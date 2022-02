Lisa Weeda ging eindelijk weer eens hardlopen

Lisa Weeda Beeld Erik Smits

Ze lag stipt om 9 uur in bed toen ze een korte peptalk afstak, tegen niemand minder dan zichzelf, de enige aanwezige in de ruimte. I’m ready, zei Lisa Weeda (33) tegen Lisa Weeda (33). Dus de volgende ochtend was het van: opstaan, sportkleren aan die ze al had klaargelegd (zoiets werkt drempelverlagend), wind in de haren: ze bleek zo ready als ze maar zijn kon. 4,5 kilometertjes in de benen, waaraan ze de disclaimer toevoegt: ‘Wel met wandelen tussendoor.’ Genoteerd.

De afgelopen maanden lukte sporten niet. Er waren ademhalingsproblemen. Er waren paniekaanvallen. Slapeloze nachten (plafonddienst next level). ‘Gek was dat’, zegt ze nu, aan haar met pennen en volgeschreven A4’tjes bezaaide werktafel. ‘Hoe je ineens geen controle meer over je lijf hebt. Ik kon niet eens een kopje vasthouden.’ Achter haar hangt een roze poster, met de woorden ‘fuck work fuck hard’. Ze grijnst. Ja, dat work hè. Weeda had de afgelopen jaren slechts van één ding te weinig, en dat was adempauze. Ze maakt literaire programma’s, treedt in de media op als Oekraïne-kenner, is scenarist, audiomaker en virtualrealityregisseur (Google zei dat, Weeda bevestigt). Haar grootste project was haar inmiddels bejubelde boek Aleksandra, waarin ze beschrijft hoe ze in onrustig Oekraïne op zoek gaat naar het graf van haar verdwenen oom.

Het boek is nu drie maanden af. Haar klachten zijn nu drie maanden weg. Een causaal verbandje, geen twijfel. ‘En nu bevind ik me, ja, op een soort kruising.’ Een beetje vergelijkbaar met – we gaan even op de metaforentoer – de rotonde die zich vlak voor haar huis in Utrecht bevindt. Een grote jongen, zo eentje waar je niet wilt rijden als je voor je rijbewijs op moet zeg maar. Vijf richtingen. Zo’n plek ademt mogelijkheden. Met een hoog risico op keuzestress. ‘Ik weet niet zo goed welke kant ik op wil’, zegt Weeda. Ze wil veel. Een nieuw boek. Een audiotour. Maar welke weg ze ook inslaat: ze kan ’m hardlopend afleggen – mits ze af en toe mag wandelen.