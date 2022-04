‘Later wil ik het liefst een boerderij met dieren, alleen groente verbouwen lijkt me saai’

Boudewijn Takkenberg Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je en waar?

‘Ik woon met mijn moeder Dietje (45), vader Bart (44), broer Karel (15) en broertje Joost (10) in Ouderkerk aan de Amstel. We hebben ook een hond, Saartje, die is 3.’

Vind je het leuk om broers te hebben?

‘Soms is het fijn, maar soms ook heel vervelend. Bijvoorbeeld wanneer zij net op die ene plek van de bank gaan zitten waar ik wil zitten. Of wanneer ze iets niet willen doen wat ik vraag. Zeker als ik een minder leuke dag heb, vind ik dat irritant. Mijn broer Karel kan me wel goed helpen met huiswerk. Omdat hij ouder is dan ik, weet hij meer. En ik kan hem van alles vragen over de middelbare. Daar ga ik na de zomervakantie ook heen.’

Heb je zin om naar de middelbare school te gaan?

‘Het zal wel even omschakelen zijn. Ik denk dat ik meer huiswerk krijg. En ik moet veel meer traplopen. Geen van mijn vrienden van de basisschool gaan naar dezelfde middelbare als ik, maar dat vind ik niet zo erg. Ik heb zin om nieuwe kinderen en meesters te ontmoeten. En met mijn basisschoolvrienden ga ik gewoon buiten school afspreken. Dan gaan we samen hockeyen of zeilen op de Ouderkerkerplas.’

Wat doe je nog meer graag in je vrije tijd?

‘Ik werk op de boerderij van boer Peter, hier in het dorp. In het weekend help ik hem met klusjes als balen persen, grasmaaien en stallen uitmesten. En als de koeien in de winter op stal staan, zorg ik dat ze genoeg te eten hebben. Via mijn vader ben ik aan dit baantje gekomen. Hij en Peter kennen elkaar van een kookclub. En het is mijn droom om later boer te worden. Misschien neem ik de boerderij van Peter wel over.’

Hoe ziet jouw ideale boerderij er later uit?

‘Sowieso een boerderij met dieren, want alleen groente verbouwen lijkt me saai. Ik wil het liefst koeien houden, maar dan wel met een melkrobot, zodat ik niet ’s avonds zelf hoef te melken. Ik wil ontdekken hoe het boerenleven echt is, want het is niet alleen maar met de trekker rijden. En ik wil een biologische boerderij.’

Waarom een biologische boerderij?

‘Ik leerde hierover bij Peter, zijn boerderij is biologisch. En ik heb een werkstuk over biologisch boeren geschreven. Toen ik daar info voor zocht, leerde ik hoe slecht stikstof is. Later ga ik daarom zo min mogelijk stikstof uitstoten en alles met zonnepanelen doen. Ook leerde ik van dat werkstuk dat land vroeger bewerkt werd met paarden en dat grond in Nederland heel duur is. Het liefst wil ik daarom boer worden in het buitenland. Dan kan ik een hele grote boerderij kopen en zelf de maïs voor mijn koeien verbouwen. Zwitserland lijkt me wel leuk, want daar gaan we vaak op skivakantie.’