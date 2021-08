Limburgse vastgoedkoning die aan de wieg stond van Q-Park

Ger Ruijters Beeld .

Dat hij al zijn paperassen in een plastic tas met zich meetorste was tekenend. ‘Van een aktetas moest hij niets weten’, zegt zijn collega-bestuurder Léon Rulkens. De Limburgse vastgoedkoning Ger Ruijters was een man zonder opsmuk. Een weldoener die liever kerstpakketten weggaf aan arme gezinnen in Maastricht dan een ton schonk aan een museum zodat er een zaal naar hem werd genoemd.

Hij bouwde tienduizenden huizen en tientallen winkels en sportaccommodaties, maar is nationaal vooral bekend geworden als de oprichter van Q-Park, de keten van parkeergarages die vier jaar geleden in handen kwam van het opkoopfonds KKR. Quote schatte zijn vermogen ooit op meer dan 100 miljoen euro.

Hij bouwde een imperium op van tientallen vennootschappen die vielen onder zijn vastgoedgroep, bekend van het logo met de blauwe R. Tot op zeer hoge leeftijd – ‘zeker tot eind vorig jaar’, zegt Rulkens – bleef hij nauw betrokken bij het bedrijf. Hij overleed 16 juli op 90-jarige leeftijd in Maastricht, waar hij woonde met zijn tweede echtgenote Marie-Jeanne Nelissen. Met zijn in 2008 overleden vrouw Tiny Loozen had hij drie dochters, die deels ook actief zijn in vastgoed.

Ger Ruijters werd geboren in het dorpje Puth, vlak bij Maastricht. Hij was de enige zoon van een kleermaker. Na de hbs werkte hij enige tijd voordat hij alsnog besloot economie te gaan studeren in Tilburg. Daarna trad hij in dienst als hoofd personeelszaken en directiesecretaris van het aannemersbedrijf Muyres in Sittard. Begin jaren zestig begon hij voor zichzelf als makelaar en tussenpersoon in verzekeringen. Later werd hij projectontwikkelaar, een van de grootste in Limburg en Noord-Brabant. Zijn succes dankte hij aan het feit dat hij heel economisch bouwde met slechts drie soorten gestandaardiseerde woningen, waaronder de L- en Z-vorm. Naast hele woonwijken realiseerde Ruijters Vastgoed sportzalen (die zich ook kenmerkten door standaardisatie) en winkelcentra. Een van de bekendste was de Woonboulevard in Heerlen.

In de jaren zeventig onderkende hij het binnenstedelijke parkeervraagstuk en lanceerde hij zijn plan voor een parkeergarage onder het Vrijthof in Maastricht. Het had veel voeten in de aarde voordat hij er toestemming voor kreeg. Maar het project was zo succesvol dat ook andere gemeenten hem vroegen parkeergarages te bouwen. Het werd als Ruijters Parking een aparte tak van zijn vastgoedbedrijf, die onder leiding van zijn schoonzoon Ward Vleugels werd uitgebouwd tot Q-Park, met grote beleggers, zoals het ABP en ING, als aandeelhouder.

In de jaren tachtig kwam Ger Ruijters in opspraak. Als CDA’er had hij veel politieke contacten en was hij een spin in het web van het Limburgse ons-kent-ons-circuit, waardoor hij vaak als eerste op de hoogte was van nieuwe bouwplannen en daarop kon inhaken. Na het instorten van de woningmarkt begin jaren tachtig werd hij genoemd in de zogeheten SBDI-affaire, waarbij duizend koopwoningen, die toen moeilijk verkoopbaar waren, werden ondergebracht in een stichting die er met rijkssubsidie huurwoningen van maakte. De affaire leidde tot een onderzoek van de Rijksaccountantsdienst, die concludeerde dat Ruijters er geen winst op had gemaakt. ‘Hij werd volledig vrijgepleit’, aldus Rulkens. Enkele jaren later werd hij zelfs benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de economische ontwikkeling in Limburg.

Bij de Limburgers bleef hij populair. Hij deed veel voor het lokale verenigingsleven, vooral in zijn geboortedorp Puth. Daarnaast steunde hij de regionale voetbalclubs en was hij sponsor van de ijshockeyclub Ruijters Eaters. Hij was ook een visionair. Als een van de eerste projectontwikkelaars waarschuwde hij voor de toekomstige winkelleegstand door de wildgroei van winkeloutlets buiten de steden en de versnippering in de steden zelf. ‘Limburg heeft te veel winkels’, zo voorspelde hij al tien jaar geleden. Helaas heeft hij gelijk gekregen.