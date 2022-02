Lastige mannen waren overal, van vieze ooms tot docenten die hun handen niet thuis hielden

Ik luisterde naar een interview met Beatrijs Smulders. Zij is verloskundige, bekend als controversieel pleitbezorgster van (thuis)bevallingen zonder pijnbestrijding. In het interview ging het over ‘pornoficatie’ van de samenleving. Smulders ziet een verband tussen de huidige overvloed aan porno en de toename van seksueel geweld en spreekt van ‘jonge vrouwen die soms niet eens meer over straat kunnen’ omdat er ‘veel mannen veel te opgewonden rondlopen’. Zelf heeft ze ‘in haar tijd nergens last van gehad’, terwijl ze toch ‘veertig jaar lang midden in de nacht de straat op is gegaan’.

Daar hoorde ik van op. Veertig jaar geleden was ik een tiener. Lastige mannen waren overal, van vieze ooms die na een paar borrels wilden dat je op hun schoot kwam zitten tot docenten die hun handen niet thuis hielden. De gymleraar kwam steevast bij de douchende meisjes binnenlopen, want ‘naaktheid was niks om je voor te schamen’.

De klusjesman in mijn ouderlijk huis zat de hele tijd aan me en verklaarde daarbij klaaglijk dat hij ‘met zó’n leuter in zijn broek zat’. Hij vond dat ik er iets aan moest doen, denk ik, maar ik was 13 en zou niet hebben geweten wát. Later hoorde ik dat hij het ook bij mijn zusje van 10 had geprobeerd.

Een huisvriend van mijn ouders kroop opeens ’s nachts bij me in bed. Ik was niet bang, want ik vond hem aardig, maar ik was wel stomverbaasd. Toen ik zei dat ik gewoon wilde slapen ging hij gelukkig weer weg. We zijn trouwens altijd goed bevriend gebleven. Hij is alweer vijftien jaar dood.

Ook op straat gebeurde er van alles. Meermaals ben ik, op de fiets, achtervolgd door jongens op brommers, die in het voorbijgaan naar mijn kruis of kont grepen. ‘Zo zijn mannen’, zei de moeder van mijn toenmalige vriendje, en ried me aan voortaan niet zonder ‘hoedenspeld’ op stap te gaan, dan kon ik ze eens flink prikken, als het al te bar werd.

Niet lang daarna werd ik een auto ingetrokken door drie mannen. Ik kon op het nippertje ontkomen omdat de mouw van mijn jasje afscheurde. Een vriendin van me werd, rond die tijd, in de bosjes getrokken en gedwongen een man te pijpen. Ze heeft hem in zijn lul gebeten en kon toen ontsnappen.

Dit soort dingen gebeurden in de jaren zeventig en tachtig, toen er van ‘pornoficatie’ nog geen sprake was. Ik ken geen meisjes of vrouwen die toen niet geregeld met ongewenste seks te maken kregen. Er kwam alleen geen ophef van. Nu wel, gelukkig.

Nu maar hopen dat het helpt.