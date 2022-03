Liesbeth Kamerling heeft eindelijk weer een chillplek voor zichzelf

Liesbeth Kamerling Beeld Erik Smits

Een half uur geleden werd Liesbeth Kamerling (46) nog afgebeuld. ‘Liefdevol, hoor’, verduidelijkt ze, ‘en geheel vrijwillig.’ Personal trainer Sol is de ‘beste stok achter de deur’ die ze zich wensen kan. Sol laat haar twee keer per week een uur zweten met oefeningen als de lunges. Van die fysieke activiteiten die een mens zonder aansporing van zijn lang zal ze leven niet uit zichzelf zal doen. ‘Als Sol er niet is en ik mijn sportkleren niet voor het slapengaan klaarleg, vergeet ik het. Dat is niet omdat ik het niet leuk vind om te sporten, maar ik denk er dan pas in de loop van de dag aan: o ja, ik zou gaan sporten.’

Kamerling heeft nog twee stokken achter de deur, trouwens: Amerikaanse akita’s Suhka en Jagger (van Mick, ja). De honden zijn groot, hebben heel veel haar en een zeer hoog knuffelgehalte. ‘Buiten rennen ze veel, maar zodra ze binnen zijn, kunnen ze heel goed chillen. Extréém goed chillen.’

Kan Kamerling nu ook, trouwens, sinds ze deze week, vers van de pers en voor het eerst in zeventien (!) jaar, een eigen terugtrekplek in huis heeft. ‘Het was eerst de slaapkamer van de oudste, die slaapt nu in wat eerst de tv-en logeerkamer was.’ Zat ze dus met een vriendin te eten op een kleed op de grond, deur dicht, gezinsgeluiden onhoorbaar, kaarsje aan. ‘Alsof ik op kamers zat.’ Twee van haar favoriete kunstwerken staan er, in de kast liggen studieboeken voor de holistische opleiding die ze een paar jaar volgde, met boven op de stapel, als een kers op de spreekwoordelijke taart, haar eigen nieuwste boek Uit je dip gaan.

Ze had alleen de fout gemaakt om de administratie er ook naartoe te verhuizen. ‘Die mappen stonden er en dat fijne, rustgevende gevoel was meteen weg.’ Dus die gaan weer terug, niets zo on-ontspannend als financiële rompslomp binnen handbereik op een plek waar de hoofdactiviteit extreem chillen is, à la Suhka en Jagger, zeg maar.