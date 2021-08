‘Later wil ik kok worden, dan ontwerpt mijn zus mijn eigen restaurant’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn zus Hanne (13), broertje Bent (8), moeder Helma (43) en vader Dirk (45) in Amsterdam.’

Wat is je lievelingsboek?

‘De Grijze Jager en Harry Potter zijn mijn favoriete boekenseries. De Grijze Jager is een serie over Will, een jongen die samen met zijn leermeester Halt allerlei avonturen beleeft, met allemaal oorlogen en fantasymonsters die uit de bergen komen.

‘In Harry Potter vind ik het leuk dat ze allemaal kunnen toveren, en de boeken zijn spannend, met veel actie. Mijn lievelingspersonage uit Harry Potter is Loena Leeflang. Ze is namelijk een beetje anders dan anderen, ze is slim en draagt leuke oorbellen en aparte kleding.’

Wat vind je het leukst aan je gezin?

‘We doen veel dingen samen, zoals naar musea gaan, wandelen of kanoën. Nemo is het coolste museum waar ik ooit geweest ben, omdat je daar alles mag aanraken en zelf dingen mag doen. En in ons gezin houdt iedereen van tekenen, dat doen we soms ook samen.’

Wie zijn je beste vrienden?

‘Charley en Doris, hen ken ik al sinds groep 3. Als we afspreken, spelen we thuis bij mij met lego, of we gaan naar de speeltuin dicht bij mijn huis. En als we op school moeten samenwerken, doen we dat ook vaak met z’n drieën, als dat mag.’

Hoe zou jouw lievelingsdag eruitzien?

‘Ik zou dan heel graag naar de Efteling willen, in elke achtbaan gaan en dan als avondeten een hele grote pannekoek eten!’

Wat is je lievelingsmuziek?

‘Mijn lievelingsliedje is Fallen Angel van Tix, die dit jaar bij het Eurovisie Songfestival meedeed voor Noorwegen. Hij zong zo mooi, en zijn outfit met die engelenvleugels vond ik ook heel cool. De winnaar (de Italiaanse rockband Måneskin, red.) vond ik iets minder, die was een beetje mwah.’

Wat is het mooiste cadeau dat je ooit hebt gekregen?

‘Vorig jaar met Sinterklaas heb ik een rood horloge gekregen. Het ziet er heel grappig en een beetje raar uit, er staan namelijk een soort van kerstfiguurtjes op.’

Wat wil je later worden?

‘Later wil ik kok worden en heel lekker eten maken natuurlijk. Thuis kook ik ook: gisteren heb ik een salade gemaakt, van fruit en groente die we zelf geplukt hebben. En gerechten met paprika, want als ik meehelp met koken, moet ik vaak de paprika snijden.

‘Een van mijn favoriete zelfgemaakte toetjes is een beker met helemaal onderop koekkruimels, dan een laag vla met fruit er doorheen, met een lepeltje erbij en een chocoladestokje.

‘Ik zou ook een eigen restaurant willen! Mijn zus wil architect worden, dus we hebben afgesproken dat zij mijn restaurant dan ontwerpt.’