhoofd. Natuurlijk, een kind mag weten: er is leven en er is dood. Maar ze hoeven geen getuige te zijn van geweldssituaties of iemand die op straat ligt te sterven. Ouders zouden zich moeten afvragen: sta ik daar voor mijn kind, of sta ik daar voor mezelf en is mijn kind daarvan de dupe?

‘Ik hoorde van het ambulancepersoneel dat de aorta van die man vermoedelijk was gescheurd, mogelijk is hij daardoor ’s middags gevallen. Tijdens de reanimatie ontfermde ik me over zijn vrouw, die erbij stond te glimlachen: ze begreep totaal niet wat er gebeurde. Ik sloeg een arm om haar heen en zei: ‘Wilt u misschien even bij ons in de bus gaan zitten?’ Ze knikte en nam plaats op de bijrijdersstoel, nog steeds met zo’n gelukkige blik in haar gezicht. Het contrast kon niet groter zijn: haar man heeft het uiteindelijk niet overleefd.’