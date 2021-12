Lezersdilemma: Poppenkast of einde vriendschap?

Een paar jaar geleden heb ik een relatie gehad met een vrouw die echt naar zichzelf op zoek was. Ze verbrak onze relatie omdat ze een gezin wilde stichten met een man. Hoewel ik daar veel verdriet van had, zijn we bevriend gebleven. Inmiddels is ze getrouwd en in verwachting. Ik ben oprecht blij voor haar. Wat ik moeilijk vind, is dat ze haar man niets over onze geschiedenis heeft verteld. Ze wil zelfs niet dat hij weet dat ik op vrouwen val. Dit voelt niet goed voor mij. Is er nog een andere oplossing dan onze dierbare vriendschap opgeven om een einde te maken aan deze poppenkast?

Vrouw (47), naam bij redactie bekend

Uw nieuwe relatie

Confronteer haar met de reële mogelijkheid dat u straks een nieuwe relatie krijgt. Moet die verborgen blijven? En zo ja, hoe dan? Laat daarmee de keuze of jullie vriendschap nog bestaansrecht heeft aan haar. Ze zal niet anders kunnen dan inzien dat ze iets onmogelijks verwacht. Jan de Waard (69), Den Bosch

Niet haar recht

Hier spelen eigenlijk twee problemen. Je hebt er moeite mee dat je vriendin haar verleden verzwijgt voor haar man, maar dat is haar keuze en haar recht. Mensen die op latere leeftijd een relatie aangaan, doen er vaak goed aan om niet meteen hun hele geschiedenis met de nieuwe partner te delen. Als de relatie blijvend is, is daar later nog voldoende tijd voor. Het is niet haar recht om van jou te vragen dat je je ware aard verbergt. Die keuze is alleen aan jou. Hoelang denk je dat jij dierbare gevoelens kunt ervaren in een vriendschap waarin je niet jezelf mag zijn? Hoe echt is haar vriendschap als zij dat van jou vraagt? Catrien Mesman (67), Den Haag

Delete ‘poppenkast’

Waarom is het zo belangrijk voor u dat haar man weet heeft van uw seksuele geaardheid? Zo belangrijk zelfs dat u er jullie vriendschap voor wilt opgeven? Respecteer haar keuze en geniet van haar hervonden geluk. Wees dankbaar dat u mag meegenieten van haar aanstaande moederschap en delete het woord ‘poppenkast’ uit uw systeem. Dat brengt u niets, behalve verbittering. Uw vriendin erkent u, nu uzelf nog, dan heeft u het niet zo nodig van anderen. Helma Roes (59), Sittard

Eigen poppen

Voordat je de poppenkast opdoekt of de vriendschap verbreekt, zou ik te rade gaan bij jezelf wat er precies niet goed voelt. Welke poppen zitten er in je eigen kast verstopt die maken dat je die van je vriendin zo veroordeelt? Is er stiekem een pop die snakt naar een beetje erkenning en waardering van wat jullie hadden (hebben)? Milotte Hamer (30), Sittard

Tweerichtingsverkeer

Vriendschap is naar mijn mening tweerichtingsverkeer. Hier bepaalt de ‘vriendin’ alles. Zelfs of u al dan niet mag uitkomen voor uw seksualiteit. Dit klinkt niet als vriendschap. U bent wie u bent en daar mag u trots op zijn. Caroline de Ruijter (62), Den Haag

Stop ermee

Uw vriendin accepteert u niet zoals u bent. Ze stelt voorwaarden aan de vriendschap. En als er kinderen komen gaat ze nóg meer voorwaarden stellen. Wens haar veel geluk voor de toekomst en stop ermee. Ik gok erop dat de initiatieven om de vriendschap intact te houden van uw kant komen. Kim de Oude (69), Amsterdam

Jaloers op haar man

Het voelt niet goed voor mij, zegt u. Heeft u nog gevoelens voor haar of gaat het u om erkenning? Haar erkenning heeft u. Ze houdt u graag in haar leven, terwijl dit ook een risico is. Is dit niet genoeg? Bent u wellicht onzeker en jaloers op haar man, en wilt u hem vertellen dat er een tijd was dat u net zo belangrijk voor haar was als hij nu is? Dan stelt u dit gevoel boven de vriendschap, boven haar zelfs. Ik hoop oprecht dat u deze bijzondere vriendschap laat prevaleren boven uw eigen onzekerheid. Geniet hiervan en laat uw ego los. Karin de Laat Koerselman (57), Uden

Over twee weken: puppycursus voor de buren? Onze buurvrouw heeft een goed hart en is recht voor zijn raap. Ze heeft een lage schreeuwdrempel. In de zomer heeft ze een puppy in huis gehaald (zonder cursus) en sindsdien kunnen we vanachter de schutting genieten van een luidkeels ‘Caesááár zit! Ik zeg zít! Ik tel tot tien!’ etc. De laatste tijd horen wij dit ook wanneer we gaan slapen en zij om 23.00 uur de hond uitlaat. Haar onvermogen de hond op te voeden lijkt steeds meer in ergernis om te slaan. Een puppycursus adviseren, voelt als ongepaste bemoeienis. Wat zou u doen? Vrouw (32), naam bij redactie bekend