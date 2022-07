Lawaai leren verdragen of toch verhuizen?

Ruim twintig jaar woon ik in een koopappartement langs een provinciale weg. In toenemende mate ervaar ik hinder van motorrijders, scooters en vrachtverkeer. Of het nu door de tinnitus of mijn leeftijd komt weet ik niet, maar ik verdraag dat lawaai steeds slechter. Andere isolatie is niet mogelijk. Ik voel me vaak gestresst en soms zelfs agressief. Slapen doe ik met oordopjes in. Ik wil verhuizen, maar dat is onbetaalbaar. Zal ik blijven zoeken naar een rustiger huis of in therapie gaan om te leren dealen met omgevingsgeluiden? Man (67), naam bij redactie bekend

Stille ruimte

Het is mogelijk om een stille ruimte in huis te laten bouwen, bijvoorbeeld een slaapcabine. Dit kost natuurlijk ook wat, maar waarschijnlijk minder dan een verhuizing. Ik vind het een rustgevend gevoel dat er in huis een geluidsarme plek is, wanneer de herrie van de stad me te veel wordt. Nicole Sanders (44), Rotterdam

Geen aandacht

Toen ik na een bezoek aan een kermis met keiharde dreunmuziek thuiskwam met blijvende tinnitus, heb ik er na enkele maanden van paniekerig wennen voor gekozen mijn tinnitus geen onnodige aandacht meer te geven. Datzelfde doe ik met het hinderlijke geluid van de A27 dat hier altijd te horen is. Mijn ervaring is dat hoe minder je bezig bent met die geluiden in en buiten je hoofd, hoe meer ze uiteindelijk naar de achtergrond verdwijnen. En als ze af en toe toch weer even op de voorgrond treden, troost ik me met de wetenschap dat ze het grootste deel van de dag niet zullen overheersen. Ik zou dus afscheid nemen van de oordopjes en stoppen met zoeken, zodat je je focus kunt verleggen en er ruimte ontstaat voor dingen waar je blij van wordt en energie van krijgt. Een therapeut kan je bij dat proces helpen, maar heb vertrouwen dat de oplossing al binnen handbereik is. Eva van der Meer (45), Utrecht

Stress

Elke keer wanneer u ermee geconfronteerd wordt, is een prikkel die bij u stress veroorzaakt. Een oplossing kan zijn dat u overdag zachte muziek opzet waar u van houdt. Hierdoor krijgt u minder aandacht voor en minder stress van de voor u irritante geluiden die van buiten komen. Henk van Iperen (64), Alphen aan den Rijn

Beide

U kunt op zoek gaan naar een ander huis. Maar wat te doen als u daar lawaaiige buren treft, gesuis in de verwarming hoort, of bij mooi weer laag overvliegende sportvliegtuigjes? Met andere woorden: het lijkt mij verstandig te onderzoeken of uw drang om te verhuizen alleen een vlucht voor de herrie betreft, die kan ontaarden in een vervelende obsessie voor omgevingsgeluiden. Leren omgaan met het lawaai is de goedkoopste oplossing, maar de wachttijden in de hulpverlening zijn helaas waanzinnig lang. Anderzijds kan een verhuizing naar een rustiger woonomgeving ook heel goed uitpakken. U kunt ook beide doen: hulp zoeken voor het verdragen van deze geluiden en daarnaast blijven zoeken naar een betaalbaar woonalternatief. En verder: veel naar buiten, zoek de rust op, kijk naar vogels, huur een roeiboot. Vind tegenwicht en laat uw leven niet vergallen door andermans lawaai. Francien Strietman (59), Hilversum

Blijf zoeken

Er zijn meer mogelijkheden dan de twee die jij noemt. Blijf niet met je probleem zitten, herrie is overal, blijf zoeken naar oplossingen en verbeteringen. Ga eens naar de opticien of de oorspecialist of audiologisch centrum en laat je gehoor goed bekijken, er kan iets mis mee zijn. Willem Diependaal (75), ervaringsdeskundige, Amsterdam

