‘Later wil ik heel veel honden’

Diede van Leeuwen: ‘Ik doe al sinds ik 4 ben aan turnen en ben er nu dus best wel goed in.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je en waar?

‘Ik woon met mijn zus Lieve (14), broer Michiel (16), broer Olivier (12), moeder Nathalie (47) en vader Menno (48) in Amstelveen. We hebben ook een hond, Woezel, en twee katten, Pluk en Sim. Pluk is bijna 17 jaar oud!’

Wat is je lievelingsvak op school?

‘Creatief of gym. Ik vind creatief leuk, omdat je daar mag doen wat je zelf wilt. Of ja… meestal kiest de meester wat we moeten doen. Hij zegt of we gaan tekenen of knutselen en wat we dan moeten maken. Dus eigenlijk heb je helemaal niet zo veel vrijheid. Maar je mag wel zelf de kleuren kiezen waarmee je tekent en je mag bij dit vak kletsen.

‘En gym vind ik zo leuk omdat ik van sporten hou. Ik doe al sinds ik 4 ben aan turnen en ben er nu dus best wel goed in. Mijn turnjuf heeft zelfs gevraagd of ik turnles wil geven aan de jongere kinderen. En toen we vandaag met gym gingen turnen, mocht ik de meester iets uitleggen.’

En je minst favoriete vak?

‘Rekenen, omdat je daar zo veel moet doen. En ik vind sommige dingen moeilijk, zoals de tafels. Maar soms mogen we buiten opdrachten doen, dat vind ik wel leuk. Dan liggen er allemaal kaartjes met sommen op het schoolplein en daar moeten we dan de goede antwoorden op zoeken.’

Wat eet je het vaakst in de pauze?

‘Ik moet boterhammen eten, of fruit. Niet van mama, hoor, maar van de school moeten we gezond eten. Over een paar weken mogen we een keer iets anders meenemen dan brood, zoals pasta of wraps. Daar heb ik echt zin in.’

Wat vind je ervan dat je gezond moet eten van de school?

‘Het maakt me niet zo veel uit. En je mag wel gewoon nog hagelslag op je brood.’

Stel dat je het helemaal zelf mocht bepalen, wat voor lunch zou je dan meenemen?

‘Pokébowl, sushi of dumplings. Dat smaakt heel lekker. Echte sushi uit Azië heb ik nog nooit op, we halen het meestal gewoon bij de Albert Heijn. Maar soms maken we het zelf en dan help ik mee.’

Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?

‘Ik wil turnjuf worden, maar als dat geen grotemensenbaan is, dan weet ik het niet. Zeker geen gewone juf. Dan moet ik elke dag om 6 uur op, want je moet dan al om half 8 op school zijn.

‘Wat ik ook zeker weet, is dat ik later heel veel honden wil. Ik wil kleine honden, want die kun je optillen. Je kunt er eigenlijk bijna alles mee. En ik wil grote honden, want dat zijn teddyberen. Maar dierenarts wil ik niet worden, ik zou al die zieke dieren zo zielig vinden.’