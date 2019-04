Lintjesregen is nog altijd te weinig divers

Schouderklop voor een moslim die verbindt

Dursun Can (47) -Tilburg

Al sinds 1995 investeert maatschappelijk werker Dursun Can veel vrije tijd in initiatieven in zijn buurt. Ook gaf hij vluchtelingen taalles en helpt hij hen bij hun integratie. De laatste jaren nodigt hij samen met zijn vrouw wekelijks mensen met verschillende achtergronden bij hen thuis uit.

Can: ‘De polarisatie in de samenleving doet ons pijn. Daar willen we iets tegen doen. Het mooiste van de gesprekken bij ons thuis vind ik dat je er over en weer achter komt dat veel vooroordelen niet kloppen.’ Can is ontzettend trots op de onderscheiding. ‘Erkenning van de koning, die ik zie als een soort vader van Nederland, ik ben er al de hele dag emotioneel van.’

Het was Cans vriend Mehmet Demirozcan uit de Hizmet-beweging (ook bekend als Gülen-beweging) die hem voordroeg voor een lintje. ‘We kregen een brief van de gemeente waarin stond dat we bijzondere vrijwilligers konden nomineren. We dachten direct aan Dursun.’

Het lintje van Can is volgens Demirozcan voor veel meer mensen van betekenis. ‘Het is een schouderklop voor een moslim die zich inzet voor de Nederlandse samenleving. Ik hoor vandaag van veel andere vrijwilligers dat dat hen stimuleert.’