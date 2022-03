Ik hou van toeval. Tenminste, zolang het geen meteoor op mijn hoofd is. Volgens Harry Mulisch zou dat gebrek aan talent zijn. (Voer voor psychologen, p. 77.) Nee, leuk toeval, daar hou ik van. Nou ja, leuk hoeft het niet eens te zijn, zolang het maar sterk is. (Maar dus zonder dat Harry, boven in zijn ontdekking, kan rondbazuinen dat ik, inmiddels verpulverd, geen talent had.)

Over John O’Hara, die een rol speelt in het toeval verderop, zeiden ze dat al tijdens zijn leven. Faulkner bijvoorbeeld, die noemde hem een tweederangs Scott Fitzgerald, wat O’Hara helemaal niet leuk vond. Misschien wel daarom gaf hij Faulkner tijdens een diner in een plechtige opwelling zijn gouden aansteker, die Faulkner naar verluidt zonder enige fanfare in zijn binnenzak liet glijden, waarna iemand de dag erna tegen Faulkner zei dat O’Hara ook dat niet leuk had gevonden. Misschien moest Faulkner even een bedankbriefje schrijven. ‘Hoezo?’, zei Faulkner, ‘ik hoefde die aansteker helemaal niet, ik heb er niet om gevraagd.’

Ik zie je op het boekenbal.

Jarenlang dacht ik: O’Hara, aansteker, andere keer. Maar deze week pakte ik toch maar eens Appointment in Samarra, O’Hara’s debuut. Geweldig boek, geestig, swingend, hard. Wie volgens mij goed naar O’Hara gekeken heeft, is Richard Yates. Revolutionary Road is iets beter, maar Yates’ andere boeken zijn dat niet.

Maar nu het toeval. Van de week kwam hier twee keer ‘De tuinman en de dood’ voorbij, het gedicht van P.N. van Eyck. De eerste keer appte ik het aan een vriend, we hadden het over zijn oom en tante die lang geleden, voordat de bom zou vallen, naar Nieuw-Zeeland emigreerden, maar te wonen kwamen naast een boer met gifakkers, allebei ziek werden, en stierven. Een dag later stond ik te tennissen met Lucie, mijn schoonzus, toen we het tijdens een lange game, deuce, voordeel, deuce, nadeel, etc, over poëzie kregen, liefhebbers waren we niet, al vond Lucie ‘De tuinman en de dood’ erg mooi.

‘Dat is toevallig’, zei ik.

‘Maar’, bedierf ik pret, ‘ik lees nu Appointment in Samarra, O’Hara, bijna uit, en dan denk ik toch, tja, haha, zo’n roman, zo’n gedichtje…’

‘Ja, nee’, zei Lucie, ‘ik ook hoor. Een soort mop, eigenlijk… en dan zo’n roman… Maar toch… tuinman, dood… jawel…’

‘Jawel…’

‘Jawel toch?’

‘Jawel.’

Thuis las ik O’Hara uit, vergeefs wachtend op een afspraak in Samarra. Ik snapte de titel niet, ze kwamen Gibbsville niet uit, Samarra ligt in Irak. Wat bleek, ik had het motto geskipt, slechte gewoonte, een lapje tekst van William Somerset Maughan, en wat denk je? Vrijwel het gedicht van P.N. van Eyck, zin voor zin, stap voor stap. Alleen gingen ze hier niet naar Ispahaan, maar naar Samarra. Op Wikipedia bleek dat al bekend natuurlijk, Van Eyck had de mop waarschijnlijk van Jean Cocteau (zonder bronvermelding), maar de clou wortelde duizenden jaren dieper, in een Mesopotamisch sprookje.

De les erna deed ik Lucie kond. ‘Maar nog steeds wel mooi gedaan’, mompelde ze.

‘Jawel’, zei ik. We dachten even na. ‘Zeg mij, schoon kapje rood’, hief ik aan, ‘waarhenen vloot/ gij zo allenen/ uwe teentjes bloot/ ‘k Ga grootmoeder kaakjes brengen, in ’t cederwoud/ ’tis maar hout, ’k laat een bout. P.N. Van Eyck. Jawel.’

‘Jawel, hè?’

‘Jawel.’