Lezersdilemma: Mijn vriendin vragen niet meer te gebruiken?

In mijn vriendengroep is drugsgebruik vergaand genormaliseerd. Mijn vriendin vindt het ook leuk om eens in de zoveel tijd hallucinerende- of partydrugs te gebruiken. Ik gebruik zelden, omdat ik het eng vind controle te verliezen en niet meer te kunnen communiceren met mijn omgeving. Het liefst zou ik willen dat mijn vriendin ook niet meer gebruikt, maar ik vind het vervelend dat ze dan niet meer kan doen wat ze wil en ik vind het moeilijk deze beperkende invloed op haar uit te oefenen. Wat zou u doen? Man (29), naam bij redactie bekend

Eerlijk

Zolang het ‘eens in de zoveel tijd’ is, ze er zelf voor kiest omdat ze het leuk vindt, en ze er achteraf geen spijt van heeft zou ik er niet negatief naar kijken. Drugs kunnen juist ook iets moois brengen voor de communicatie met anderen. Vertel haar dat je het fijn vindt als er een drugsvrij weekend is, en vraag haar eerlijk te zijn over haar gebruik. Derk Baar (32), Amsterdam

Drugs en vrijheid

Tot mijn verbazing schijnt het gebruiken van (hard)drugs normaal te zijn. Ik weet als moeder van twee volwassen zonen dat ze ook het een en ander hebben uitgeprobeerd. Openheid daarover vind ik belangrijk, maar ik heb hun wel verteld dat het mij een goed idee leek om niet alles uit te proberen. Op den duur kregen ze te maken met verslavingsverschijnselen bij vrienden, en dit schudde de heren wakker. Toen ik twee jaar geleden mijn allerbeste vriendin op 54-jarige leeftijd aan zogenaamd recreatief drugsgebruik verloor, was voor mij de maat vol. Dus: stel eisen, waarschuw haar en maak bij grote ergernis een einde aan de relatie. Het is een illusie dat drugs vrijheid geeft. Het brengt verslaving en geeft problemen. Denise van Nieuwenhuizen (58), Hillegom

Groepsdruk

Ik vraag me af of drugsgebruik ooit genormaliseerd mag of kan worden. Doet me denken aan midden jaren zeventig toen sherry drinken de regel was, en wie niet meedronk was flauw. Groepsdruk bepaalde gedrag. Niemand wordt beperkt in zijn doen en laten als jij jouw zorgen uit omtrent drugsgebruik. Er lopen anno nu behoorlijk wat mensen, alcoholisten, rond wier verslaving is ontstaan in de roemruchte jaren zeventig. Die hebben een waarschuwende vinger gemist. Jos van Eijndhoven (69), Liempde

Wokeness

Deze keuze moet zij zelf maken. Maar verdiep u in de omstandigheden waaronder de drugs geproduceerd en verhandeld worden (mensenhandel, afrekeningen en chemische lozingen) en breng dit met enige regelmaat tussen neus en lippen ter sprake. Ik wacht met smart op ‘wokeness’ op dit gebied. Jenet van Lubek (44), Haarlem

Spiegel

In mijn vriendengroep was drugsgebruik ook ver genormaliseerd. Ook al gebruikte ik veel minder vaak dan de rest, toch heeft mijn partner mij daar destijds op aangesproken. Ik ben haar hier tot op de dag van vandaag dankbaar voor; het was een spiegel voor een (wat later bleek) problematische situatie. Vertel dat je liever niet meegaat als ze gebruikt, dat zal haar aan het denken zetten. Als ze van je houdt, zal ze je begrijpen en hier met jou een weg in zoeken. Samen avondjes nuchter feesten bleek ook spannend, en de ochtend erna samen fris sporten gaf een nieuwe dimensie aan onze relatie. Yke Koerten (24), Amsterdam

Ruimte bieden

Ga bij uzelf na of u het gedrag problematisch vindt, of dat het uw persoonlijke voorkeur niet heeft. In het laatste geval zouden wij zeggen dat u in een relatie de ruimte aan elkaar moet bieden om van elkaar te verschillen, in plaats van dingen te verbieden. Sanne Jeurissen en Milo Plomp (25), Utrecht

