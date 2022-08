Liesbeth Woertman: ‘Ouderdom is een uitgelezen gelegenheid om je ego te laten leeglopen’

Het genot van een compliment is van alle tijden. Maar de mate waarin we vandaag de dag hunkeren naar likes, is ongekend. Volgens emeritus hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman – van wie het boek Wie ben ik als niemand kijkt? verscheen – staat al dat gehunker naar aandacht diep contact in de weg.

Voordat ze ziek werd, had Liesbeth Woertman (68) nooit kunnen bevroeden dat ze als Utrechts stadsmeisje zo zou kunnen genieten van een dorpshuisje met tuin in het rustige Wijk bij Duurstede. Ze besloot enkel daarheen te verhuizen omdat ze door de chemo de prikkels van de grote stad niet meer aankon en ze wilde het haar man niet aandoen om na haar dood alleen achter te blijven in dat grote Utrechtse huis.

Maar zo’n vaart liep het niet.

De kanker waaraan ze leed, zorgde er wel voor dat de hoogleraar psychologie eerder dan verwacht in haar pensioen belandde, maar inmiddels is ze hersteld en publiceert ze vol levenslust weer boeken.

Na haar eerder verschenen boek Psychologie van het uiterlijk: hoe ons lichaamsbeeld ontstaat, werd dat eerst Je bent al mooi: de schoonheid van imperfectie. Daarin stond haar onderzoek centraal waaruit bleek dat mensen steeds ontevredener worden over hun uiterlijk in de huidige cultuur waarin gephotoshopte beelden de norm vormen. Het zelfbeeld komt daardoor onder grote druk te staan.

Hoe je je uiterlijk ervaart, heeft namelijk weinig te maken met hoe je eruitziet, is een van haar bevindingen. Dat heeft meer met je zelfbeeld dan met je spiegelbeeld te maken. En dat wordt bepaald door of je als kind veilig gehecht bent, of je veel (sociale) media consumeert en of je jezelf vergelijkt met mensen die beter af zijn, concludeert Woertman. Ze werd meerdere malen verkozen tot beste docent van de opleiding en van het jaar. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw omdat ze in haar vakgebied een inspiratiebron is voor jonge mensen. Ze werkte ook mee aan de documentaire Beperkt Houdbaar van Sunny Bergman, over de onrealistische afbeeldingen van vrouwenlichamen in de media en het effect daarvan op vrouwen.

In haar recent verschenen boek Wie ben ik als niemand kijkt? staat het zelfbeeld van de oudere vrouw centraal. Dat kan met het wegvallen van werk en het verdwijnen van een nafluitbaar uiterlijk beginnen te wankelen. ‘Het verlies van de bewonderende blik treft vrouwen onevenredig zwaar’, vertelt Woertman gezeten in haar bloemrijke tuin die ze zonder groene vingers toch aardig in leven weet te houden. ‘Want vrouwen worden hun leven lang gebombardeerd met de valse boodschap: hoe mooier, hoe gelukkiger. Terwijl niet meer afhankelijk zijn van de blik van mannen, vrouwen kan verlossen van de druk om aan een schoonheidsideaal te voldoen en ruimte kan maken om meer vanuit bezieling te leven.’

Hoe doe je dat, vanuit bezieling leven?

‘De behoefte om gezien te worden krijg je niet weg, die is diep in de menselijke natuur verankerd. Maar het gaat erom dat je op een wezenlijker niveau wil worden gezien dan vanwege je uiterlijk of je prestaties. Veel mensen verwarren aandacht met liefde. Aandacht vervliegt en belandt vaak in een bodemloze put, maar als er oprecht van je wordt gehouden terwijl jij jezelf in al je facetten laat zien, geeft dat een duurzamer geluksgevoel, leert onderzoek. Dat betekent wel dat je moed moet hebben om jezelf niet langer achter je masker te verbergen, maar om jezelf te laten zien inclusief je schaduwkanten. Want ieder mens is heel gelaagd, dus daar horen ook je negatieve eigenschappen bij. Durf je chaotische, wilde, rommelige, onrustige, sombere, domme en lelijke aspecten te incorporeren in je zelfbeeld.

‘Daarbij kan het helpen om een vrouw van een zekere leeftijd te zijn, want dan heb je vaak net wat meer zelfvertrouwen. Bovendien kan de ouderdom, juist doordat die gepaard gaat met ervaringen van verval, de uitgelezen gelegenheid zijn om – min of meer gedwongen – je ego te laten leeglopen waardoor je dichter bij je machtige, wilde natuur komt. Om die kant van jezelf te laten ontwaken, moet je je niet laten leiden door de wens voortdurend en door iedereen te worden bemind. Behaagzucht, een lief, mooi meisje of een goede vrouw willen zijn, gaat ten koste van je ware natuur. Durf voorop te lopen, zonder applaus en zonder je te veel van andere mensen en de gangbare mores aan te trekken. Richt je blik ook eens wat vaker aandachtig op de ander in plaats van zelf blikvanger te willen zijn. Zoals Plato zei: ‘De God van de liefde woont in hem of haar die bemint, niet in degene die bemind wordt.’

‘Ouderdom gaat zodoende niet alleen met verval gepaard, maar biedt je de kans om iets te ontdekken wat je nooit eerder zag. En dan blijkt het ineens een fase van groei en bloei.’

Het is wel lastig om er zo tegenaan te kijken in een tijd waarin vooral jong en mooi zijn aan geluk worden gekoppeld.

‘Ja. En schoonheid speelt soms ook een rol, doordat mensen bijvoorbeeld op basis daarvan worden voorgetrokken of buitengesloten, maar toch blijkt een perfect uiterlijk niet belangrijk voor je levensgeluk. Integendeel.

‘Uit onderzoek blijkt ook dat we door anderen op ons mooist bevonden worden als we níét zo met ons uiterlijk bezig zijn, maar opgaan in wat we graag doen, zoals schoffelen, dansen, zingen, met kinderen spelen. Dan ontspannen onze spieren, verschijnt er een glimlach op ons gezicht, gaan onze ogen stralen.’

‘Dat we jong hoger waarderen dan oud, komt ook doordat er in de beeldvorming maar één soort oudere vrouw lijkt te zijn, terwijl er zo veel leuke, verschillende, inspirerende oudere vrouwen zijn. Ik wil met mijn boek graag een lans breken voor een breder beeld. Net als ik altijd heb gepleit voor een diverser beeld van vrouwelijkheid. Dat ben je niet alleen als je jong en slank bent. Ik vind het belangrijk dat we wrikken aan de mallen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het lijkt mij heerlijk als mannen die daar zin in hebben, in een jurk gaan lopen en nagellak opdoen.’

Hoe luister jij naar de gesprekken over genderidentiteit, die steeds vaker worden gevoerd?

‘Daar ben ik ongelooflijk verbaasd over. Door mensen als non-binair te labelen of als transgender, hakken we de groep vrouwen in nog kleinere hokjes. En ik verbaas me ook over de aantallen. Toen ik jong was, had je aan de universiteit een grote seksuologiegroep met een postdoc over transgenders, die heetten toen nog transseksuelen. Zij concludeerden in hun onderzoek dat er zo’n tweehonderd transgenders per jaar bij kwamen, van wie twee derde biologische mannen en een derde biologische vrouwen. Dat cijfer is meer dan veertig jaar lang stabiel gebleven. En nu ineens komt het heel veel meer voor, vooral onder vrouwen. Ik begrijp echt niet waarom nu zoveel meer biologische meisjes vaak al op jonge leeftijd de wens te kennen geven dat ze in transitie willen.’

Wat is je vermoeden?

‘Ik denk toch dat het een soort ongemak is met de aangeboden vrouwenrol, met name op het gebied van schoonheid. Meisjes hebben het gevoel dat ze niet aan dat perfecte plaatje kunnen tippen.’

De druk om aan het schoonheidsideaal te voldoen is zo groot dat meisjes het proberen te ontlopen door non-binair of transgender te worden?

‘Ja. Anders snap ik niet wat ze denken te winnen in de mannenrol of in de sekseloze rol.’

Liesbeth Woertman. Beeld Eva Roefs

Kinderen die vroeger voor gothic kleren kozen, kiezen nu voor non-binair?

‘Precies. Het zijn kinderen die op de een of andere manier niet in de aangeboden mallen passen. Ik vind dat zeer zorgelijk, vooral omdat je dan op jonge leeftijd al zo bezig bent met dat je er niet bij hoort. Even voor de duidelijkheid, het is niet dat ik hier nu transgenders zit te bashen. Maar ik begrijp het gewoon niet en ik maak me zorgen. Ik weet van een klas van vierentwintig 12- en 13-jarigen waarin tien kinderen nieuwsgierig zijn naar transitie. Kom op jongens, hou toch op. De toevlucht tot cosmetische chirurgie lijkt net een beetje uit te doven. Op jonge mensen blijkt het niet zo’n aantrekkingskracht te hebben, je ziet de groeicijfers stabiliseren, 80 procent heeft er helemaal niks mee. En dan krijg je dit.’

Hoe vind jij dat de discussie hierover moeten worden gevoerd?

‘Ik ben er voorstander van om de m/v uit alle paspoorten te halen. Als dat voor sommige mensen nou zo’n issue is, prima. Maar maak geen nieuwe categorieën, want daarmee los je het probleem niet op. Je moet altijd kijken naar welk verlangen erachter zit. En dan stuit je elke keer weer op het mechanisme: wie mag er meedoen, en wie sluiten we uit?

‘Laten we met elkaar meer praten over wat mens zijn eigenlijk is. Wat bindt ons? Nu heb je allemaal verschillende groepen met bijbehorende crisissen, terwijl er volgens mij maar één crisis is, namelijk de angst om er niet bij te horen. Als reactie daarop beconcurreren we elkaar in plaats van het gevoel te delen dat we tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn allemaal in deze wereld geworpen, niemand snapt waarom, en dan gaan we ook nog een keer dood. Je zou denken: reden genoeg om een beetje aardig tegen elkaar te zijn en elkaar de hand te reiken. Maar dat doen we niet. Daardoor is een enorme druk ontstaan. Het aantal mensen met angst en depressieve klachten is gigantisch hoog.’

Hoe is de mens in die identiteitscrisis terechtgekomen?

‘Ik denk dat wij de snelheid van de 24-uurseconomie en het gebruik van allerlei apparaten psychisch niet aankunnen. De verworvenheden aan de ene kant zorgen voor grote verliezen aan de andere kant. Dat is zo paradoxaal. Nu we door het world wide web zogenaamd verbonden zijn met iedereen, zijn we veel minder verbonden dan toen de aantallen nog overzichtelijk waren. En dat proces is razendsnel gegaan. Niet voor niks is burn-out de volksziekte van volwassenen, we zijn er nog helemaal niet op gemaakt. We kakken als zombies achter de techniek aan die voor ons bepaalt hoe we leven. Maar ook doordat we veel grenzen weggestreken hebben, staat alles nu op zijn kop.’

Hoe bedoel je dat?

‘We hebben hard gestreden om ruimer te mogen leven, als vrouwen, als arbeiderskinderen, als noem maar op, en dat is behoorlijk goed geslaagd. Maar nu moeten we opnieuw nadenken. Want dit soort vrijheid bedoelden we toch niet. Blijkbaar hebben mensen toch wel iets van grenzen nodig voor een gevoel van veiligheid. We zijn grenzeloos geworden en daardoor totaal onvrij. Ondanks de nieuwe vrijheid en overvloed is er een fundamenteel gevoel van tekort ontstaan. Een tekort aan aandacht, aan respect, aan vriendelijkheid, alsof dat opdroogt zonder grenzen.

‘Een gevolg is dat je overal in de wereld chaos ziet ontstaan. Alsof we zijn losgeslagen. En die chaos zie je ook op individueel niveau. Mensen gaan zichzelf overschreeuwen om overeind te blijven. Terwijl je daarmee eigenlijk vooral je eigen onzekerheid laat zien, want mensen die echt zeker van zichzelf zijn, zijn vaak veel rustiger. Zij zijn misschien wel briljant in bepaalde dingen, maar juist als je dat zo moet verkondigen, zie je hoe fragiel het zelfbeeld is.’

Liesbeth Woertman. Beeld Eva Roefs

Hoe je zelfbeeld is, koppel jij in je werk aan het feit of je als kind veilig gehecht bent. Hoe was dat bij jou?

‘Ik ben totaal niet gezien door mijn ouders. Ik voelde me ook niet door ze gedragen of gesteund. Vrouw-zijn was bij ons in de familie geen pré. ‘Ik heb liever vijf jongens dan een meid’, zei mijn moeder vaak. Ik had vier broers, ik was het enige meisje. Getroost werden wij ook niet. Het was flink zijn en kiezen op elkaar. ‘Bewaar je tranen maar voor later, dan zul je ze hard genoeg nodig hebben’, was een gevleugelde uitspraak van mijn moeder.

‘Ik ging ervan uit dat mijn echte ouders me op een dag zouden komen ophalen. Ik was er heilig van overtuigd dat ik geadopteerd was. Lang had ik het gevoel: wat doe ik hier? Ik voelde me ontworteld. Later heb ik als psycholoog gelezen dat veel kinderen die zich erbuiten voelen staan, zo’n soort adoptieverhaal bedenken.’ Lachend: ‘Als ik in deze tijd jong was geweest, was ik misschien wel non-binair geweest. Dan had ik er een ander verhaal van gemaakt om mezelf bijzonder te vinden.’

Waarom had je moeder een aversie tegen emoties?

‘Zij kwam zelf uit een disfunctioneel gezin met een alcoholistische vader die vreemdging en sloeg. Ik ga het beter doen, was haar stellige overtuiging. Maar ik denk dat ze daarmee haar gevoelswereld heeft afgesloten.

‘We hadden weinig geld, mijn vader was postbode en mijn moeder huisvrouw, maar wij moesten er altijd spic en span uitzien van haar. Ze naaide alles zelf naar haar ideaalplaatje, wij waren haar. Ik mocht niet zelf iemand zijn. Alles wat afweek van haar plaatje was fout. Om een concreet voorbeeld te noemen: wij aten alleen op zondag vlees omdat mijn ouders het niet vaker konden betalen en dat was meestal een gehaktbal. Als kinderen in de straat vroegen wat we hadden gegeten, zei ik op zondag eerlijk dat het een gehaktbal was. ‘Dat moet je niet zeggen!’, zei mijn moeder dan boos, ‘je moet biefstuk zeggen.’ Dus de keer erna zei ik steeds ‘biefstuk’, maar dan was haar reactie weer: ‘hè, wat ben je toch stom, je snapt toch wel dat je niet altijd biefstuk moet zeggen!’ Ik snapte dat spel van de schone schijn gewoon niet. Ik mocht ook nooit zeggen dat ik bang was. Terwijl ik voor heel veel dingen angst had. Voor honden, voor gordijnen die bewegen als je in bed ligt, voor alles. Maar daar was nul ruimte voor. Ik heb ook nooit op schoot gezeten, echt nooit.’

Terwijl je in je boeken beschrijft hoe belangrijk de aanraking is voor een kind.

‘Ja, maar dat gebeurde bij ons absoluut niet. Mijn moeder was alleen goed met baby’s, want die doen wat je zegt. Ze liet zich een keer ontvallen dat de reden dat ik ondanks het gebrek aan fysiek contact niet in een inrichting ben beland, of aan de drugs ben geraakt, ligt aan het feit dat ze een heel goede moeder voor mij is geweest toen ik een baby’tje was. Toen ben ik plat geknuffeld en was ik helemaal haar pop, haar prinsesje. Tot ik ongeveer anderhalf was. Ze vertelde me dat ik toen bij haar op schoot zat met mijn gezicht naar haar toe en dat ze ineens het gevoel had dat ik haar echt zág voor wie ze was, en dat was niet positief. Ze voelde zich als het ware betrapt en heeft me meteen omgedraaid. Vanaf dat moment was het afgelopen met de aanrakingen. Ik was heel blij toen ze dat opbiechtte. Het klopte dus dat ik me altijd door haar afgewezen heb gevoeld, terwijl zij altijd tegen mij zei dat ik háár had afgewezen.’

Je bent in de derde klas van de mavo van school gegaan. Heeft dat ook met je moeder te maken?

‘Ik was niet dom, ik haalde op de lagere school tot mijn 10de altijd achten, maar daarna raakte ik mezelf helemaal kwijt en zag je mijn cijfers naar beneden gaan. In mijn eindrapport van de lagere school stond: ulo??? Het werd uiteindelijk toch mavo en in de derde klas dreigde ik met zeven onvoldoenden te blijven zitten. Toen heeft mijn moeder me van school gehaald. ‘Als je niet op school wil werken, dan maar bij een baas’, zei ze.

‘Als 15-jarige kwam ik tussen de volwassenen op een verzekeringskantoor te werken. Vervolgens wist mijn jongere broer wel de mavo te halen en dacht ik: dan kan ik het ook. En ben ik dat in de avonduren erbij gaan doen. En ineens ging het wel. Ik haalde de mavo, de havo, het vwo, de universiteit. Ik promoveerde, hoewel ik op mijn 17de zwanger werd en op mijn 18de met een baby op schoot zat te leren.’

Kon je wel dingen bedenken als: ik ben zelf weinig geknuffeld, dus dat ga ik echt anders doen?

‘Nee... Dat is me ook niet goed gelukt, ook later niet bij mijn tweede zoon, die ik op mijn 23ste kreeg met mijn toenmalige partner met wie ik van mijn 22ste tot mijn 26ste getrouwd ben geweest.’

Hebben je kinderen daar later last van gekregen?

‘Dat denk ik wel ja. Ze hebben allebei een langdurige relatie, een baan en zijn niet aan de drugs, dus een blinde zou zeggen: het valt allemaal wel mee, maar ik vind dat zij niet de liefde en zorg hebben gekregen die zij als kinderen verdienden. Ik vind het ook lastig dat dat zo is. Mijn kinderen zeggen allebei: maar je was ontzettend jong. En zij weten ook hoe mijn moeder was. Ik vind ze allebei ongelooflijk vergevingsgezind.’

Je dierbaren zeggen allemaal dat je sinds je ziekte erg bent veranderd. Dat je minder van jezelf verborgen houdt.

‘Dat klopt echt, ja.’

Lange stilte. Ze schiet vol. Ze doet haar bril af en veegt haar gezicht droog.

‘Het was alsof ik pas toen mijn lijf me zo in de steek liet, goed in mijn lichaam schoot en samenviel met mezelf. En anderen waren daarvan getuige, van mijn totale kwetsbaarheid, mijn totale naaktheid. Dat heeft mij fundamenteel geraakt. Door mijn ziekte heb ik echt kunnen ervaren, kunnen voelen, dat ik het niet alleen kon. Dat ik anderen nodig had om me te dragen. En dat ze dat ook deden.’

Tot die tijd had je het altijd alleen gedaan.

‘Zo voelde het ja.’

En waarom raakt dat je zo?

‘Ik kan dit echt niet met droge ogen vertellen. Het is een ervaring waardoor alles op zijn kop is gaan staan. Dat je in je diepste kwetsbaarheid niet kwetsbaar bent, ik kan het niet anders uitleggen. Het gevoel dat als je niks te verbergen hebt, je je niet kwetsbaar voelt, maar juist intens diep verbonden met anderen. Dat besef maakt het leven ineens heel eenvoudig. Supereenvoudig.’

Liesbeth Woertman. Beeld Eva Roefs

Maar dan zou je eerder denken dat je het juichend vertelt.

‘Ik zou het inderdaad ook als een boeddha lachend kunnen vertellen, maar zo voelt het niet. Gek hè?’

Is dat misschien omdat je opeens de eenzaamheid voelt die je van jongs af aan met je mee gedragen hebt?

Denkt even na. ‘Ik heb mijn tranen daar niet eerder aan gekoppeld, maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Want als ik jou dat hoor zeggen, zou ik zo weer kunnen huilen. Ik moet even water pakken.’

Hoe kwam je erachter dat je ziek was?

‘Ik zag op het bed een minuscuul bloedvlekje. En twee weken later weer. Als ik alleen was geweest had ik er niets aan gedaan, zo minuscuul was het, maar mijn man Barend (met wie ze sinds vijftien jaar samen is, red.) maakte zich zorgen omdat ik al lange tijd liep te kwakkelen. Het bleek baarmoederhalskanker te zijn. De baarmoeder en eierstokken moesten eruit. Twee weken na de operatie bleek ik een uitzaaiing te hebben. Toen klapte ik in elkaar. Ik moest alsnog dat traject in van bestralen en chemo. Dat had ik net bij mijn lievelingsbroertje gezien, die overleed aan kanker op de dag dat ik hoorde dat ik kanker had. Die werd zo ziek van die behandelingen. Dit kan ik niet, dacht ik. Als ik alleen was geweest, had ik het ook niet gedaan. Dan had ik gewoon gehoopt dat het een beetje beheerst bleef en dat ik er gewoon aan dood zou gaan. Maar Barend, mijn twee zoons en een goede vriendin vonden dat ik die behandelingen wel moest doen. Toen heb ik gezegd: maar dan moeten jullie me helpen. Want ik viel gewoon uit elkaar, ik was zo ontredderd. Het was een niet te beschrijven gevoel van verdwijnen.’

Kwam dat door het totale gebrek aan controle?

‘Precies dat, de totale afhankelijkheid, het aan de wolven overgeleverd zijn. Ik heb mijn hele carrière vooropgelopen, grote bek, bam-bam-bam. Alles wat ik aanpakte lukte ook, terwijl het vanbinnen natuurlijk een grote chaos was. En dan ineens die totale weerloosheid. Ik vond het gruwelijk.

‘Maar uiteindelijk ben ik er in psychisch opzicht zo veel rijker door geworden. Ik ben aardiger, rustiger. Ik heb ook nooit eerder zo kunnen genieten van alledaagse dingen, zoals het uitbotten van de bomen in mijn tuin of het lezen van een boek in de ochtend. Ik geniet ook zo gruwelijk van mijn kleinkinderen. Ik knuffel ze dood, ik grijp ze aan hun enkeltjes en draai ze rond, ik hou zo veel van ze. Ik zeg altijd: ik had meteen oma moeten worden. Moeder zijn vond ik ingewikkeld, maar ik ben een hartstikke leuke grootmoeder.

‘Ik vind het leven met het klimmen der jaren gewoon veel makkelijker worden. Dat is het best bewaarde geheim. Wie verheerlijkt de jeugd en waarom? Dit is de fijnste fase van mijn leven. Ik vind het een grote leugen dat er zo negatief over de ouderdom wordt gesproken. Het mooiste komt het laatst, als je bereid bent om grootmoeder van alle levende wezens te worden.’

Mis je het gefluit op straat niet?

‘Nee. Ik weet ook heel goed dat als ik hakken aantrek en lippenstift opdoe, ik heus nog wel gezien word. Al is het vooral door 80-jarigen, haha.’

Daarvoor heb je niet per se een halve facelift nodig.

‘Nee, omdat het daar niet om gaat. Het gaat om present zijn, aanwezig zijn, op een blije manier. Als ik mensen vol vitaliteit en levensvreugde tegemoet treed, heb ik meer sjans dan wanneer ik me achter mijn perfecte masker afsluit. Als je geen contact maakt, gebeurt er ook niks. Daarom snap ik vrouwen ook niet die de expressie uit hun gezicht spuiten.

‘Ik hoor vrouwen vaak zeggen: maar ik doe het ook niet voor een ander, ik doe het voor mezelf. Nou, dan ontplof ik bijna. Jezus, waar moet ik beginnen om dit uit te leggen, denk ik dan.’

Ze trekt haar lippen in een duckface: ‘Ik doe het voor mezelf.’ Haha. Wonderlijk! Valsspelen en dan denken dat het om jou gaat. Maar belangrijker nog: als je je uiterlijk fixeert, fixeer je ook je innerlijk. Dat betekent dat er geen groei meer kan zijn. Je kunt beter het louterende effect van het gebrek aan fluitende bouwvakkers zijn werk laten doen.’

Eigenlijk is het een cadeau als die niet meer naar je kijken?

‘Een kans vind ik een beter woord. Een uitnodiging om je te verdiepen, om los te komen van de oppervlakkige blikken van anderen en om jezelf in je diepste wezen te laten zien. Dat vind ik ook altijd zo dubbel aan cosmetische ingrepen: je wil graag gezien worden, maar tegelijkertijd zeg je: je mag mij niet zien zoals ik werkelijk ben. Je mag niet dichterbij komen. Je mag me alleen maar bewonderen als ding. Ik heb zo’n mededogen met mensen die voor die valse oplossing kiezen.

‘Als er iets gebeurt tussen twee mensen, zoals net tussen ons, voel ik me op een veel wezenlijker niveau gezien. Ik dacht nooit eerder over mezelf als een eenzaam iemand, en dan zeg jij dat, en dan is er toch iets in mij geboren dat mij niet loslaat, waardoor ik weer verder kan groeien. Het leven gaat om echt contact, voelen dat de ander met je begaan is, dat een ander probeert je echt te begrijpen. En dat is iets wat nooit veroudert, dat kun je tot op je sterfbed doen.’

Liesbeth Woertman. Beeld Eva Roefs