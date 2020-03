Lèneke speelt nu juf voor twee kleinkinderen en ze levert bepaald geen half werk

Beeld Illustratie door Isa Grutter

‘Met de oudste heb ik spelling geoefend met Scrabble en rekenen met Rummikub. En ik laat hem van alles meten en wegen. Is ook rekenen, nietwaar? Voor de jongste heb ik klokken uitgeprint. De hele en de halve uren hebben we gedaan en straks de kwartieren.’

Lèneke Knipscheer uit Utrecht (68) geeft twee van haar kleinkinderen les en dat gaat er grondig aan toe. ‘En met veel pret.’ ’s Ochtends staan de twee met rugzakjes voor de deur, inclusief pauzehap. Ik heb mijn eigen oude kinderschoolbord gevonden.’

‘Mijn dochter is longarts dus die zit tot in haar nek in de corona. Een waanzinnige kei, die maar door- en doorgaat. Zij zei al vóór het landelijk beleid werd: dit gaat niet goed, ik houd de kinderen thuis. Zij en haar man hebben drie kinderen van wie de middelste geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt is. Zijn vader is bij hem. De oudste en de jongste komen bij mij.’

‘Hun school voorziet fantastisch in werkjes, maar wij waren wat eerder begonnen. En onze dagen zijn langer. Dus ik ben gaan bedenken en plannen. De oudste zit in groep 4 en moet 45 minuten per dag lezen. De jongste is pas 4 en moet worden voorgelezen. Dus we beginnen ermee dat de oudste de jongste elke ochtend 5 minuten voorleest: hebben we die alvast binnen.’

‘Met de jongste doe ik veel spelletjes. Dan zijn de rode tegels in de gang krokodillen en op de gele leg ik fiches die hij moet pakken. Of hij moet setjes van twee zoeken van spullen in huis. Ik probeer heel veel te verzinnen met dingen die we hebben. Wat ik doe, kan echt iedereen.’

‘Ik heb een ontzettend grote rol papier gekocht en daar mochten ze op gaan liggen om zichzelf om te trekken. Dat zijn we nu elke dag een half uurtje aan het schilderen. Ze willen ook hun billen doen dus straks schilderen we ook nog de achterkant. We timmeren, we kleien, we doen aan origami. En recreatie: sjoelen, knikkeren. We eindigen de dag met dansen op de Beatles en een tafelvoetbaltoernooi. De oudste zei: deze nepschool is nog leuker dan de gewone. Nou weet ik niet of hij dat over drie weken nog zegt. Ze missen hun vriendjes natuurlijk.’

‘Oorspronkelijk heb ik pedagogiek gestudeerd. Later kunstgeschiedenis. Ik heb lezingen en rondleidingen gegeven in musea. Ook wel educatief, maar ik heb nooit voor de klas gestaan. Dat wilde ik alleen toen ik zelf nog een kind was. Is mijn droom toch nog uitgekomen, haha, beetje laat.’

De dagen bestaan uit een duidelijk ochtenddeel, een kleine en een grote pauze – met buitenactiviteit – en een middagdeel. ‘Ben ik misschien heel ouderwets in: rust, reinheid, regelmaat. Maar weet je waar ik ook aan heb moeten denken? Mensen die mij hebben verteld over onderduikervaringen. Het is natuurlijk nu geen oorlog, maar die zeiden wel: ritme en structuur, dat is belangrijk.’

‘Ik behoor tot de risicogroep die kwetsbaar is voor het virus. Maar ik verbeeld me dat het goed gaat zo lang de kinderen niets hebben en zo lang wij niets hebben. Mijn dochter is natuurlijk een risico. De jongste zei laatst: mama is ziek. Toen probeerde ik hem uit te leggen dat mama in de búúrt is van zieke mensen en hem daarom niet kan knuffelen.’

Sonja knutselt zich een slag in de rondte en stuurt kaarten aan jarigen zonder feestje

‘In deze rare tijd een kaart voor een leuke meid. Dat zet ik er bijvoorbeeld op. Ik ben net naar de Action geweest voor nieuw karton. En ik heb extra postzegels van mensen gekregen. Gelukkig, want nadat ik gister dertig kaarten had verstuurd, dacht ik: dit is best kostbaar.’

Als hobby knutselt Sonja Boer (54) uit Werkhoven altijd al graag met de Cricut, een soort snijmachine. Online wisselt ze dan tips uit. Medeliefhebber Tamara Tigchelaar opperde daarbij nu om kaartjes te maken voor jarige jonge kinderen die geen feestje kunnen vieren. De Facebookgroep ‘Kaart voor Corona Jarigen’ was geboren.

‘De toeloop is enorm. Niet alleen voor kinderen. Een tehuis met ouderen wil kaartjes. Gehandicapten. Iemand van 35 vroeg een kaartje voor zichzelf. Dat oproepje plaats ik gewoon, want zoiets vraag je niet voor niets. Iedereen krijgt vier of vijf kaarten. En lang niet alleen met de Cricut gemaakt. Iemand anders stempelt bijvoorbeeld.’

Van 8 tot 8 heeft ze de eerste dag achter haar bureau gezeten. ‘Ik was stuk.’ En Sonja moet ook op zichzelf passen, heeft best wat kwalen. Sinds 2002 kan ze niet meer werken, zoals daarvoor in een callcenter en als schoonmaker. Ze heeft elke dag pijn. ‘Vervelend daarom dat nergens paracetamol meer te krijgen is.’

Daarbij doet ze net als elke week de boodschappen voor een oude tante. En ze past op haar kleinkinderen, want dochter (verpleegkundige) en schoonzoon (medewerker in een supermarkt) hebben ‘vitale beroepen’ en brengen de kinderen liefst bij haar. ‘Op school weet je niet welke contacten mensen hebben gehad. Mijn man en ik zijn alleen in Center Parcs geweest, tot we eruit werden gezet.’

Vrijdagavond was dat. ‘Toen we terugkwamen, ging de slagboom niet meer open. We konden misschien in een hotel, zeiden ze. Maar ik heb altijd drie vogels in een kooi bij me, dus dat ging niet. We moesten ’s nachts terugrijden vanuit de Ardennen. Maar anderen hebben het een stuk erger. En je ziet, ik kom thuis de week ook wel door.’

Jasper bracht tienduizenden studenten op de been die willen helpen en hoopt nu op meer hulpvragen

Jasper Veen (23) heeft net gedoucht − en daar was hij aan toe. ‘Een achtbaan’, daarin is de student lucht- en ruimtevaart terechtgekomen. ‘Het zijn lange dagen die in een waas voorbij gaan.’

Inmiddels hebben zich bij de eenvoudige site die hij in elkaar knutselde voor gewoonmensen.nl 35 duizend mensen aangemeld die iemand anders willen helpen. Nu kan het nieuwe platform, waaraan tien ontwikkelaars hebben gewerkt, live. ‘We hadden niet verwacht dat dit zo hard zou gaan.’

Jasper en een vriend kregen een appje onder ogen van een jongen die ze niet kenden. Ene Naut van Teeseling, student econometrie in Amsterdam. ‘Naut werd vrijdagnacht wakker, nadat de universiteiten waren gesloten. Hij gooide een oproep in een paar appgroepen met een Googleformuliertje erbij: jij kan als student wat terugdoen voor de mensen die Nederland draaiende houden.

‘Die oproep verspreidde zich als een lopend vuurtje en bereikte ook ons. Mijn vriend ploos na van wie dit kwam en die avond zaten we met Naut te skypen. Hij had vijfhonderd reacties gekregen en was overdonderd. De volgende dag ontmoetten we elkaar. Nu zitten we samen in een kantoor in Den Haag, en in de tien grootste steden zitten teams van twee of drie mensen om hulpvragers en hulpaanbieders te koppelen.’

Veel verzoeken die binnenkomen zijn om op kinderen te passen, boodschappen te doen of de hond uit te laten. Maar er zijn ook ouderen die vragen of iemand ze eens kan bellen omdat ze zich alleen voelen.

‘We zijn hier op onze beurt ook heel erg bij geholpen’, zegt Veen. ‘Tien developers hebben meegewerkt, maar wel honderd hadden zich aangeboden. Toen we een kantoor zochten, zei een softwarebedrijf: wij zitten toch thuis te werken, de deur staat voor jullie open. Nu werken we hier, met steeds een bureau ertussenin en elk een eigen theedoek aan de broek om handen mee af te drogen. Het is zo gaaf dat je soms bijna vergeet wat er aan de hand is. Dan zie je zo’n speech van Rutte en weet je weer: dit is enorm heftig.’

Over mediabelangstelling hebben de studenten niet te klagen: Radio 1, Jinek, Het Parool, Hart van Nederland, een shout-out van Rutger Bregman bij DWDD. ‘We willen graag laten zien hoe normaal het is om iemand te helpen in een tijd als deze. Het is eigenlijk zonde dat er een ramp voor nodig is om dit op gang te brengen. Het zou cool zijn als elkaar helpen ook zo gewoon blijft na deze crisis.’

Dat geldt wat Veen betreft zeker ook voor het vrágen om hulp. Want terwijl tienduizenden helpers zich hebben aangeboden, loopt het aantal hulpvragers in de honderden: gewoonmensen.nl zit met een heus hulpoverschot.

‘Het zou kunnen dat er niet zoveel hulp nodig is’, zegt hij, ‘maar ik geloof ook dat de drempel om die te vragen nog steeds hoog is. Dat mensen toch denken dat ze iemand anders belasten. Wij willen graag laten zien dat dat niet zo is.’

Jacoba is 104, wist niets over corona en kon ineens geen avondeten meer krijgen

‘Mijn moeder is 104. Ze kan geen krant meer lezen, geen tv meer kijken. Aan de telefoon hoort ze niet veel, want ze is behoorlijk doof. Ze wist niets van het coronavirus. Vrijdag was ze vanuit haar aanleunwoning naar het restaurant in het verpleeghuis gelopen. Even later belde ze me: ze gaan dicht, ik kan niet eten.’

Carla Verbeek (67) kon haar moeder Jacoba niet helpen. Die woont in de buurt van Leiden. Zelf zit ze op de Veluwe. Met hepatitis C en een verbrijzelde ruggenwervel, buitenshuis op een rolstoel aangewezen. Haar dochter kon er ook niet heen. Die zat in zelfquarantaine met een zieke man en een zieke dochter.

De thuiszorg komt nog bij haar moeder, maar die kookt niet. De laatste keer dat haar moeder zelf eten probeerde op te warmen moest de brandweer eraan te pas komen. Eten uitpakken dat op de drempel wordt bezorgd door het verpleeghuis lukt met haar stramme vingers niet. ‘Dat heb je als je zo oud wordt’, zegt Carla. ‘Mijn moeder overleeft alles: blaasontsteking, longontsteking. Op haar 25ste, in het eerste jaar van de oorlog, verloor ze allebei haar ouders aan kanker. Daarna heeft ze zes jongere broers en zussen opgevoed op een binnenschip. Die heeft ze allemaal overleefd.’

Carla’s dochter plaatste een oproep in de Facebookgroep ‘Vegans tegen alle vormen van onderdrukking’. ‘En voor ik het wist waren er drie meiden die wel iets wilden organiseren. Zaterdag zaten we samen bij mijn moeder om kennis te maken. Toen heb ik haar uitgelegd wat er aan de hand is. Ze zei: schouders eronder, we redden het wel. Zo is ze, daarom is ze denk ik ook zo oud.’

‘Ik vroeg de dames wat ze ervoor wilden hebben. Niets natuurlijk, zeiden ze. Ik heb er toch op aangedrongen dat ze íéts aannemen. Straks zijn we tien, twaalf weken verder. Ik heb nog wel gezegd: mijn moeder eet niet veganistisch, hoor. Maar dat was geen probleem.’

Carla Verbeek met haar moeder Jacoba.

Heb je ook hulp gegeven of hulp gekregen in de coronacrisis en wil je erover vertellen? Mail dan Kustaw Bessems op k.bessems@volkskrant.nl

Toen haar zus zonder mondkapje naar zieke mensen moest, zette Marloes een actie op

Ze werd net gebeld door een ziekenhuis in Groningen. Of ze kon helpen. Dat kon ze niet. ‘De paar flaconnetjes handalcohol die ik binnen heb gekregen, geef ik aan mijn zusje. Zij is verpleegkundig specialist bij een huisartsenpraktijk. En ze weet dat ze op een gegeven moment zal worden besmet met het coronavirus, daar heeft ze vrede mee. Maar ze moet dagelijks langs bij ernstig zieke mensen en die wil ze niet besmetten.’

Marloes Pomp (39) heeft nog nooit op sociale media opgeroepen tot welke actie dan ook. Maar toen ze in de familie-app zag dat de praktijk waar haar zus werkt zonder handalcohol en mondkapjes zit, deed ze dat wel. Ze plaatste een oproep op LinkedIn: doneer je alcohol en mondkapjes aan de artsen die ze nodig hebben.

Vlak voordat Pomp thuis moest gaan werken was ze als blockchainspecialist nog bij grote bedrijven over de vloer geweest waar die dingen gewoon op de balie bij de receptie stonden: die hadden dus ingeslagen. Net als particulieren.

‘Ik heb psychologie gestudeerd. Ik begrijp het wel. Het is niet rationeel. Mensen willen iets doen. De een volgt de ander. En ze realiseren zich niet dat ze daarmee tekorten veroorzaken. Ik dacht ook, misschien heel naïef, hier zijn voorraden van in Nederland.’

‘Dat mensen voedsel hamsteren, dat lost zich wel op. Dat ligt centraal opgeslagen, daar bestaat een logistieke keten voor. Maar de alcohol en de mondkapjes liggen versnipperd door het land. Bij mensen thuis − want op straat zie ik ze niet − en bij bedrijven. Ik hoop dat mensen zich over hun angst heen zetten en willen doneren aan artsen bij hen in de buurt. We zeggen toch dat we de geweldige mensen in de zorg zo dankbaar zijn? Nou, voeg dan de daad ook maar bij het woord.’

Ze koos LinkedIn omdat ze hoopte dat haar zakelijke contacten de noodzaak zouden inzien. En ze krijgt veel reacties, dat het een goed idee is. Haar oproep wordt gedeeld, maar er is nog weinig tastbaar resultaat. Wel hoort ze van steeds meer artsen die in nood zitten en die ze vooralsnog moet teleurstellen.

In haar oorspronkelijke oproep staat nog dat mensen spullen ook naar haar mogen sturen en dat zij zal zorgen dat die op de goede plek terechtkomen. Inmiddels zegt ze alleen nog tegen mensen: doneer lokaal aan artsen en personeel in de zorg, dat is veel sneller en effectiever.

Ze hoopt ook dat bijvoorbeeld oogklinieken en tandartsen over de brug komen, zoals soms al gebeurt. ‘Een lastige afweging, dat snap ik, want zij lijden al veel economische schade en hebben die spullen nodig als ze weer open moeten, maar ik hoop dat ze toch zien dat dit voorgaat.’

Haar zusje heeft in de huisartsenpraktijk af en toe ‘coronadienst’, vertelt ze. ‘Ze moet dan langs bij mensen die denken besmet te zijn om de klachten in te schatten − tests zijn er al helemaal niet genoeg. En dan heeft ze dus niks om haarzelf en haar patiënten mee te beschermen.’

Mique is extra kwetsbaar voor het virus, en daarom beter voorbereid dan wie ook

‘Ik ben een zogenaamd kwetsbaar persoon. Met 67 ben ik nog niet zo heel oud maar ik heb én forse astma én ben nogal beperkt na een herseninfarct. En o ja, ik heb lichte diabetes.’

Mique van Dijk uit Breda kreeg meteen nadat de laatste serie strenge anti-coronamaatregelen werd aangekondigd appjes van vrienden in de straat. ‘Ze vroegen: hoe gaat het? Kunnen we boodschappen voor je doen? Ze drongen erop aan dat mijn vrouw Maria en ik hulp moesten accepteren als we die nodig hadden.’

‘Lief’, vindt ze. Maar ze heeft er nog geen gebruik van gemaakt.

‘Weet je wat het is, ik bén extra kwetsbaar, maar kwetsbare mensen weten dat van zichzelf, hè. Ik ben altijd voorzichtig. Ook met griep blijf ik bij anderen uit de buurt. Eigenlijk verandert er door de huidige maatregelen niet veel voor mij. Ik ben altijd al thuis, ga niet met het openbaar vervoer, begeef me niet in het verkeer, doe niets met groepen, kom niet in café’s of restaurants. Dat zijn te veel prikkels voor me. Ik ben eigenlijk beter voorbereid op deze situatie dan wie dan ook, een klein voordeel. Ik kom de tijd wel door. Ik schilder, ik volg de workshop pianospelen van Cor Bakker op Facebook.’

‘En ik zit op Twitter, dus ik was al goed op de hoogte over corona. Ik ging al niet meer naar zwemmen in het revalidatiecentrum. Een groep longpatiënten in zwembroek, dat leek me niet verstandig. Dat voelde toen nog overdreven, terwijl het maar tien dagen geleden was. Alles voelt zo kort.’

‘Twee weken terug heb ik al meer kattenbrokjes gehaald dan anders. Mijn lief en ik hebben niet echt gehamsterd maar zijn langzaam steeds wat extra’s in huis gaan halen. Rode kool. Of nasi. Gedroogde linzen en bonen hebben we altijd. We eten meestal vegetarisch.’

‘We zitten nu nog voor twee weken goed qua eten. Of wat langer als we het iets minder luxe doen, wat ook best eens kan.’ Was het dus eigenlijk voor niks, die aangeboden hulp? ‘Nee, ook al heb ik die nog niet nodig, ik vind het geweldig dat ze het aanbieden. Mijn vrouw en ik zijn zelf ook altijd behulpzaam. We vangen een kind op als er plots iemand naar het ziekenhuis moet. Vaak is hulp ook een praatje maken, dat anderen hun verhaal kwijt kunnen. Ik ben maatschappelijk werker geweest. Dat mensen nu meteen aan mij denken, dat ze zoiets voor me zouden doen, dat is zo fijn.’

Hannah en haar vriendinnen helpen zorgpersoneel aan een oppas: ‘Niets doen voelt heel onnatuurlijk’

‘Dat je iets voor anderen wilt doen, is een van de stenen waarop de vriendschap van ons vieren is gebouwd. We zijn allemaal geneeskunde gaan studeren, kennen elkaar sinds het eerste jaar. Een aantal wil kinderarts worden. Dat wil je toch vooral omdat het in je zit om anderen te helpen.’

De 22-jarige Hannah Vijverberg uit Baarn studeert medicijnen in Groningen en regelt met drie vrienden dat studenten kunnen passen op kinderen van zorgverleners in Groningen. Personeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Martini Ziekenhuis in Groningen bijvoorbeeld. Dat doen de vier met de site oppassistentgroningen.nl. Maandagmiddag hebben ze elf oppasverzoeken binnen, studenten stellen zich massaal beschikbaar.

‘We zijn als co-assistenten normaal dag in dag uit in het ziekenhuis. Leren daar hard te werken. En om bij problemen te handelen. We hebben nog meegemaakt hoe de situatie door het coronavirus steeds serieuzer werd en gezien hoe rustig artsen daarop reageren. Maar bij het sluiten van de universiteiten mochten wij ineens het ziekenhuis niet meer in. Niets doen voelt voor ons heel onnatuurlijk. Wij misten ook een uitlaatklep.’

‘Zelf hebben we hier ook weer heel veel hulp bij gekregen. Via via vonden we iemand die in één dag de site voor ons heeft gebouwd. Ouders of vrienden die handig zijn met Excelsheets helpen ons om te verwerken wat we binnenkrijgen.’

‘We hebben advies gekregen van het Universitair Medisch Centrum, omdat aan oppassen natuurlijk ook een besmettingsrisico zit. Maar dat risico is kleiner dan wanneer de kinderen worden opgevangen in een klas van dertig. We maken ook duidelijk aan de zorgverleners en aan de studenten dat de oppas en het kind geen klachten mogen hebben, niet in een risicogebied mogen zijn geweest en niet met een coronapatiënt in aanraking mogen zijn geweest. Het werk dat hun ouders doen is nu zo belangrijk dat dat tegen dit risico opweegt.’