‘Later wil ik in de zorg werken, net zoals mijn vader’

Sahara Djibo: ‘Ik lees graag, maar het ligt eraan wat voor soort boek ik moet lezen.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn vader Djibo (39), moeder Maria (50 en zus Jamila (16) in Zeist.’

Wat ga je doen in de vakantie?

‘Met vriendinnen afspreken, of zwemmen als het goed weer is. Ook ga ik vaak met mijn gezin op pad. In ieder geval ga ik in de vakantie meer doen met mijn familie en vriendinnen.’

Naar welk land zou je een keertje op reis willen gaan?

‘Ik zou weleens naar Spanje op vakantie willen. Daar ben ik nog nooit geweest, maar we waren al wel eens in Portugal. Het lijkt me een leuk land, met bergen en andere mooie dingen. Als ik daar ben, zou ik denk ik gaan zwemmen, op het strand liggen en uitstapjes maken.’

Vind je het leuk om te lezen? En wat is je lievelingsboek?

‘Ik lees graag, maar het ligt eraan wat voor soort boek ik moet lezen. Mijn lievelingsboeken zijn Dagboek van een Muts van Rachel Renée Russell. Het is een serie, maar ik heb nog niet alle boeken gelezen: er is pas geleden nog een nieuwe uitgekomen.’

Als je een fantasiedier zou mogen bedenken, hoe zou dat er dan uitzien?

‘Een dolfijn met roze oortjes en voor de rest blauw. Dolfijnen zijn mijn lievelingsdieren. Ik heb ze weleens in het echt gezien, in het Dolfinarium.’

Wie zou je voor een dag willen zijn?

‘De moeder van de familie Lakap, dan zou ik wel een dagje vlogs willen maken voor YouTube. Ik kijk de video’s van de familie Lakap ook graag, ik zou ze een keer in het echt willen ontmoeten.’

Wat is je lievelingssnoep?

‘Ik hou heel veel van chocola. Ook snoepjes zoals winegums vind ik lekker.’

Waar word je blij van?

‘Mijn moeder, vader en mijn vriendinnen, omdat ze me altijd aan het lachen maken.’

Wat wil je later worden?

‘Ik wil in de zorg gaan werken. Ik doe nu het profiel Zorg en Welzijn op de middelbare school, en we gaan ook stage lopen zodat we mee kunnen lopen met de mensen die al in de zorg werken. Ik zou denk ik met oudere mensen willen werken, ik ga dan bijvoorbeeld met ze wandelen of hun eten klaarmaken. Mijn vader werkt ook met oudere mensen in de zorg, zo kreeg ik het idee voor mijn latere beroep.’