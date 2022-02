Lizzy geniet heerlijk van haar tweede vechtsportcarrière

Lizzy Gevers Beeld Jan Dirk van der Burg

Lizzy Gevers (27)

Oss

Lizzy heeft net anderhalf uur Braziliaans jiujitsu achter de rug, een van de disciplines die weleens van pas kunnen komen bij haar profdebuut in de MMA, het kooigevecht waar ze door corona al twee jaar op wacht. Ze zit midden in haar tweede vechtsportcarrière. Als talentvol judoka haalde ze nét niet de top, en rolde ze ineens een burn-out in. ‘Toen ben ik meteen in therapie gegaan en kwam ik erachter dat ik nooit had genoten van mijn judo-avontuur. Altijd maar doorgaan, alle landen bezocht, maar eigenlijk niks gezien.’ Lizzy 2.0 heeft nu een vechtsport die nog beter past bij haar Brabantse rechtdoor-mentaliteit en ze mediteert twee keer per dag om de voortdenderende trein even stil te zetten, want kooivechten is natuurlijk wel categorie eindbazenniveau. ‘Bij MMA hoor je heel goed die kooi in het slot vallen en dan is het: shit, het is jij of ik. Maar juist het overwinnen van die angst is verslavend. Niets komt dichter bij het oergevoel en je moet het oplossen met je eigen kennis en kracht. Daar past mijn judoverleden ook perfect bij. Als iemand mij vastpakt, denk ik meteen: ha! dit is mijn spelletje.’ En die vaardigheid kan ze ook weer gebruiken in haar werk, het geven van emotie- en agressieregulatietrainingen aan jongeren. ‘Daar kom ik alleen dus weleens binnenlopen met een blauw oog van de training. Leg ik natuurlijk wel meteen uit dat het met sportplezier is opgelopen.’